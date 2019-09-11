Diyarbakır'da, çocukları dağa kaçırılan 20 aile HDP İl Merkezi önünde oturuyor... Anneler "Evladımı geri ver" diye haykırıyorlar.

İstanbul'dan... Ankara'dan...

Değişik illerden... Özellikle de kadınlardan "Destek yağıyor." Kadın gazeteciler... Şehit aileleri...

Bazı sivil toplum örgütleri...

"Diyarbakır'ın acılı annelerini" yalnız bırakmıyorlar.

Fakat... Diyarbakır'daki "Yüzlerce" STK' dan çıt çıkmıyor.

Bu "Sessizlik... Tepkisizlik...

Vurdumduymazlık" neden?

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Üç maymunu oynayanlar



Çocukları dağa kaçırılan annelere destek veren "Sanatçı" çok.

Fakat... "Üç maymunu oynayan" da çok.

Onlar ki... Her konuda konuşmaya meraklılar.

Şimdi ise... Sanki "Dillerini yutmuşlar." Niçin?

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Yanıt bekleyen soru?



Evladını geri isteyen ailelerin çoğu... Seçimde HDP'ye oy verenler.

Şimdi haykırıyorlar:

-Çocuğumu dağa kaçırmanız için mi size oy verdik?

Yanıt yok.

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Ucuzcular



Sığınacak bir mazeret arayanlar...

Eylemci annelerin arkasında "Ak Parti gölgesi" arayanlar.

Gözü yaşlı annelere "Sizi buraya Ak Parti yolladı" diye konuşanlar.

Tabii...

Annelerden "Çok sert tepki" alıyorlar.

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Arada kalanlar



Bazıları... Ki içlerinde her kesimden insan var... "Sıkışıp kalmışlar." Hem evlatları için gözyaşı döken annelere acıyorlar.

Hem de kıllarını kımıldatmıyorlar.

Tepki gösterirlerse "Ak Parti yandaşı" denilmesinden çekiniyorlar.

"Vicdanları" ile "Ak Parti/ Erdoğan karşıtlığı" arasında sıkışıp kalmışlar.

Ya da "Vicdan" ile "İdeolojik...

Siyasal" angajman arasında.

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Korkanlar



Bunlar... Özellikle de Diyarbakır'daki "Sivil toplum liderleri... Kanaat önderleri." "Annelere" destek vermiyorlar.

"Dağa" tepki göstermiyorlar.

Diyarbakır'da "Onlar için" konuşulanlar:

-PKK'dan korkuyorlar...

Korkularından susuyorlar.

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"Flört" mü?



Annelerin eylemi... "Oğlumu geri ver" haykırışı... Muhalefet partileri için aslında bir fırsat... Buna HDP de dâhil.

HDP eğer "Terörle arasına bir mesafe koymak istiyorsa... Samimi ise" annelere destek verir... Bundan iyi fırsat mı olur?

Ya ana muhalefet partisi CHP'ye ne demeli?

Ve millet ittifakının diğer iki ayağı... İyi Parti ile Saadet.

Onlar da HDP ile aralarında bir "Flört durumu" yoksa... Ne diye susuyorlar?

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İlk eylem



Diyarbakır'da ilk eylemi Hacire Akar başlattı.

"Oğlumu geri verin" diye.

Oğlu... Geri geldi.

Çok kişi Hacire Akar'ın ziyaretine gitti...

"Gözün aydın" diye.

Bir gün sonra... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'daydı.

Görevden alınan HDP'li büyükşehir belediye başkanı ile "Dayanışma" sergiledi.

Zahmet edip... Hacir Akar'ın evine de gidemez miydi?... "Geçmiş olsun...

Gözünüz aydın" diyemez miydi?

İlk eylemin ardından... "Yenisi" başladı...

Günlerdir sürüyor.

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İşten çıkarma... "Çözüm üret"



Önümüz kış... Belediyede çalışanların işine son vermek "Marifet değil." "Belediyecilik" hiç değil.

İşten çıkaracağına "Çözüm üret."

Veysel Tiryaki... 2004'te Ankara'nın en sorunlu bölgesine...

Altındağ ilçesine belediye başkanı seçildi... Seçildiğinde belediyede 2 bin 200 kişi çalışıyordu.

Tiryaki kimseyi işten çıkarmadı...

Kimsenin ekmeğiyle oynamadı...

Emekliliği teşvik etti... Personelin bir kısmı emekli oldu gitti.

Sonra... İhtiyaç fazlası elemanı başka kurumlara dağıttı... Çoğunu okullara.

Hatta... Daha da ileri gitti... Başka yerlere yolladığı elemanlara bir süre belediyeden maaş ödedi.

31 Mart 2019... Veysel Tiryaki Altındağ Belediye Başkanlığı'nı bırakırken, belediyede 350 kişi çalışıyordu.

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Doğru tercih



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı'na" Bekir Ödemiş'i getirdi... Yerinde bir atama... Doğru tercih.

Bekir Ödemiş'i yakından tanırız... Uzlaşmacı... Üretken...

Çalışkan.

Ödemiş'in işi zor... Hemen kolları sıvamalı.... Özellikle de "Ulus... Ankara Kalesi... Kültür yolu" projesi konusunda.

Bu proje Ak Parti'nin "Ankara Büyükşehir adayı" Mehmet Özhaseki'nin vaatleri arasındaydı.

Bekir Ödemiş "Kayseri'de pek çok başarılı hizmete imza atmış olan" Mehmet Özhaseki'nin "Birikiminden, projesinden" yararlanmalı.

Siyaset "Uzlaşma sanatıdır." Bekir Ödemiş'in geçmişini biliyoruz.. "Uzlaşmacıdır." Ödemiş'e bu önemli görevinde başarılar diliyoruz.