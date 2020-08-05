Ağustos... Zaferler ayı... Malazgirt... Çaldıran... Mercidabık... Büyük Taarruz.

Sivrihisar'dayız.

Eskişehir'in ilçesi.

Nasrettin Hoca'nın memleketi... "Dünyanın merkezi" dediği yer.

Zaimağa Konağı'ndayız.

Mustafa Kemal Paşa'nın yatak odasında... Toplantı odasında.

Büyük kurtarıcı... Kurtuluş Savaşı'nın en kritik döneminde... Bakanlar Kurulu'nu bu konakta toplamıştı.

Ankara dışında, ilk kabine toplantısı.

Bayram bitti... Yine Anadolu yollarındayız.

***

Sivrihisar



Türkiye'nin... "Yüzölçümü" olarak, "Beşinci" büyük ilçesi.

"Aşağıdaki köylerden" Sakarya Nehri geçiyor.

Yukarıdaki köylerden ise... "Porsuk."

Hayvancılık... Tarım... Arpa, buğday, ayçiçeği, mısır, şeker pancarı...

Korona... "Toprağın... Tarımın" önemini artırdı... Sivrihisar... Artık daha da "Canlı."

Ankara-İzmir-Eskişehir'in "Kesişme noktası" olan ilçe... Göç vermiş.

Sadece Eskişehir'de... "150 bin" Sivrihisarlı var.

***

Anadolu



Okul şarkısı... Ne kadar da anlamlı:

"Sen ne güzel bulursun,

Gezsen Anadolu'yu,

Dertlerden kurtulursun,

Gezsen Anadolu'yu."

Ulu Cami... Selçuklu mirası... Anadolu'daki en büyük ahşap direkli cami... Burada.

Surp Yerotutyun Ermeni Kilisesi... Burada.

Saat Kulesi... 1899'da yapılmış... Burada.

Ermeni Hamamı... Çardak Hamamı... Türkiye'nin ilk Açık Hava Heykel Müzesi... Burada.

Alemşah Kümbeti... Hazinedar Camii (1274), Kurşunlu Cami (1492)... Burada.

Sivrihisar... Bozulmamış bir Anadolu kasabası... Tarihin tam da ortası.

***

İki festival



Sivrihisar'ın "Dövme sucuğu" meşhur... "Festivali bile" var... 4 Şubat'ta.

Ama... Bu yıl festival yapılamadı... Sucuk, Elazığ'a yollandı... "Depremzedelere."

Haziran sonunda "Nasrettin Hoca Festivali" yapılıyor.

Bu yıl... Korona... O da yapılamadı.

Ne diyelim?.. Seneyi bekleyelim.

***

Yaşayan müze



Hamid Yüzügüllü... İki dönemdir Belediye Başkanı... "Başarılı."

600'den fazla "Eski yapı" var... Tescilli... Cumbalı evler... Restore ediliyor.

"9. Yüzyıl Sanat Sokağı..." Yorgancı, demirci, ahşapçı, terzi.

"Uygulamalı Kilim Müzesi." 65 köyden kilim toplanmış... Çeyiz sandıklarından.

"Gönül Sofrası." Çadır lokanta... Yerel lezzetler... Kadınlar işletiyor.

Sivrihisar... Sanki "Yaşayan müze."

Kenarından... Ana yoldan... Geçen yok.

Ama... İçine giren... Gezen... Az.

Oysa... Tam gezilecek, görülecek yer.

***

Muska baklava



Öneririz... Yoldan geçerken, Sivrihisar'a girmelisiniz.

Aracınızı park edin... Şehri "Golf arabasıyla" gezeceksiniz.

Baklava meşhur... "Muska baklava."

"Çeşmihan... Ev yemekleri."

Patlıcan reçeli... Ballı gözleme... Kalem dolması.

Öve öve bitiremediler.

Biz yemedik... Diyet... Siz yemelisiniz.

***

Zaman tünelinde gezinti



Eskiden... 150 yıl önce... Nüfus... Yarı yarıya Müslüman, Hıristiyan imiş.

Anadolu'nun en büyük ikinci Ermeni kilisesi burada.

Onlarca cami... Kilise... Mescit... Türbe... Medrese... Han... Çeşme... "Bir arada."

Çarşı pazar... Temiz... Ucuz.

Tarihin içinde bir gezinti yapıyorsunuz.

***

Yerel gündem



Siyaset... Erken seçim... Kurultay... Yeni parti... "Kimsenin umurunda değil."

Milletin gündemi... "İş... Aş... Korona... Tarla... Hasat... Ürünün para etmesi."

Huzur... Tam puan.

Unutmadan... "Yabancılar" Sivrihisar'ı, bizden daha iyi biliyorlar desek, abartmış olmayız.

***

Saat Kulesi



Saat... Çok hoşumuza gitti.

Görkemli bir Saat Kulesi... Teras... Her yer ayağınızın altında.

130 yaşındaki saat tıkır tıkır çalışıyor.

Saat başı... "Dan dun." Sesi uzaklardan duyuluyor.

Sivrihisarlı... Dünü, tarihi dokuyu, yüzyıllara meydan okuyan eserleri korumakta çok başarılı.

***

Dünya mirası



Frigler... Romalılar... Selçuklu... Osmanlı... Sivrihisar bir "Dünya mirası."

Tarihi "Kral yolu" üzerinde.

Ve... Zaferler ayında... Görülecek yerlerden biri.

Kurtuluş Savaşı'nın "Buluşma noktası."

Mustafa Kemal Paşa'nın sık sık geldiği ilçe.

Söz verdik... Sonbaharda... Dostlarla geleceğiz.