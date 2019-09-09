Mehter takımı... Folklor ekipleri... Alışveriş edenler... Tarihi mekânları gezenler... Esnafın birinin tepsi içinde ikram ettiği 80 katlı baklavayı yiyenler... Gülen yüzler... Emekli öğretmen olduğunu söyleyen bir kadın kolumuzdan tuttu:

-Bu güzel memleketin kıymetini bilelim... Birbirimizi yemeyelim... Millet kavga istemiyor... Huzur istiyor... Yazın bunları.

Beypazarı'ndayız... Bir afişte "Zamanın durduğu şehir" yazıyor... Doğru.

***

Sevda denilen şey...



Kalabalık... Zorla yürüyoruz... Köşede bir sokak kemancısı... Cemil Çiçek'i görünce keman çalmayı bırakıyor:

-Başkanım... Sizin için bir şarkı söylemek istiyorum... Hangisini istersiniz?

Cemil Bey teşekkür ediyor... Fakat... Kemancının ısrarı... Ve çevre baskısı... Etraftaki kabalığın "Ne olur isteyin başkanım" ricası... Cemil Çiçek "Selahattin İnal'ın bir bestesini" istiyor:

"Tez geçse de her sevgide bir hatıra vardır."

Kemancı "Başlıyor."

Cemil Bey "Ona katılıyor."

Sonra... Kalabalık "Koro halinde söylemeye başlıyor."

"Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır."

***

Tabela



Yol üzerinde bir köy... Köyde bir tabela:

"Teksas Market."

Cemil Çiçek söyleniyor... Tepki gösteriyor:

-Arkadaş Teksas neresi?... Hangi ülkede?... Biliyor musun?... Şuraya "Köy Bakkalı" tabelası assan daha güzel olmaz mı?

***

Huzurlu bahçe



Tarım ile turizmin "At başı olduğu" yerler azdır.

Beypazarı... Tarım bakımından çok güçlü.

Turizm deseniz öyle... Yerli yabancı... Şenlikte yabancı büyükelçi çoktu.

Huzurlu bir yerleşim yeri... Yardımlaşma, dayanışma, iyi komşuluk, garip gurebaya yardım... "Tam puan."

Cemil Çiçek kürsüde bir söz söyledi... Doğru... Herkes alkışladı:

-Türk milleti nasıl bir millettir diye öğrenmek isteyen yabancılar gelsinler, Beypazarı'nı görsünler.

***

"Şenlik"



Festivaldeyiz... "25. Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali."

Cemil Çiçek konuşmasında "Festival" demiyor... "Şenlik" diyor.

Cemil Bey "Türkçe konusunda" çok duyarlı.

Gezerken... Dükkânların, lokantaların tabelalarına dikkat ediyor.

Ve bize bazı tabelaları gösteriyor:

-Nedir bu İngilizce tabela merakı?... Nedir bu yabancı hayranlığı?

***

Görmelisiniz



Beypazarı bir ilçe ama... "6 otel var."

Ayrıca... Turizme açık "Konak" çok.

Tarihi "İpek Yolu... İstanbul- Bağdat yolu" üzerindeki Beypazarı sizleri bekliyor... Beğeneceksiniz.

Beypazarı'nın 6 günlük kaymakamı Temel Ayça'ya takıldık:

-Hoş geldiniz?... Alışabildiniz mi?

-Burası insanın kendi evi gibi.

***

Acaba neden?



Mustafa Tuna... Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı... Beypazarı'ndaydı.

Gözlerimiz Mansur Yavaş'ı aradı... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... Beypazarı'nın eski Belediye Başkanı... Beypazarı'na çok emeği geçti.

Yoktu... Gelmemişti... Yadırgadık.

***

Çarşı pazar



Beypazarı'na birlikte gitmiştik... Bir ara Dr. Ramazan Aydın'ı kaybettik... Kalabalıkta ara ki bulasın.

Telefon ettik... "Çarşıdayım" dedi:

-Burası ucuz... Ceviz 20 lira... 5 kilo karadut şerbeti 15 lira... Baklava, yaprak sarması, reçel... Elma, üzüm, domates, erik, biber... Fiyatlar Ankara'ya göre yarı yarıya.

-Hocam... Yemekteyiz... Bekliyoruz... Alışveriş için başka gün geliriz... Çarşamba günleri Beypazarı'nın pazarı.

-Söz mü?... Birlikte gelir miyiz?