Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olunca... Bu sloganı kullanmıştı:

"Kılıçlar çekildi işte düello."

Dün Muharrem İnce'yi dinlerken... Bu sloganı hatırladık.

Muharrem İnce, günlerdir gündemdeydi... Neler söyleyecek diye herkes merak içindeydi... "Beklentileri" yükseltti.

Söyledikleri... "Estirdiği rüzgârın" gerisindeydi.

Ama... Parti içinde "Kılıçların çekildiği" de kesin... Bu da sürpriz değil... CHP'nin tarihi "Böyle olaylarla" dolu... "İç kavgalar... Ayrılan yollar...

İstifalar... İhraçlar."

***



"Hep aynı be ya"

Seneler önceydi... Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'la Edirne'ye gitmiştik.

Ali Abi... Kendisini karşılayanlara "Merhaba arkadaşlar" dedi.

Kalabalıktan "Sağ ol be ya" sesleri yükseldi.

- Nasılsınız?.. .İyi misiniz?

- İyiyiz be ya!

- İşleriniz ne âlemde?

- Hep aynı be ya!

CHP de böyle... Değişen bir şey yok... "Hep aynı be ya!"

***



Yollar yürümekle aşınmaz

Muharrem İnce... Çiftçi çocuğu... Öğretmen... SODEP... SHP... CHP... Milletvekilliği... Grup başkanvekilliği... Cumhurbaşkanlığı adaylığı... 75 günde 107 miting... Yüzde 30.64 oy.

Sonrasında ise... Ona "Dur bakalım" denildi:

- Buraya kadar.

Muharrem İnce tepkili... Durmak istemiyor...

Dün "Yol haritasını" açıkladı.

"Yürüyüş" başlatıyor... İlk durak Sivas... 4 Eylül.

Adamın biri yürüyormuş... Köy yolunda...

Tarladaki köylüye sormuş:

-Falanca köye ne kadar zamanda giderim?

Köylü cevap vermemiş.

Adam üstelemiş:

- Sağır mısın?.. Sana bir şey sordum... Köy ne kadar uzakta?

Yanıt... Yine sessizlik.

Adam yoluna devam etmiş...

Köylü arkasından seslenmiş:

- Bey, bey!... İki saatte gidersin?

- Bunu neden daha önce söylemedin?

- Hangi hızla yürüdüğünü bilmiyordum ki?... Bu yürüyüşle iki saatte köye varırsın.

Muharrem İnce'nin "Memleket Hareketi" ne sonuç verir, bilemiyoruz...

"Yürüyüşüne" bakacağız.

***



Taksit taksit

Anlaşıldı... Muharrem İnce "Taksit taksit" konuşacak.

"Ağzının şiş olduğu" belli... Söyleyeceği şey çok... Günlerdir bunun ipuçlarını verdi...

"Parti içindeki çete" gibi... "Partideki Atatürk karşıtları" gibi.

Muharrem İnce "Barutu" idareli kullanıyor.

"Sivas'a" hazırlanıyor...

Ve sonrasına.

***



Yumurta

Meşhur sözdür:

"Taş da yumurtanın üstüne düşse, yumurta da taşın üstüne düşse, olan yine yumurtaya olur."

Muharrem İnce'nin "Hareketi" başarılı da olsa... Başarısız da olsa... İstifa da etse... Veya partiden de atılsa..."Olan yine CHP'ye olacak" bu kesin.

Ama CHP bu... Yarın biri çıkar "Muharrem İnce'nin başlattığı hareket partiyi daha da güçlendirdi" diyebilir.

Hep böyle olmadı mı?... CHP, her seçim yenilgisinden, güçlenerek (!) çıkmadı mı?

***



Temel

Muharrem İnce dün CHP'nin "İktidar alternatifi olamadığını" söyledi... Bu bilinmeyen bir şey değil ki.

CHP'nin iktidar olmak gibi bir hedefi yok ki.

Karadeniz'de... Öğretmen sormuş:

- Cemal... Büyüyünce ne olacaksın?

- Mühendis olacağım öğretmenim.

- Fatma... Ya sen?

- Hemşire olacağım öğretmenim.

- Temel... Sen büyüyünce ne olacaksın?

Babası CHP milletvekili olan küçük Temel "Öğretmenim" demiş:

- Muhalefet olacağım.

***



Macun tüpten çıktı

Muharrem İnce "CHP'nin iktidara yürümesi bir hayal" dedikten sonra... Kendi "Hareketinin" Türkiye'ye sunulacak bir "Seçenek" olduğunu söyledi.

Büyük iddia.

Her şeyi zaman gösterecek.

Ama... "Memleket Hareketinin" CHP'nin canını sıkacağı kesin... Az veya çok.

Nasrettin Hoca eline kibriti almış, Akşehir Gölü'ne doğru yürümüş.

- Hocam, ne yapacaksın?

- Gölü yakacağım.

- Kibrit ile koskoca göl yakılır mı?

- Yanmasa bile "Cız" ettiririm ya.

***



Şiir

Muharrem İnce basın toplantısına Ahmed Arif'ten bir şiir okuyarak başladı.

Basın toplantısını Âşık Veysel'den bir şiirle de bitirebilirdi... "Günün anlam ve önemine" uygun düşerdi:

"Derdimi dökersem derin dereye,

Doldurur dereyi düz olur gider."

***



Kim bilir bu gidişin dönüşü olacak mı?

Kimler gitmedi ki?.. Kimler istifa edip CHP'yi terk etmedi ki?

Behçet Kemal Çağlar... CHP Milletvekili... 24 Ocak 1949... İstifa mektubundan:

"....................En iyimseriniz, en taşkın savunucunuz olan ben artık inancımı kaybetmiş bulunuyorum." İsmet İnönü... 8 Mayıs 1972... İstifa mektubundan:

"................Parti politikalarının memleket için sakıncalı gördüğüm şekil ve istikamette değiştirilmesi sebebiyle istifa....."

Turhan Feyzioğlu'ndan Orhan Öztrak'a... Kemal Satır'dan Ferit Melen'e kadar... Kimler, yıllarını verdikleri CHP'den istifa etmediler ki?

Şimdi... Sıradakiler... Kimler?

Bekleyelim görelim.