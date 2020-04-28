Alman'ın aklı sonradan geldi... Marketlerde... Toplu taşıma araçlarında... Postanede... Tren istasyonunda... AVM'lerde... "Maske takmak zorunlu."

Uygulama... "Dün sabah başladı."

Ama... Almanya'da yeterli maske yok ki?...

Şimdi "Maske karaborsada."

***



Perde-2... Bir Türk dostu

Rolf Königs... Almanya'nın en zenginlerinden.

Otomotivde "Dünya devlerinden" olan bir firmanın sahibi... "Aunde."

Türkiye'de de (Bursa) yatırımı var... "İşlerimi Türkiye sayesinde büyüttüm" diyor...

Her fırsatta "Türkiye'yi övüyor."

Aynı zamanda... Bir futbol kulübünün de başkanı... "Mönchengladbach." Koronavirüs... Ve maske sorunu... Almanya zorda... "Türk dostu" Rolf Königs, hemen "Memleketini" arıyor... Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ni.

-Sayın Başbakan... Türkiye'den 5 milyon maske getirebilirim...

Hemen... Akşamdan sabaha.

Eyalet Başbakanı Armin Laschet seviniyor:

-Teşekkür ederim... Bu o kadar güzel bir haber ki... Öyle acil ihtiyacımız var ki.

***



Üçüncü perde

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet hemen "Berlin'i arıyor... Dışişleri Bakanı'nı... Federal hükümete bilgi vermesi gerekli." Armin Laschet bekliyor ki... Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas sevinsin... "Aman ne iyi... Hemen Türkiye'den 5 milyon maske gelsin" desin.

Fakat... Tam tersi oluyor.

Heiko Maas tepki gösteriyor:

-Nein nein... Hayır hayır... Olamaz... Türkiye'den maske alamazsın.

-Ama neden?

-Konu siyasi... Telefonda anlatamam.

***



Perde-4... "Arka plan"

Olayın perde arkası var... Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas "Başkan Erdoğan'a bozuk... Öfkeli."

Neden mi?

Suriye'de askeri harekât... Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas tepki gösteriyor...

"Harekâtta kullanılabilecek silah ve teçhizat satışına izin vermeyeceğiz" diyor.

Başkan Erdoğan... Azerbaycan dönüşü... Uçakta... Gazetecilere şunları söylüyor:

Alman Dışişleri Bakanı... Haddini bilmez bir adam... "Türkiye'ye silah satmayacağız" diyor.

Aman yandık... Ben kaybetmem, siz kaybedersiniz.

Sen siyaseti de bilmiyorsun...

Siyaset acemisisin.

Siyaseti bilsen böyle konuşmazsın.

Sen satmadın da ne olacak?.. Biz bittik mi?

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri...

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas için... "Karizmada bir çizik."

"Bozulması", Türkiye'den gelecek maskelere "Hayır" demesi bundan... "Erdoğan'a kızgınlığından."

***

Son perde

Armin Laschet... Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı... "Maske, maske" diye çırpınıyor.

Ve Federal Dışişleri Bakanı'nı tekrar arıyor:

-Çin'e maske siparişi veriliyor da niçin Türkiye'den maske alınmıyor?...

Çin bize Türkiye'den daha mı yakın?... Şartlar böylesine uygun iken Türkiye'ye karşı bu tavır neden?

Dışişleri Bakanı Heiko Maas... Kem küm... "Soruya" yanıt veremiyor.

"Olur...

Türkiye'den maske gelsin" diyor.

Fakat... İlle de bir "Cinlik... Gıcıklık" yapacak... "Karizma...

Çizik" meselesi:

-Alınsın alınmasına da... 5 milyon değil... Türkiye'den 2 milyon maske alınsın.

-Ama... Az... Yetmez.

-Şimdilik 2 milyonla idare edin... Gerisini sonra konuşuruz.

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Okul da "Eve sığar"

Evde kal... Hayat eve sığar. "Dersini aksatma" okul da eve sığar.

Prof. Mustafa Cesur... Türkiye Diyabet Derneği Başkanı... Ufuk Üniversitesi'nde "Hoca."

Evde "Online" ders veriyordu... "Halk sağlığı hemşireliği" dersi.

Öğrencileri... Karşısındaydı... "Ekranda."

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Bu da "Virüs kuyruğu"

Pazartesi... Dört günlük sokağa çıkma yasağı sonrası... Market kalabalık... Kuyruk var... Herkes dip dibe.

"Bu ne kuyruğu" dedik.

Yanıt bir kadından geldi... Kalabalığı/kuyruğu görünce ürkmüş... Alışverişten vazgeçmiş... Marketten çıkıyor... Dedi ki:

-Ucuz fiyata koronavirüs alma kuyruğu... Sosyal mesafe kimin umurunda?