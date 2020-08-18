Dünün Başkan Yardımcısı... Bugünün Başkan adayı... "Yılın itirafçısı."

Darbelerin, muhtıraların hepsinde de ABD'nin "Parmak izleri" vardı... Yalan mı?

"İçimizdeki Amerikalılar" her dönemde darbe değirmenlerine su taşıdılar... Yalan mı?

ABD'nin dış siyaseti "Yalan, dolan, entrika, kandırmaca" temeline oturuyor...

Bunun "Belgelere dayalı" kitabı bile yazıldı (Siyasette Yalan... Hannah Arendt).

Joe Biden'ın sözlerinin "Siyaseten tercümesi" özetle şu:

-Geçmişte Türkiye'yi biz karıştırdık... Seçilirsem, Türkiye'deki adamlarımla birlikte, Türkiye'yi karıştırmak için elimden geleni yapacağım.

Çok merak ediyoruz...

Biden'ın sözlerine tepki gösterenlerin ne kadarı samimi?

Zira... Hepimiz biliyoruz ki... İçimizde hala "Darbeden... Türk siyasetine ABD müdahalesinden" medet umanlar, Joe Biden'ın sözlerine "İçten içe sevinenler" var... Hem de çok... Yalan mı?

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Meclis'te test... "Negatif"

Temmuz başıydı... TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç "Çok geziyorsunuz" dedi ve... Meclis'te... "Antikor testinden" geçtik.

Bayram öncesi... Özel Keçiören Hastanesi'nin kurucusu Dr. Ramazan Aydın "Her gün başka bir yerdesiniz... Test şart" dedi ve... "Korona testinden" geçtik.



İzmir... Manisa... Salihli... Demirci... Menemen... Ayvalık... Yunt Dağı'nda Yörük düğünü... Ve Ankara'ya dönüşümüzde, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ziyaretimize geldi.

"Haydi" dedi:

-Meclis Hastanesi'ne gidiyoruz... Çok dolaştınız...

Test şart.



1. Allah dostların yokluğunu göstermesin.

2. Doktor Çiğdem Atbaş... Hemşireler Cevriye Tak, Evren Koç, Dilek Akkoyun, Aysun Bardak... Bizi Kovid-19 testinden geçirdiler.

3. Sonuç... Negatif.

4. Hüseyin Yayman'a ve TBMM sağlıkçılarına teşekkürler.

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Durum raporu

Meclis tatilde... Ama Meclis Hastanesi "Tam gün mesaide."

Kovit-19 testi yaptıran çok.

Toplam "Vaka" sayısı... 44.

35'i "Meclis personeli." 9'u milletvekili.

Ama... "Dışarıda" test yaptıran ve sonucu "Pozitif" çıkan milletvekilleri de olabilir.

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Hatayspor

Hüseyin Yayman Meclis'teki odasında "Maskeli, mesafeli" sohbete davet etti... Test sonrası.

Odası... "Hatayspor" dekorlu.



Duvarda, bu sezon Süper Lig'e yükselen Hatayspor bayrağı... Masada Hatayspor fotoğrafı... Koltukta Hatayspor forması... Gelene gidene hediye, Hatayspor rozeti.

Hatayspor... Milletvekilinizi mahcup etmeyin bari.

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Hasar tespiti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı... "Pozitif tanı sayısı" yükseliyor... "En yüksek hasta sayısına" ulaşılıyor.

Hani "Korona sanıkları" umrecilerdi?

Günümüzün "Korona sabıkalıları", öyle sanıyoruz ki;

1. Şehirlerarası seyahat yasağı kalkınca... Büyük şehirlerinden, memleketlerine "Kovid-19 götürenler."

2. Sahiller, ah sahiller... Vur patlasın çal oynasın... "Bana bir şey olmaz" diyenler.

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Çukurambar anketi

Pazar... Öğle sonu... Çukurambar... Aydın Pala'nın mekânındayız... "Aydibek Kahve."

Dostlarla sohbet... Eski milletvekili Fazlı Erdoğan... Zeki Alaca, Şahin Ceylan, Halit Kara... Kalabalığız.

Gelip geçene bakıyoruz... Maske takan, takmayan... "Yarı yarıya."

Çukurambar 'da "Mekân" çok... Kahve... Pastane... Lokanta... Maske "Yarı yarıya."

Dört genç yürüyor... Maskesiz... "Dostlara" soruyoruz:

-Bunlar "Maske konusunda uyarılsa", tepkileri ne olur?

3 farklı yanıt gelir:

1. Duymazdan gelirler... "Yürür giderler."

2. Ceplerinde maske olabilir... "Ceplerinden çıkarıp takarlar."

3. Hiç belli olmaz... Kızabilirler... "Sana ne lan" diyebilirler.

Soru:

-"Halk cahil, onun için maske takmıyor" diyenler, maske takıyorlar mı?

Yanıt... Aydibek Kahve'deki bir müşteriden geldi:

-En az yüzde 20'si takmıyor... Onlar herkese akıl verirler, kendileri korona yasaklarına dikkat etmezler.

Son soru:

-Koronanın ilk haftalarında "Nerede bu devlet... Maske bulamıyoruz" diye kıyamet koparanlar, şimdi maske takıyorlar mı?

Yanıt, kahvedeki müşterilerden:

-Yüzde 15'i, yüzde 20'si takmıyor... Çevremizden biliyoruz.

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