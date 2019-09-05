Hastanede (Liv Hospital) kahvaltıdaydık...

Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Necati Çetinkaya, Ali Coşkun ve diğer dostlarla.

Masa "Profesör...

Uzman doktor" ağırlıklıydı.

Özal döneminin Adana Milletvekili Mehmet Perçin bir ara kulağımıza eğildi:

-Cemil Bey'e yeni parti konusunu sorayım mı?

"Fısıltıyla" yanıt verdik:

-Sen bilirsin...

Ama Cemil Bey'in böyle taraklarda bezi olmaz... Bu çeşit toplara girmez... Bunu da bil.

Cemil Bey ile yan yana oturuyorduk...

"Fısıldaşmayın...

Yüksek sesle konuşun...

Herkes bilsin" dedi.

"Neler fısıldaştığımızı duymuş olmalı ki" gülerek söze devam etti:

-Nüfusumuz 82 milyon... Bu nüfusun içinde yaşı 18 olan herkes siyaset yapabilir...

1859'dan bugüne kadar 488 parti kuruldu...

Bugün itibariyle parti sayısı 81... İsteyen 82.partiyi kurar...

İstenen 83.partiyi...

84.partiyi... 85.partiyi...

Parti kurmak serbest.

***



Şaka gibi



Kurulan parti çok... Say say bitmez.

Seçime giren parti de çok.

Ama... Ya "Sandıktan çıkan parti?" Kurulanların...

Seçimlere katılanların "KDV'si" kadar bile değil.

Bu da bir "Türkiye gerçeği." Ya da demokrasimizin "Çocukluk hastalığı...

Komedisi."

***



Disiplin



Lider eleştirilmez değildir... Lider de eleştirilir.

Fakat... Liderin eleştirileceği yerler bellidir...

Grup toplantısı gibi... Partinin yönetim kurulları gibi...

Zaman zaman yapılan "Ankara dışındaki buluşmalar" gibi.

Partinizi... Liderinizi...

"Kamuoyu önünde...

Miting yaparcasına...

Meydan okurcasına...

Kafa tutarcasına" eleştirirseniz...

"Disiplin mekanizmalarının" devreye girmesi kaçınılmazdır.

Ak Parti için de böyledir...

CHP için de...

Diğerleri için de.

Unutmayalım... Son yıllarda CHP'den "Bu yüzden" ihraç edilenlerin (Üstelik de milletvekili) sayısı diğer partilerden daha fazladır.

Disiplin...

Sadece asker ya polis için gerekli değildir...

Siyasi partilerde de disiplin olacaktır...

Hatta... Her işte, her kuruluşta.

***



Biliyor muydunuz?



Bugüne kadar kurulan partilerin 22'sinin "Hülle partisi" olduğunu...

Biliyor muydunuz?

Hülle... Yani ömrü 1 gün ile 24 gün arasında olan partiler.

"Bu nasıl iş" diye sormayın.

Çelebi bizde böyle olur siyaset dediğin.

***



Savunma



Adalet ve Kalkınma Partisi "Dört kişinin" savunmasını istedi...

Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı.

"Savunma" denilince aklımıza "Geçmişte yaşanan bazı olaylar" geldi...

Bugün kaç kişi hatırlıyor acaba?

Doğruyol Partisi... "Genel Başkanlık...

Meclis Başkanlığı" yapmış olan Hüsamettin Cindoruk'u "Savunmasını bile almadan ihraç etmişti." Anavatan Partisi... 28 Şubat sürecinde... Yıllarca bakanlık yapmış olan Cemil Çiçek'i "8 yıllık kesintisiz eğitime kabul oyu vermediği için" savunmasını almaya ihtiyaç duymadan ihraç ediverdi.

***



Dünden bugüne



Eğer... Bir parti içinde bulunan bazı kişiler "Yeni bir oluşum için" bir araya gelirlerse;

Ya kendiliklerinden istifa ederler...

Ki doğrusu budur... Son örneği Ali Babacan.

Ya da parti onları cezalandırır...

İhraç gibi... Uyarı gibi...

Örnek ister misiniz?

1969... 1970...

Adalet Partisi'nin bazı milletvekilleri "Dosyalı muhalefet" sloganı altında lidere/partiye bayrak açtılar.

"41'ler" diye isimlendirilen bir oluşuma gittiler... Meclis'te CHP ile birlikte hareket ettiler.

1970'te... "Kendi hükümetlerini" düşürdüler.

Ve... 26 milletvekili ihraç edildi... 15 milletvekiline de çeşitli cezalar verildi.

Sonrasını uzun uzun anlatmaya gerek yok... Özetleyelim.

Ayrılanlar "Bir seçimlik ömrü olan" Demokratik Parti'yi kurdular...

O kadar.

Dün... "Onları" bir araya getiren "Süleyman Demirel karşıtlığı" idi.

Bugün ise "Öfke" Recep Tayyip Erdoğan'a.

***



Ayrılan yollar



Siyaset... İşte böyle bir şey...

"Ebedi dostluklar" oldukça azdır.

Rahmetli... Anadolu fırtınası...

Osman Bölükbaşı dostumuz "Siyasete Veda" şiiriyle politikadan çekilirken şöyle demişti:

"Fazilet yolunda çektim çok çile, İkbale kul olup düşmedim dile, Görmedim vefayı dostlarda bile, Seraba harcanmış ömre yanarım." Gazeteci, yazar, şair, siyasetçi Orhan Seyfi Orhon'un (1890- 1972) şiirinden bir alıntı ile bugüne noktayı koymak isteriz:

"Anlayım: Kimlermiş dost sandıklarım, Anlayım: Ne boşmuş inandıklarım."

***



"Fedailer"



Bilmiyorduk... Kahvaltılı sohbette Cemil Çiçek söyledi.

1859'da kurulan ilk partinin adı...

"Fedailer" imiş.