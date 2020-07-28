İnşaat... Tam gaz... Koronaya rağmen çalışmalar devam ediyor... İşçiler... İş makineleri... Deniz dolduruluyor.

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra... Türkiye'nin denizin üzerine yapılan, ikinci havalimanı.

Kule... Karadeniz'i simgeliyor... "Çay bardağı" şeklinde.

İstanbul-Artvin... Bin 300 kilometre.

İstanbul-Rize... Bin 140 kilometre.

Havalimanı... Büyük eser... Sadece "Bölgeye" değil, "Dışarıya" da hizmet verecek... Havalimanı'nın Batum'a uzaklığı... 100 kilometre.

Geldik, gezdik, beğendik... Gurur duyduk.

***

İdris Yamantürk



Rize'nin ilçesinden, köyünden çıkıp "Büyük adam" olanlar, doğdukları yeri unutmuyorlar.

Mutlaka bir "Eser" bırakıyorlar.

Çamlıhemşin'de "İdris Yamantürk Öğretmen Evi'ni" görünce... İdris Abi'yi aradık... 95 yaşında... Demirel'in, Özal'ın arkadaşı.

Kutladık.

Sevindi... "Bu gece Öğretmen Evi'nde kal" dedi.

***

Hüsrev



Çayeli... Kuru fasulye... Köfte... Hüsrev bir Karadeniz markası.

Turgut Özal, Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz'la gelmiştik... Yemek yemiştik.

Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Aydın Menderes, Sakıp Sabancı, Rahmi Koç... Hüsrev'e uğramayan yok ki.

Fahri Hüsrev... Şimdi Alzheimer... Kulakları duymuyor... Ankara, İstanbul ve Çayeli'ndeki lokantaları oğulları işletiyorlar.

Çayeli'nde... Hüsrev'e... Tok karınla gittik... Selahattin Hüsrev bozuldu... Çayını içtik.

***

Halil Bakırcı



Siyaset... CHP kurultayı... Erken seçim isteyen var mı?.. Halkın arasına girdik.

"Karadeniz'in havasını", Rize'nin eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı anlattı... O ne dediyse, Rizeli onayladı:

Seçim... Hayır... Göremiyorum... Halkın böyle bir beklentisi yok.

Seçim ancak Tayyip Bey isterse olur... Onun da erken seçim istediğini hiç duydunuz mu?

Türkiye'de, erken seçimi gerektirecek bir ortam yok.

Tayyip Bey'in en büyük şansı, Türkiye'deki muhalefetin ülkeyi yönetebileceğine insanların inanmamaları.

***

Mehmet Haberal



Rize-Artvin Havalimanı inşaatına koca koca taşlar nereden getiriliyor?.. Denizi doldurmak için.

Pazar'ın... Subaşı Köyü'nden... Prof. Mehmet Haberal'ın köyü.

Prof. Haberal'ın "Bölgede" izi var... Tozu var... Saygıyla anılıyor.

Memleketi Pazar'a okul yaptırmış... Anne ve babası adına:

"Medine-Yaşar Ali İlköğretim Okulu."

Sağ ol Hocam... Memleketiniz sizinle gurur duyuyor... Biz de.

***

Çaylı dondurma



Nereye gittiysek, kime selam verdiysek... Önümüze çay konuldu.

İçmesek güceniyorlar... İçsek, bir günde 50 bardak çay içecek halimiz yok.

İçtik... "Nadidem... Elekaltı... Beyaz... Kemalpaşa..." Çeşit çeşit çay.

ÇAYKUR'un 100 ülkeye çay ihraç ettiğini biliyor muydunuz?... Amerika'ya... Asya'ya... Avrupa'ya... Afrika'ya.

İnanmayacaksınız ama... "Yeşil çay pudrası" bile var.

Kurabiye... Kek... Dondurma için.

***

Korona... "Gevşeklik var"



Karadeniz... Çok kişi "Yeni normali" yanlış anlamış.

Trabzon'da böyleydi... Rize'de böyle... "Yeni normal" demek... "Kafana göre takıl... İster maske kullan, ister kullanma... Keyfine bak" demek.

***

Sel... Heyelan... "Kader değil"



Çayeli... Mesut Yılmaz'ın köyü... Âşıklar Deresi taştı... Sel... Heyelan.

Çamlıhemşin... Murat Karayalçın'ın memleketi... Fırtına Deresi taştı... Sel.

Karadeniz'de... 81 yılda... 33 sel, heyelan, taşkın... 581 ölü.

Devlet uyarıyor... "Dere yatağına ev yapma."

Karadeniz'de... Çok kişi umursamıyor.

Küresel ısınma... İklim değişikliği yaşanıyor.

Karadeniz'de... Çok kişi... "Ha o da nedir" diye soruyor.

Sonuç... Acı, gözyaşı.

Rize'nin bazı ilçe ve köylerinde "Hasar" var... Devlet, yara sarıyor.

***

Sigara



Rizeli'ye sormuşlar... "Sigara helal mi, haram mı" diye.

Rizeli... Demiş ki:

- Helal ise içeyruk... Haram ise yakayruk.

Sigara içen... Oldukça fazla.