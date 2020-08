SALİHLİ

Dağlar dağlar... Barış Manço'nun "Yol ver geçem" dediği dağlar... Dağların arasında kıvrım kıvrım yollar... Ege'deyiz... Salihli ile Köprübaşı ilçeleri arasında... Dağ yollarında.

Çevre yemyeşil... Aşağıda bir göl... Baraj gölü:

Demirköprü Barajı.

Bir dede... Köylü... 94 yaşında... Bastonlu... Barajı gösteriyor.

"Mevlam kimseyi susuzlukla terbiye etmesin" diyor:

Eskiden... Buraları susuzdu... Baraj yapıldı... Her yer sulandı... Bölgemize bereket yağdı.

Barajı Ednan Bey (Adnan Menderes) yaptı... Açılışa geldi... Gençtim... Ednan Bey'in yüzünü görmeyi Allah bize nasip etti.

Barajımızı açtı... Haftasında darbeciler Başvekilimiz Ednan Beyimizi devirdiler... Astılar... İçimizdeki acı hala dinmedi.

İhtiyarın gözleri yaşardı... Dinleyenler ağlamaya başladı.

***



Demirköprü Barajı

Adnan Menderes'in... Demokrat Parti iktidarının... "Son eseri."

Temelini Adnan Menderes attı... 23 Mart 1955... Süleyman Demirel, Devlet Su İşleri Genel Müdürü'ydü.

Barajı... Adnan Menderes açtı...18 Mayıs 1960.

Açılıştan 9 gün sonra...

Darbe... 27 Mayıs 1960.



Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santralı 60 yıldır hizmette.

Açıldığında... Türkiye'nin enerji ihtiyacının beşte birini karşılıyordu.

Menemen Ovası'na... Gediz Havzası'na... Can verdi...

Ovalar sulandı... Bölge canlandı... Bolluk bereket yağdı... Üretim arttı.

Salihli'den Köprübaşı'na giderken... Barajı görünce durduk... Önce "Baraj hatırası fotoğraf."

Sonra... Barajla birlikte şenlenen köylerde çay molası... Köy kahvesinde, köyün berberinde, bakkal dükkânında... Evlerde... Her yerde... Adnan Menderes'in fotoğrafı asılı.

***



Esnafın sesi

Şeref Bilek... Manisa'nın Demirci ilçesinde... Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı.

"Hırdavat, boya, nalburiye, inşaat malzemesi işiyle uğraşıyor."

Soruyoruz:

- Bölge halkının hali nicedir?

Şeref Bilek "Allah devlete millete zeval vermesin" diye söze başlıyor... Zaten bölgede herkesin dilinde bu söz:

Esnafın durumu malum... Kahveci, nakliyeci, lokantacı uzun süre çalışamadı.

Okullar kapandı... Okul servisi yapanlar işsiz kaldı.

Devletimiz sağ olsun... Var olsun... Devletimiz destek verdi... Kredi verdi... Sıfır faiz, borcumuzu 3 ay erteledi.

BAĞKUR... Esnafa bir babalık yapsın... Kolaylık sağlasın... Prim ödeme konusunda esnafı sıkıştırmasın.

***



Köylü... "Çarıklı Erkânıharp"

Turgutlu... Ahmetli... Salihli... Köyler... İşinde gücünde insanlar... Üzüm bağları... Zeytin bahçeleri... Yükseklerde kiraz.

Ertuğrul Aytaç bölgeyi iyi biliyor... Sık sık duruyoruz... Sohbet... Anadolu insanını dinliyoruz.

Söz "Pandemiden" açılıyor... Kovit-19.



Köylünün biri "Bizim günahımızı aldılar" diyor... Ve devam ediyor:

Dediler ki... Koronayı "Umreciler" getirdiler... Bizi suçlu ilan ettiler... "Cahil" dediler.

Sonra mübarek ramazan ayı geldi... Ailece iftar yaptık... Yine bize yüklendiler... "Koronayı yaydığımızı" söylediler.

Üç beş köylü bir araya gelince... Cenaze çıkan eve taziyeye gidince... "Ne cehaletimiz kaldı, ne sorumsuzluğumuz... Bizi suçladılar."

Fakat... Bize laf edenler... Kurban Bayramı'nda... Marmaris'te, Bodrum'da, Çeşme'de... Eğlence yerlerinde... Plajlarda... Üst üsteydiler... Şimdi söyleyin bakalım... "Kim cahil?.. Kim sorumsuz?.. Kim suçlu?"

Kim demiş köylüye cahil diye... Köylüye laf eden, buyursun, köye gelsin... Köylüyü bir dinlesin.

***



"Şükür"

Dede... Halıcıymış... Baba da öyle... Torun yine halıcı... Manisa'nın Demirci ilçesinde "Özkuyumcu Halı."

1966'dan bugüne... El halısı... Kök boya.

3 kadın, 1 ayda halı dokuyorlar... Hakiki yün... 3.30 metrekare.

Fiyatı... "2 bin 900 lira."

İstanbul'daki halıcı geliyor, bu halıyı alıyor... İstanbul'daki fiyatı... "İki katı."

"Buralarda" her şey ucuz... Sebze ucuz, meyve ucuz... Yumurta ucuz... Lokanta ucuz... Halı, kilim ucuz... Esnaf "Bir yiyor, bin şükrediyor."

Cemil Çiçek'in bir sözü var... "Bizde adı Şükrü olan çoktur ama şükreden çok azdır" diye.

Anadolum... Adı "Şükrü" olan da çok, "Şükreden" de...