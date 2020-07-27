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YAVUZ DONAT
27 Temmuz 2020, Pazartesi YAVUZ DONAT

Çırpınırdı Karadeniz

RİZE

Şehit çok... İsimleri sahil yolunda "Üst geçitlerde."
Trabzon'dan Rize'ye... Rize'den Hopa'ya kadar... Şehitler unutulmamış.
Rize'nin girişinde... Duvarda... Türkiye haritası... Ay yıldız... Ve şehit fotoğrafları.
Karadeniz... İşte böyle bir yer.
İstanbul-Rize otobüsü... 34 BNN 341... Otobüsün arkasında ay yıldız var... Bir de meşhur türküden iki mısra. "Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına."
Karadeniz kıpır kıpır... Rizeli de öyle.

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Büyük göç

Şehir merkezi... Nüfus 115 bin.
İlçe, belde, köyleriyle... Toplam nüfus... 343 bin.
Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de ikamet eden "Rize nüfusuna kayıtlıların" sayısı... 366 bin.
İşte... Göç gerçeği... Ya da "Sorunu."

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Siyaset... "Geçiniz"

Erken seçim... Siyaset... Yeni partiler... Muhalefet... Kurultay... "Geçiniz."
Rize'de siyaset... "Tayyip Bey ne diyorsa o."
Şehir girişinde... Koca bir tabela... Cumhurbaşkanlığı forsu... Erdoğan'ın resmi... Ve:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Memleketi Rize'ye Hoş Geldiniz."
Rize'de... Bir bina... Erdoğan'ın resmi... Boydan boya.

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ÇAYKUR

Rize denilince... "Çay."
Çay denilince de... "ÇAYKUR."
Yıllık yaş çay üretimi 1 milyon 450 bin ton... "Yarısını" alıyor.
Öğle yemeğini "ÇAYKUR Ziraat Botanik Park'ta" yedik... ÇAYKUR'dan Erdinç Hatinoğlu, eski belediye başkanı Halil Bakırcı, gazeteci dostlar Faik Bakoğlu, Bayram Ali Kavalcı ve İsmet Kösoğlu ile.
Parkta dalgalanan bayrak, bütün şehirden görülüyor.
Bayrak direği... Rize'nin plakası... 53 metre.

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İmparator Çayı

Trabzon'da... Nereye gittiysek "Buyurun" dediler... Fındık kolonyası... Elimizi uzattık.
Rize'de de... "Hoş geldiniz..." Bu defa "Çay kolonyası."
ÇAYKUR'da 100 çeşit çay var... Özel sektörü de ekleyin... 150 çeşit çay.
ÇAYKUR'un satış mağazası "Çay müzesi" gibi.
Beyaz çay da var... "İmparatorların çayı."
Kilosu 3 bin lira civarında... "20 gram, özel paket 70 lira."

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OVİT

Rize-Erzurum yolu kışları kapanırdı... Ovit Dağı geçit vermezdi... 2 bin 600 metre... Kar... Çığ.
Ovit Tüneli yapıldı... "Dünyanın en uzun çift tüplü karayolu... 14 kilometre 346 metre."
Ovit... Şimdi... Çay markası.
Ovit tüneline hayran kaldık... Ovit çayına da bayıldık.

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Çay elinden öteye

Fındıklı... Güneysu... İyidere... Pazar... Çamlıhemşin... Nereye gitsek kemençe... Şarkı, türkü... "Çayeli'nden öteye gidelum yali yali."
Gazeteciler Derneği Başkanı Faik Bakoğlu "Rizeli müziği sever daa" dedi:
-Rize'den çıkan sanatçıları saysam, gazetedeki köşeniz yetmez... Sadettin Kaynak, Tarkan, Sezen Aksu, Ziya Taşkent, Davut Güloğlu, İsmail Türüt, Altay, Doğuş, Yılmaz Morgül, Gökhan Tepe... Daha sayayım mı daa?

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Aile tarımı

Korona... Gürcistan'dan, çay toplamak için işçi gelemedi.
Millette bir korku... "Çay tarlada kalacak."
ÇAYKUR İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanı Erdinç Hatinoğlu dedi ki:
Hayır... Çay tarlada kalmadı.
Aile tarımı... Çoluk çocuk... Mahsulü topladı... Eskisi gibi.
Böylelikle... Kalite arttı... Maliyet ise azaldı... İşçiye giden para ailede kaldı.

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