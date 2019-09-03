Adalet sisteminin işleyişi konusunda, hukuk devleti prensibi ile tam uyumlu bir görüntü verdiğimiz söylenemez.

Adalet sistemi çok yavaş işlemekte, bu durum adalete güven duygusunu zayıflatmaktadır.

Vatandaşlarımız kimi zaman haklarını mahkemelerde aramak yerine "İhkâk-ı hakka" kalkışmakta, ya da yargı dışı organizasyonları devreye sokmakta veya umutsuz bir şekilde hak aramaktan vazgeçerek haksızlığa boyun eğmektedir.

Tam ve zamanında adaletin tesisi için, gereken her türlü düzenleme yapılacaktır.

(Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2003'te Meclis'te okunan 59. Hükümetin programı... Sayfa 14.)

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Kadınlar çeker zahmet küreğini



Adli Yıl'ın açılış töreninde Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit "Kadından...

Kadın haklarından...

Kadına şiddetten... Giderek artan kadın cinayetlerinden...

Kadına şiddetin önlenmesi için gereken yasal düzenlemelerden" söz ederken... Rahmetli Özay Gönlüm'ü (1940-2000) hatırladık.

Sanat dünyasından bir Özay Gönlüm geçti.

Ege'nin... Özellikle de Denizli'nin türkülerini söylerdi.

"Denizli ağzıyla" televizyonda ve radyoda her hafta "Umman ninenin mektuplarını" okurdu... Milleti TV-radyo başına kilitlerdi.

Yargıtay Başkanı konuşurken Özay Gönlüm'ü hatırladık...

Niçin mi?

Umman nine...

Mektubunda derdi ki:

"Kadınlar çeker zahmet küreğini."

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Erdoğan-2019



Pazartesi... Yeni Adli Yıl törenle açıldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken bir cümlesinin altını çizdik:

"Kuvvetler ayrılığı prensibi Cumhuriyetin ve demokrasinin temelidir." Bu sözün üzerine söylenecek başka şey yok... Nokta.

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Metin Feyzioğlu



Beğendiğimiz bir söz var...

"Çok kişinin başı öfke yüzünden derde girer, gurur yüzünden bir türlü çıkamaz." Bazı "Barolar-hukukçular" Erdoğan öfkesi yüzünden dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Adli Yıl açılış törenine katılmadılar.

Fakat... Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.

Dr. Metin Feyzioğlu "Törenin Külliye'de düzenlenmesini" sorun yapmadı... Gurur meselesi yapmadı.

"Ucuz kahramanlık" yapmadı.

Törene katıldı... Konuştu...

"Doğrusunu yaptı." Prof. Metin Feyzioğlu'nun bazı sözlerini alkışladık...

Paylaşalım:

Türkiye Barolar Birliği hiçbir partinin muhalifi veya destekçisi değildir.

Reform paketleri süratle çıkarılmalı ve hızla uygulamaya geçirilmelidir.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle hep birlikte mücadele edilmesi gerekir.

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Yükselen beklenti... "Adalet"



Cemil Çiçek... Adli Yıl açılış törenlerinde çok bulundu...

Adalet Bakanı olarak... Meclis Başkanı olarak.

Dün birlikteydik... Konu elbette "Yeni Adli Yıl...

Hukuk... Adalet... Yargı." "Yılların hukukçusu" Cemil Çiçek dedi ki:

Adli Yıl tüm yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olsun.

Toplumda çok yüksek bir adalet beklentisi var.

Yaşadığımız birçok olay, travma ve sarsıntı sonrası, yargıdan adalet beklentisi en yüksek seviyede.

Hepimizin dileği bu beklentinin önümüzdeki dönemde belli ölçüde karşılanması.

Toplum şunu gördü; bir ülkede adalet ve hukuk oksijen kadar önemli.

Altını çizerek söylüyorum...

Adalet ve hukuk bir toplumun oksijenidir.

Nasıl ki oksijen azlığı pek çok sağlık sorununun kaynağı ise hukuk ve adalet eksikliği de birçok toplumsal sorunun kaynağıdır.

Yargının elbette sorunu çok... Ama bugün için en önemlisi kalite sorunudur.

Aslında bu sorun devletin bütün hizmetleri için geçerlidir... Yargı için ise her şeyden çok geçerlidir.

Hukuktaki zafiyetler verilen kararları ve adaletin tecelli etmesini tartışmalı hale getirir.

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Uzlaşma... Önkoşul



Cemil Çiçek'e dedik ki:

-Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ipi germedi... Bağcıyı dövmek yerine üzüm yemeyi tercih etti... Belki ona kızanlar oldu ama Feyzioğlu itibar kaybetmedi...

Temsil ettiği kurumun itibarını yükseltti.

Cemil Çiçek "Katılıyorum" dedi... Ve ekledi:

Metin Bey'in Adli Yıl açılış törenine katılması çok doğru.

Kamplaşma, kutuplaşma, ayrışma doğru değil.

Geçmişte yumruk sıkarak sorunları çözemedik...

Bugün de çözemeyiz.

Sorunlarımızı el sıkarak ve temel konularda uzlaşarak çözebiliriz.

Uzlaşma, iddiadan sapmak değildir... İman zafiyeti de değildir.

Uzlaşma, birlikte yaşamanın ön şartıdır.

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Hayırlı olsun



Güzel bir törendi... Günlük çekişmelerin üzerinde konuşmalar yapıldı... Toplumun hukuk ve adalet beklentisi en üst düzeyde vurgulandı.

Yeni Adli Yıl... Hayırlı olsun.