Bıçaklar, satırlar bilendi... Bayram şekeri alındı... Kurbanlıklar hazır.

Sağlıklı, mutlu, huzurlu... Ve koronasız nice bayramlara.

Bu bayram... "Farklı bayram."

"Yeni normalin" ilk bayramı.

Maskeli... Mesafeli.

Düşük yoğunluklu.

***

Kurban raporu



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile "Erken bayramlaştık."

Pakdemirli'den aldığımız bilgileri paylaşalım:

Bayramda... 900 bin büyükbaş hayvan kesileceği tahmin ediliyor... "Hazırlığımız... 1 milyon 200 bin."

Küçükbaş... 2 milyon 750 bin kesilecek... "Hazırlık" 3 milyon 500 bin.

Bu yıl hac yok... Olsaydı 100 bin kurban hacda kesilecekti... Şimdi Türkiye'de kesilecek... "Sorun yok."

Canlı hayvan ithalatı... "Hayır... Gereksiz."

Küçükbaş varlığımız 55 milyon... Pakdemirli "Geldiğimizde 48'di... İyi gidiyoruz" dedi.

***

Bayram kolonyası



Kolonyasız olmaz... Bayram için Ordu'dan "Fındık kolonyası" aldık.

Rize'den "Çay kolonyası."

Trabzon'dan da... "Hamsi kolonyası."

"Hamsiden de kolonya olur mu" demeyin.

Hamsiden "Her şey" olur.

Baklava da börek de... Döner kebap da pide de.

Kolonya neden olmasın ki?

***

Turizm... "Kendin pişir kendin ye"



Yollar kalabalık... Köprüler trafikli.

Afyon... Doğu ile batı, kuzey ile güney arasında... "Önemli kavşak."

Üç gündür... Yoğunluk yaşanıyor.

Salı... Çarşamba... Perşembe saat 12'ye kadar... Üç günde geçen araç sayısı 355 bin 621.

2019'un "Aynı döneminden" fazla.

İstanbul... Bütün yurttan göç almış büyük metropol.

İstanbul'dan Anadolu'ya "Bayram ziyareti... Karadeniz'e... Sivas'a, Erzurum'a... Güneydoğu'ya."

Yollarda... "Araç kuyrukları" oluşuyor.

Ama... Hepsi de "İç turizm hareketi."

Yani... "Kendin pişir kendin ye" misali.

***

Bodrum... İşte gerçek



Bodrum... Çarşı pazar... "Canlı."

"Yazlıkçı" çok.

Bayram tatili için "Otele gelen... Ev kiralayan" çok.

Ama... "Yabancı turist" pek yok.

"Bu sezonda" Bodrum'un nüfusu 1 milyonu aşardı.

Şimdi... "Durum" nedir

Yanıt Halil Özyurt'tan... Otelcilerin Başkanı:

Bayramdan önce otellerin yüzde 40'ı açıktı... Doluluk ise yüzde 20 idi.

Bayram... Yüzde 50'si açık... Ve tamamı dolu... Bayramdan sonra doluluk yarı yarıya düşer.

Bodrum nüfusu... Şu anda 500 bini geçmez

Yabancıları bekliyoruz... Onlar gelmedikçe işimiz zor.

***

Uzun sözün kısası



Hayati Nizamoğlu... Muğla... HAMLE gazetesi sahibi.

Sorduk:

- 30 Temmuz... Durum nedir?

- Bodrum... Marmaris... Fethiye... Eğer geçen yılın rakamlarının yarısını yakalarsak... Büyük başarı.

***

Aman dikkat!



Çeşit çeşit insan var.

1. Bilenler.

2. Bilmeyenler.

3. Bilmediğini bilmeyenler... Bildiğini zannedenler.

Bizde... "Üçüncü grup" oldukça kalabalık.

Bunlar... Kasap değildir... Ama, soracak olursanız... "Kasaplığı, kasaptan çok daha iyi bilir."

Sonuç:

Her Kurban Bayramı yaşananlar... Acemi kasap kazaları... Elini, kolunu kesenler... Hastanelik olanlar.

Bugün... "Böyle şeyler" yine olacak... Göreceksiniz.

Pazartesi günü "Kaza raporunu" veririz.

***

Anadolu'da bayram



Örnek... Pilot kent... Kars'tan söz edelim:

Kalabalık... Kent merkezi de, ilçeler de.

Batı'dan gelenler... İstanbul'dan... İzmir'den... Diğer ilçelerden.

Gurbetçiler... Avrupa'dan... Çoğu Almanya'dan.

Gelenler... Eskiden otelde kalırlardı... Şimdi... Korona korkusu... Herkes akraba evinde... Oteller boş.

Bayram ekonomisi... İyi... Kars'tan, Batı illerine, kurbanlık gönderildi... İyi para etti.

Bayram için gelenler... Dönerken kaşar peyniri, erişte, kete götürecekler... Kars'a para bırakacaklar.

Kars'ın sorunu... Yabancı turist olmayışı... Antalya'nın, Bodrum'un sorunu gibi.