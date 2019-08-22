Salı günü... Akşam saatleri... Özel Keçiören Hastanesi'ne girince...

"Somalili bir genç kızla" karşılaştık... Hannah Hasan.

Ankara'da "Elektrik, elektronik" okuyor.

Boş zamanlarda hastanede "Tercümanlık" yapıyor.

Hastanede yatan Somalili hastalarla "Türk sağlık personelinin" iletişimini sağlıyor.

Sonra... Hastane koridorunda "Arapça konuşan biriyle" karşılaştık.

Onun da Türkçesi "Çok iyi." "Tercüman olduğunu" söyledi.

Görevi... "Arap coğrafyasından gelen hastalar" ile Türk doktorları arasında tercümanlık.

"Tercümanlarla ilgilendiğimizi" gören, hastanenin kurucusu Dr.

Ramazan Aydın dedi ki:

-İki tercüman daha var... İsterseniz onlarla da konuşun.

Bu sırada... Hastaneye...

"İngiltere'den gelen" bir hasta geldi... Hemen "İngilizce konuşan tercüman" devreye girdi.

***



Sağlık Bakanı... "Doğru Yolda"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı'nın "Editör Masası'na" konuk olmuştu... 8 Ağustos 2019.

Orada söylediklerinden birkaç satırbaşı:

Sağlık turizminde...

Türkiye'de...

2018 yılında... 500 bine yakın hasta tedavi edildi.

Hedefimiz...

Gelecekte Türkiye'nin sağlık turizminden daha fazla pay alması.

Sağlık turizminden pay alan ülkelerin hiçbirinin yapamadığı düzenlemeleri biz yapacağız.

Salı akşamı...

Özel Keçiören Hastanesi'nde yatan Somalili, Iraklı, Yemenli, Cibutili, Suriyeli hastaları görünce...

Elimiz telefona gitti...

Sonra vazgeçtik.

Vazgeçmeseydik...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayacaktık.

Tebrik edecektik...

"Doğru yoldasınız" diyecektik.

***



Bayrak



Murtaza Abdulvahap... Irak Türkmeni... 25 yaşında.

Kerkük'te vurulmuş...

Belden aşağısı tutmuyor.

-Murtaza nasılsın?...

Türkiye'den...

Hastaneden memnun musun?

-Memnun olmasam burada ne işim var... Belimden kurşun yedim... Şimdi fizik tedavi görüyorum...

Psikolojim düzeldi.

Murtaza... Daha sonra... Hastanenin önündeki bayrağı gösterdi...

"Türkmen bayrağı...

Yanında Türk bayrağı... Somali bayrağı." "Burada... Kendi öz yurdumdayım" dedi.

Baktık... Dr.

Ramazan Aydın'ın...

Diğer hastane personelinin gözleri ıslanmıştı.

***



"250 Gram"



Aslan gibi bir Türkmen genci...

Hastanede karnından "Şarapnel parçası" çıkarılmış.

Karnından çıkan 250 gramlık şarapnel parçasını "Hatıra olarak" saklıyor.

Sağ ayağı alçıda.

Ama o mutlu...

Türkiye'ye geldi ya...

Hastaneden yürüyerek çıkacağına ve ülkesine döneceğine inanıyor.

***



Erşat Salihi



Milletvekili... Irak'ın "Merkezi parlamentosunda" Türkmen Grup Başkanı.

6 kardeşi var... Hepsi de hapis yatmış... Biri idam edilmiş.

Erşat Salihi Bağdat'ın ünlü Abugırap (Garipler babası) Cezaevi'nde 7 yıl yatmış.

Suçları... 2016'da Kerkük'te tanıştığımızda...

Erşat Salihi şöyle demişti:

-Suçumuz...

Türkçülük davası...

Türkçülüğün faturasını ödemek bizim için şereftir.

Onunla konuşmamızı yazmıştık... 2 Mayıs 2016... SABAH.

Sonra... Dost olduk...

Birkaç kez buluştuk.

Salı akşamı...

Keçiören'de... Erşat Salihi'nin "Koruyucu kanatlarını...

Gölgesini... Hastanede yatan Türkmenler'e karşı azalmayan ilgisini" gördük.

***



Büyük Türkiye



Erşat Salihi 2016'da Kerkük'te bize şunları söylemişti:

-Bizim Türkiye'den başka kimsemiz yok... Allah Türkiye'ye zeval vermesin...

Türkiye zayıflarsa bundan Irak da etkilenir, Suriye de... Ne olur bizi unutmayın (2 Mayıs 2016-SABAH).

Salı akşamı... Özel Keçiören Hastanesi'nde...

Irak'tan ve Suriye'den gelen hastalardan "Aynı sözleri" dinledik:

-Türkiye büyük ülke...

Allah Türkiye'ye zeval vermesin.

***



Nokta



Doktor Ramazan Aydın bundan birkaç yıl önce "Türkiye büyük bir hastane olabilir...

Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar'ın hastanesi... Hatta Afrika'nın" deseydi...

Güler geçerdik.

Ama... Salı akşamı "Ülkemin bu potansiyeli var" deyince...

Hastanede yatan Azerbaycanlı'yı, Ukraynalı'yı, Afrikalı'yı gösterince...

"Neden olmasın" dedik.

Son söz... Sağlık turizmini teşvik için ne yapılsa yeridir.