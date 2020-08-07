Kurultay... Parti Meclisi... Parti içi muhalefet... Yeni parti..."Bitmeyen senfoni."

CHP'nin içi... Her zamanki gibi.

Parti içi muhalefet... Aynı sazı çalıp duruyor... "Değişim."

Parti içi iktidar... Değişimden söz edene kızıyor... Bazen "Kapıyı gösteriyor."

Bugün... Yorumsuz bir yazıya ne dersiniz?

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26 Ekim 1989



Erdal İnönü... Rahmet istedi... Türkiye onu sevmişti.

26 Mart 1989 Yerel Seçimleri'nde partisinin (SHP... Sosyaldemokrat Halkçı Parti) kaptan köşkündeydi.

Unutmadan... O tarihte "CHP yoktu... 1980 darbesi partileri kapatmıştı."

Sandıklar açıldı... İnönü yarışı kazandı... Partisi birinci oldu.

İstanbul'u (Nurettin Sözen), Ankara'yı (Murat Karayalçın), İzmir'i (Yüksel Çakmur), Adana'yı (Selahattin Çolak), Mersin'i (Kaya Mutlu) ve daha pek çok yeri SHP aldı.

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20 Ekim 1991



Milletvekili genel seçimi... Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi birinci... Anavatan'ın tek başına iktidar döneminin bitişi.

Genel seçimden önce Demirel ile Erdal İnönü görüşüyorlardı... "Kapalı kapılar ardında... Bazen ağzı sıkı dostlar aracılığıyla."

1991 sandığından İnönü "Üçüncü olarak" çıktı.

Koalisyon "Çok kolay" kuruldu.

Süleyman Demirel Başbakan... İnönü Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı.

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1993... "Karar"



Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zamansız vefatı... Allah rahmetini esirgemesin.

Demirel... Cumhurbaşkanı.

Ve... Erdal İnönü... Partisinden kimseye bir şey söylemeden... Kamuoyuna "Kararını" açıkladı:

"Kurultayda genel başkanlığa adaylığımı koymayacağım."

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MYK



Merkez Yönetim Kurulu toplandı... Genel Sekreter Cevdet Selvi "Sayın Genel Başkanım" dedi:

-İstifa kararınızı gözden geçirseniz.

İnönü uzun konuştu:

Ben misyonumu yerine getirdiğimi sanıyorum.

Şu aşamada oyumuzu artıracak bir genel başkana ihtiyacımız var.

Bugün partide mutlaka kazanmak için yeni bir arkadaş şart.

Evet, beni seviyorlar. Ama oylarını vermiyorlar.

Babam da oy alamazdı.

Demokrasilerde değişik genel başkanlar gerekiyor.

Beni alkışlıyorlar ama bana oy vermiyorlar.

Elimi sıkanların tümü oy vermiyor bana.

10 yıl çağrıya uydum, zevkle genel başkanlık yaptım.

Ama bundan sonra kendime zaman ayıracağım.

Ne kadar yaşayacaksam, bu devrede, başka bir şey yapmak istiyorum.

Lütfen bunu anlayın.

Benim bu davranışım bundan sonraki genel başkanlar için ölmeden, yenilgiye uğramadan ayrılabilmek için örnek bir davranış olur.

Genç bir insan, kazanmayı temel alarak, güzel konuşmasıyla gelecektir.

10 yıl içinde belki yanlış şeyler yaptım. Ama inançlarımdan özveride bulunmadım.

Bırakma fikrim yeni değildi. Kimseye söylemedim.

Kimi şeyleri haber vermeden pat diye yapmak gerekir.

Haber verseydim caydırmaya çalışırdınız.

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Samanyolu



Erdal İnönü... Dediğini yaptı... Aday olmadı. Kurultay onu "Gözyaşları" ile... "Samanyolu" ile uğurladı:

"Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek."

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Parti Meclisi



Sıra geldi Parti Meclisi toplantısına... İnönü, kurultayda neden aday olmayacağını açıkladı:

Kimseye kırgın olduğum için değil.

Bir hastalık da söz konusu değil.

Her insanın bir karakteri var, bunu değiştiremezsiniz.

Yumruğunu vurmuyorsun diyorlar. Bir süre sonra vur diyen de pişman oluyor.

Bugüne dek yanlış bir şey yaptığımı sanmıyorum.

Partinin ilkeleri bellidir.

Ben genel başkan olmuyorum diye o ilkeler değişecek değil.

Ben değişikliğin parti için daha yararlı olacağını düşünmüş olmam.

Yeni seçilecek genel başkan, yeni havaya göre seçilmiş olur.

Karamsar olmaya hiç gerek yok.

Ben çok umutlu bakıyorum.

Siz olmazsanız uyum olmaz deniyor. Bu doğru değil. Aksine daha iyi olur.

Hiçbir uyumsuzluk olmaz.

Demokrasi bir kişi ile yürümez.

Yeni kişi partiye canlılık getirir.

Yumruğunu masaya vurur, coşku getirir.

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Ve... Kitap-1994



Mustafa Gazalcı... Eski dost... 1977-Denizli Milletvekili... CHP.

Öğretmen kökenli.

1991-1993... Erdal İnönü'nün yanındaydı... Parti Meclisi Üyeliği... Genel Sekreter Yardımcılığı.

İnönü'nün MYK'da ve Parti Meclisi'nde yaptığı "Genel başkanlıktan çekilme konuşmalarını" not aldı... Noktasına virgülüne kadar.

Ve... Kitap yaptı... (Siyaset Penceresinden-Andıç Yayınları-1994). Kitapta "Daha neler var neler."

15 Kasım 2006... Eski dost ziyaretimize geldi... Elinde "Yaş günü" hediyesi... İmzalı kitabı.

İnönü'nün "Siyaset dersi olarak okutulacak sözleri" işte bu kitaptan.