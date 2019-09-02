Siyasetin gündeminde "Erken seçim" yok...

Toplumun "Seçim beklentisi" ise hiç yok... 2023'ten önce de "Cumhurbaşkanlığı seçimi" yok.

Ortalıkta "Yeni parti" veya "Partiler" sözü dolaşıyor ama... Kurulmuş bir parti...

Yok.

Kadro... Yok.

Program yok.

Öyleyse nedir bu telaş?...

Sanırsınız ki bu Pazar seçim var.

Her kafadan bir ses çıkıyor...

Ağzı olan konuşuyor...

Tartışmalar incir çekirdeğini doldurmuyor.

Galiba boş kalan çok...

Canı sıkılan gölge boksu yapıyor.

***



Siyaset... Satranç gibidir



Garry Kasparov... Ünlü satranç ustası...

Yıllarca dünya şampiyonu idi.

Kasparov'a başarısının sırrını sordular.

Ünlü Rus satranççı dedi ki:

-Başarımı birkaç hamle sonrasını hesaplamaya borçluyum.

Sözü siyasete getirmek istiyoruz.

Ahmet Davutoğlu dedi ki:

-Bir konuşursam.....................

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Haydi konuş" dercesine... Sesini yükseltti:

-Kimin bagajında ne varsa döksün ortaya.

Haydi... Davutoğlu ne diyecekse desin.

1. Siyasetçi sadece ne söyleyeceğini değil "Alacağı yanıtı" nasıl göğüsleyeceğini de düşünmeli... Hani, nerede ikinci hamle?

2. Siyasetçi "Karnından konuşmaz." Diyeceği bir şey varsa çıkar açıklar... "Bakın ha!... Bir konuşursam ha!..." üslubuyla siyasette prim yapılmaz.

***



Dedikodu



Falanca milletvekili partisinden istifa edecekmiş...

Filanca eski bakan, kurulacak yeni partiye girecekmiş... Miş... Miş...

Miş...

İsimler havada uçuşuyor.

Gazetelerde yazılar yazılıyor, televizyonlarda saatlerce konuşuluyor.

Dedikodu... Siyaset değildir.

Dedikodu üzerinden siyasi değerlendirme yapılmaz.

***



Günün sorusu



Ekonomik sorunlar... "Sıcak gündem." Yeni bir göç dalgası tehlikesi... "Acil gündem." Terörle mücadele... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları... "Önemli gündem." Yeni parti için kolları sıvayanlar "Böyle konularda" neler düşünüyorlar?

Var mı bilen?

***



Devlet



Devletin öyle işleri vardır ki... Zifiri karanlıktadır...

Kimse bilmez.

Ama... Devletin öyle işleri vardır ki... Şeffaftır... Herkes bilir... Kimseden saklanmaz.

Bizde ise...

"Bilinmemesi gerekenler" işportaya düşüyor.

Şeffaflık mı dediniz?...

"Tatile çıkıyor."

***



Bir altın kural



Jübile sadece futbolcular için değildir.

Jübile... Siyasette de geçerlidir.

Zamanında çekilmesini "Bilen... Kabullenen" alkışlarla uğurlanır.

Bilemeyen... Direnen ise...

"Yuhalanarak" yollanır.seninle olur" diye itekliyorlar.

"Bunları" geçmişte çok gördük.

Günümüzde yine "7/24" çalışıyorlar.

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"Gaz" sektörü



Siyasette "Yağcılık eden... Gaz veren" olur.

Siyasetçi odur ki... "Yağcılığa prim vermez... Gaza gelmez." Günümüz siyasetinin "İşsiz takımı...

Eski makam sahipleri" şimdi binecek at arıyorlar.

Ona... Şuna... Buna... "Gaz veriyorlar." "Parti kur... Millet seninle olur" diye itekliyorlar.

"Bunları" geçmişte çok gördük.

Günümüzde yine "7/24" çalışıyorlar.

***



Havuza giren ıslanır



Meşhur bir Çin atasözüdür:

"Kızarmış ördeğin ağzına gelmesini bekleyen, daha çok süre bekler." Siyasette... "Armut piş, ağzıma düş" yoktur.

Risksiz, zahmetsiz "Başarı yoktur." "Koşmadan, ter dökmeden...

Oturduğu yerde" yüksek makamlara ulaşmak yoktur.

Havuza giren ıslanır.

"Hem havuza gireyim, hem de üstüm başım ıslanmasın" diyenin siyasette başarıya ulaşması çok zordur.

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Günün Sözü



Don Kişot olmak için yola çıkan çok kişi, Sancho Panza olarak evine dönmüştür.

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Aman dikkat



Yüksek makamlarda görev yapmış olanlar "Lafı ayağa düşürmezler." "Ağzıma geleni söylerim" diyemezler.

Derlerse ne olur?

"Yükseklik kaybederler."

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denge



Siyasetin kendi içinde "Dengeleri" vardır...

Önemlidir.

"Dengeler gözetilmeden" siyasette yol alabilmek mümkün değildir.

Dengeye dikkat etmeyen cambaz "İpten düşer." Siyaset tarihinde bunun örneği o kadar çok ki.

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Ne demişler?



Kıskançlık, küskünlük, kin,garez üzerine siyaset yapılmaz.

Ne demişler;

"İntikam almak istiyorsan, iki mezar kaz."

***



Ayna



Siyaset... "Düzey... İtibar...

Saygınlık" kaybetmemelidir.

Günümüzde... Maalesef...

"Kaybetmektedir." Siyasetçi kusuru "Başkasında aramasın." "Bi zahmet" aynaya baksın.