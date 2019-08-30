Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan "Yeni Adalet Yılı açılış törenine" Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu "Gitsin mi?... Gitmesin mi?"

"Krize" meraklıyız ya...

"Nur topu" gibi bir krizimiz daha oluverdi.

Metin Feyzioğlu "Törene katılacağım" diyor.

Bazı baro başkanları ise tepkili... "Hayır... Külliye'deki törene gitmek yanlıştır."

Bölünmek... Günün modası.

Barolar hiç modanın gerisinde kalır mı?

Kızılderili atasözüdür... "Ağacın dalları kendi aralarında kavga etmezler."

Bizde ise tam tersi... Başta siyaset olmak üzere... Her yerde... Ağacın dalları kavga halinde.

***

Tencere tava hep aynı hava



Hani ne derler?... Biz bu filmi daha önce de izlemiştik... "Külliye... Erdoğan... Feyzioğlu... Baro" olayı "Yeni bir film değil."

Daha önce de izledik... Hem de "Defalarca." Hangi birini yazalım?

Sene 1989... Adalet Yılı açılış töreninde Yargıtay Başkanı konuştu... Türkiye Barolar Birliği Başkanı (Önder Sav) konuştu... "Sorun yok."

1990... "Danıştay Günü" töreninde Cumhurbaşkanı Turgut Özal da vardı... Kürsüde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Önder Sav... "Sayın Cumhurbaşkanına yargı konusunda tanınan yetkiler hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır."

Cumhurbaşkanı Turgut Özal sinirlendi... Hemen cevap verdi... "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Anayasa'yı bilmiyor."

Yargı... Baro... Siyaset... "Tansiyon yükseldi."

Sene 1990... Yeni Adalet Yılı'nın açılışı yaklaşırken... Barolar Birliği Başkanı Önder Sav, Yargıtay Başkanlığı'ndan bir telefon aldı... "Törende yapacağınız konuşma hazır mı?... Göndermenizi rica..."

Önder Sav tepki gösterdi... "Eski köye yeni adet mi geldi?... Konuşma metnini size ne diye gönderecekmişim?... Göndermiyorum."

Ve... 1990 Adalet Yılı açılış törenine Türkiye Barolar Birliği Başkanı katılmadı... "Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi'nin toplantı salonunda alternatif tören yapıldı."

1991... Yine iki tören... Biri "Resmi açılış töreni" diğeri "Alternatif tören."

1992... Değişen bir şey yok... "Alternatif törene devam."

Ve... 1993... Yargıtay Başkanı Müfit Utku, yeni Adalet Yılının açılış töreni öncesinde dedi ki... "Türkiye Barolar Birliği yargının ayrılmaz bir parçasıdır... Biz bir ağacın dallarıyız... Dallardan biri de barodur... Sayın Önder Sav, yeni Adalet Yılı açılış törenine katılınız... Ve konuşunuz... Konuşma metninizi önceden göndermenize de gerek yok."

Müfit Utku'nun "Üslubu... Söylemi" kara bulutları dağıttı... 1993'te "Sorun" çıkmadı... Törene Türkiye Barolar Birliği Başkanı katıldı... Konuştu... "Alternatif tören" yapılmadı.

***

Uzun sözün kısası



Aslında "Olay" yeni Adalet Yılı'nın nerede yapılıp yapılmayacağı konusu değil.

Olayın "Özü" şu:

"Üzüm mü yiyelim, yoksa bağcıyı mı dövelim."

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu "Sorunun değil, çözümün bir parçası olalım... Kavga etmeyelim... Üzüm yiyelim" diyor.

Ama "Bazı arkadaşları" Metin Feyzioğlu gibi düşünmüyorlar.

Arkalarına "Öfke... Nefret" sektörünün de rüzgârını almışlar... Bağcıyı dövmeye çalışıyorlar.

***

Alternatif tören-1



İzmir... 30 Ağustos 2018... Zafer Bayramı... Öğleden önce "Resmi tören" yapıldı... CHP heyeti de katıldı... Atatürk anıtına çelenk konuldu.

Öğle saatlerinde... Aynı yerde... CHP tarafından bir tören daha yapıldı... "Alternatif tören."

***

Alternatif-2



Çanakkale... 18 Mart 2019... Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü.

Cumhuriyet Meydanı'nda "Resmi tören" yapıldı.

Tören bitti... Kalabalık dağıldı.

Bir süre sonra... CHP'nin "Alternatif töreni" başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek... CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan... CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan... İl Başkanı... Merkez İlçe Başkanı... Ve daha pek çok CHP'li "Alternatif törende" hazır bulundular.

***

Alternatif-3



Kocaeli... 23 Nisan 2019... Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

Önce "Resmi tören" yapıldı.

Sonra... Kültür Tepesi'nde "Alternatif tören." Düzenleyen Kocaeli CHP Örgütü... İl Başkan Vekili... İl Gençlik Kolları Başkanı... İl Kadın Kolları Başkanı... Ve daha pek çok kişi.

***

Ucuz işler



Bitmedi... Devamı var... Hem de çok... Sultangazi'de (23 Nisan) alternatif tören... Bolu'da... Yine alternatif tören... Say say bitmiyor.

Ne demiştik?... Ağacın dalları kendi aralarında kavga ediyorlar... Saç saça... Baş başa..

"Buna" ne demeli acaba?... Şov mu?... Akıl tutulması mı?.. Ucuz politika mı?