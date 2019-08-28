DİYARBAKIR

Keşke... 31 Mart 2019 sandığından "Yüzde 63.93" oyla çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı, "Kandil'in, ideolojinin" kapsama alanından çıkıp, "Hizmet odaklı" çalışsaydı...

Keşke... "Belediye... PKK... Kandil... KCK... Terör" gibi sözler aynı cümle içinde hiç kullanılmasaydı...

Keşke... "Seçimle gelen seçimle gider" ilkesini zorlayacak eylem ve işlemler olmasaydı...

Keşke... "Seçilmiş başkan" görevden alınmasaydı...

Keşke... "Büyükşehir Belediyesi'ne" kayyum atanmasaydı.

Ama şimdi ne söyleseniz boş... "Oldu olacak, kırıldı nacak."

Hani... Bir söz var ya;

"Eğer ile meğeri evlendirmişler, keşke adında bir çocukları olmuş."

***

Serin(!) Hava



Uçaktan indik... Terminalden çıktık... "Alevle" karşılaştık.

Hava sıcaklığı 40 derece.

"Yandık" demeye kalmadı, arkadaşlar "Çok şanslısınız" diye konuştular:

-Dün 42 dereceydi... Bugün hava serin.

Diyarbakır... "Hamam gibi."

İyi terledik.

Bir "Keselenme" noksan kaldı.

***

Sokağın Sesi



Sıcak demedik... Gezdik... Yanık Çarşı... Tarihi Hasanpaşa Hanı... Gazi Caddesi... Darkapı Dörtyol... Turgut Özal Çarşısı... Ofis... Sanat Sokağı... Melik Ahmet Caddesi.

Milletin derdi, gündemi "Aş... İş... Hizmet."

Gerisi "Fasarya."

***

Vali- Başkan



Büyükşehir Belediyesi'ne gittik... Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyarete.

Yılların valisi.

Türkiye'nin en kıdemli 2 valisinden biri... Diğeri Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy.

Hasan Basri Güzeloğlu... 2002-2019... Aralıksız vali... Gümüşhane... Karaman... Samsun... Mersin... Kocaeli... Diyarbakır.

Ve şimdi... Diyarbakır'ın "Kayyum" Büyükşehir Belediye Başkanı.

Kaymakamlık yaptığı dönemden tanırız... Çalışkan ve başarılı bir devlet adamı.

Ağır bir yük altında.

Allah yardımcısı olsun.

***

Duygulandık



Minicik bir kız... Şirin mi şirin... Başında şapkası... Hasan Basri Güzeloğlu'na bir sarı papatya uzattı.

"Teşekkür" çiçeği.

Vali-Kayyum Büyükşehir Başkanvekili Güzeloğlu "Kızımızı kucağına aldı."

31 Mart 2019 seçiminde göreve gelen "HDP'li belediye" ilk icraat olarak "49 şehit yakınını" açığa almıştı.

"Kayyum Güzeloğlu'nun" ilk icraatı... Bu 49 kişiyi "İşe başlattı."

Ayrıca...

7 şehit yakınının "İş başvuruları" işleme konulmuyordu... Bekletiliyordu.

Hasan Basri Güzeloğlu onları da hemen çağırdı... "İşe aldı."

Dün... Şehit ailelerinin... Ve o minicik şehit emanetinin ziyareti... Çiçeği... Hasan Basri Güzeloğlu'na "Teşekkür" içindi.

Duygu yüklü bir sahneydi.

***

Bu Pazar Seçim Olsa



Sonuç değişmez... Sandıktan yine HDP adayı çıkar.

Hatta... Alacağı oy "Daha da artar."

Dün yaptığımız "Kamuoyu yoklamasından" bu izlenimi edindik.

***

Arkası Yarın



Dolaşıyoruz, terliyoruz.

Araca biniyoruz, klima yüzümüze yüzümüze üflüyor.

Bir mekana giriyoruz... Dükkana, kahveye, AVM'ye... Terimiz üzerimizde kuruyor.

Dışarı çıkıyoruz... Sıcak... Yine ter boşanıyor. Klimalı ortama sığınıyoruz... Islak gömlek kurumaya başlıyor.

Salı... Saat 17.30.

Sol omuzumuzda... Belimizde... Bir ağrı.

İstikamet... Eczane.

Eczacı hanım "Ben yardımcı olurum ama... Rica etsem... Doktora görünseniz" diyor.

Hay Allah!... Bir bu eksikti.

Yarın... Diyarbakır notlarına devam.

***

Lokantada Neler Dinledik



Gezdik... Yorulduk... "Ciğerim"e girdik... Lokanta... 7/24 açık.

Yemek bahane... Klimalı ortam şahane.

Yanımıza bir Diyarbakırlı geldi:

-Oturabilir miyim?

-Buyrun oturun.

-Bir şey söyleyebilir miyim?

-Tabii... Dinliyorum.

Başladı konuşmaya:

Bütün arzumuz hizmet belediyeciliği.

Huzur olursa Diyarbakır'da turizm patlaması yaşanır... Şehir uçar.

PKK silahı bıraksın... Türkiye'yi terk etsin.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni bir süreç başlatsın.

Önceki süreçte yapılan hatalar, hendek gibi olaylar bir daha tekrarlanmasın.

Sonra... Elimizi sıktı, veda etti... Ve masasına gitti.