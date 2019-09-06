Sivas Kongresi'nin 100.yılı... Etkinlikler bir hafta sürecek... "Bayram."

100.yıl kutlamaları Sivas'a büyük canlılık getirdi... Yine "Bayram."

Sivas Gazeteciler ve Yazarlar Dernek Başkanı Naci Yıldız dedi ki:

- Sivas son yılarda böyle bir bayram yaşamamıştı... Sivas doldu taştı... Heyecan hala devam ediyor... Sivaslı çok mutlu... Herkes Çarşamba gününü konuşuyor.

Çarşamba... 4 Eylül... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sivas'ta... Aynı fotoğraf karesinde" oldukları gün.

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Daha daha...



Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Naci Yıldız'a takıldık:

- Sivas'ta daha daha neler konuşuluyor?.. Gazeteci, esnaf, sivil toplum lideri... Otelci, taksici, lokantacı... Kim, ne diyor?

Naci Yıldız başladı anlatmaya:

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun aynı gün Sivas'ta olmaları milletin hoşuna gitti... "Sivas, iki misafirini de ağırladı."

İki lider de "Sivas Kongresi'nin ruhu" üzerinde durdu... İkisi de incitici söz söylememeye dikkat ettiler... "Herkesin hoşuna gitti."

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Sivas'taydı... Sivas, Muhsin Başkan'ın (Yazıcıoğlu) memleketi... "Mustafa Destici'nin gelmesi gururumuzu okşadı."

Temel Karamollaoğlu... Sivas'ın eski Belediye Başkanı... Şimdi Saadet Partisi'nin Genel Başkanı... Çarşamba günü Sivas'a gelmedi... "Yadırgandı."

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Afganlar



Sivas'ta "Sığınmacı" var mı?... Hayır.

Fakat... Sivas'ta... Bazı mahallerde "Afganlar" varlar.

Sivaslı, "Sığınmacı" denilince "Suriyeli'yi" anlıyor.

"Afganlar'a" sığınmacı diye bakılmıyor.

Afganlar... Artık "Yerleşikler... Bizlerden biriler."

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Ekrem İmamoğlu



Naci Yıldız yılların gazetecisi...

"Sultanşehir" gazetesinin de sahibi.

"Bir husus Sivas'ta herkesin dikkatini çekti" dedi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çarşamba günü Sivas'taydı.

İmamoğlu CHP çevrelerinde çok havalı... Kılıçdaroğlu'dan daha fazla ilgi gördüğünü söylersem abartmış olmam.

Belediye başkanlığı sanki onun ikinci işi... Önceliği ise bütün etkinliklere katılmak gibi.

Çarşamba akşamı herkes şunu konuşmaya başladı... Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için bir proje mi acaba?

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Ramazan-2020



Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta yaptığı konuşmada Yüksek Hızlı Tren konusuna da girdi:

- Birileri Yüksek Hızlı Tren olayına karşı çıktı... Sivas'a gelmesini istemedi... Ama gelecek Ramazan'da Yüksek Hızlı Tren seferleri başlayacak.

"Birileri..." Yani Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Sivaslı'nın heyecanla beklediği Yüksek Hızlı Trene karşı çıkılır mı?

Böylesine bir hizmet, eleştiri konusu yapılır mı?

Demek... "Erdoğan karşıtlığı" insanın gözlerini karartabiliyor.

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4 Eylül ekonomisi



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gidişi... Aynı gün CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sivas'ta oluşu... Günler önceden hazırlık için gelenler... Davetliler... Gazeteciler... Sivas bir anda dolunca... "Ekonomi canlanıverdi."

Nasıl mı?... Gazeteci Naci Yıldız dostumuz anlatsın:

Oteller doldu... Büyük Otel... Köşk Otel... Ramada... Behrampaşa... Diğerleri... Boş yer kalmadı.

Üniversitenin misafirhanesi... Tamamen doluydu.

Üniversiteye ait bir Uygulama Oteli var... O bile doldu.

Sivas'a gelen misafirler ufak tefek şeyler aldılar... Hala alıyorlar... Ahşap el yapımı hediyelikler... Küçük Sivas halıları... Sivas bıçağı... Çarşı canlandı.

Sivas köftesi... Bölgenin meşhur damak tadı... Köfteciler iyi iş yapıyorlar... Özellikle de Köfteci Kirli Ahmet'in lokantası.

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Bunlar... Güzel şeyler



Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta "Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda" konuştu.

Büyüme hedeflerinden, milli gelirden, savunma sanayii yatırımlarından, üretimden, ihracattan, faizden söz etti.

"Dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olma yolunda emin adımlarla yol alındığını" söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Sivas konuşmasında "Ekonomi vurgusu" vardı:

"Sanayi... Üretim... İhracat... Faiz... Ekonomik ve Sosyal Konsey."

Dileriz "Böyle" devam ederler.

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Sivas'ta Eylül



Eylül... Sarı yaz... Akdeniz'de, Ege'de millet denizde.

Sivas'ta ise... Eylül demek "Kış yaklaştı... Herkes önlemini alsın, hazırlığını yapsın" demek.

Hazırlık... Mahalle aralarında "Bulgur çekiliyor."

Evlerde "Turşu yapılıyor."

Patates, soğan "Çuvalla alınıyor."

Patates, bulgur ve turşu, Sivaslı'nın "Temel ihtiyacı... Olmazsa olmazı."