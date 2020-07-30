Türkiye'de... Başka bir şehirde... "Benzeri" var mı, bilmiyoruz... Ve sanmıyoruz.

"Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı."

124 bin metrekarelik bir alan.

90 bin metrekaresi "Kapalı alan."

Modern bir eser.

"Resmi açılış" için Cumhurbaşkanı Erdoğan bekleniyor.

Şimdiden... "Hayırlı olsun" diyelim.

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"Yeni normalde" Kurban pazarlığı



Pazarlık sünnettir... Kurban alacaksan pazarlık edeceksin.

Pazarlık... El sıkışarak yapılır... Eller, dakikalarca sıkılır, aşağı yukarı sallanır.

Korona... Yeni normal... Pazarlık "Değnekle" yapılıyor.

Satıcı... Alıcı... Sopanın birer ucundan tutuyorlar... Salla babam salla... Pazarlık bitene kadar.

Aman dikkat... Değnek kırılmasın.

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Erzurum aslanı



Kurbanlık tosun... 4 yaşında... Aslan gibi... Adı "Dadaş."

Sahibi... Buğra Bingöl... Erzurum'un Pasinler ilçesinden... Satılık 12 tosunu var.

Başladık karşılıklı değnek sallamaya.

- Yavuz Abi... 20 bin 500 lira istirem.

- Buğra... İn biraz... Son fiyat?

- Ankara'dan zahmet edip Erzurum'a gelmişsen... "Ver 20 bini, al Dadaş'ı"... Gör hayrını... Allah kurbanını kabul eyleye.

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Tüp bebek... Ama "Büyükbaş"



Türkiye'deki meraların yüzde 12'si... Erzurum'da.

Erzurum'un... Yüzde 65'i mera.

Hayvancılık... Özellikle de büyükbaş... Erzurum'un önemli gelir kaynağı.

Erzurum'da... Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi işbirliği ile "Yeni bir proje" uygulanıyor:

Büyükbaş hayvanda tüp bebek projesi.

Sağlıklı anne babadan... "30'a yakın tüp bebek." Taşıyıcı anne kullanılarak.

Türkiye'de, böyle bir projenin uygulandığını... Biliyor muydunuz?

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Erzurum geceleri



Palandöken'de... Sadece bir otel açık... Diğerleri kapalı... Nedeni?.. "Korona."

Otelde... Gece üşüdük... Yorgan yetmedi... Üstüne battaniye istedik.

Sabah... Dağ yolunda "Koşanları" gördük... Hepsi de "Yabancı." Sorduk... Katar... Atletizm Milli Takımı... Erzurum'da, kampta.

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Erzurumlu çay sever



Kahvaltıda... Garson, masamıza bir "Termos" getirdi... Çay.

- İçinde 12 bardak çay var... Bitince bir termos daha getiririm.

Erzurum'da... Günde 30-40 bardak çay... Normal.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e "Günde kaç bardak çay içtiğini" sorduk.

"50 bardak" dedi.

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Günün fıkrası



Delikanlı... Sevgilisine demiş ki:

- Senenin 360 günü seni düşünürem.

- Ya geride kalan 5 gün?

- Sen ne diyesen sevgilim?.. Çay da mı içmiyağ?

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İş bilenin...



Erzurum'dan Konya'ya... Türkiye'nin pek çok iline... Hatta Japonya'ya balık gittiğini... Biliyor muydunuz?

Kuzgun ve Arkun barajlarında balık üretiliyor.

"Gökkuşağı alabalığı."

Balık olarak da satılıyor... "Turuncu somon" olarak da.

İş bilenin, kılıç kuşananın... Erzurumlu "İşini iyi biliyor."

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Yeni normal



Maske... Sorun yok... Büyükşehir Belediyesi "Gerekeni yapıyor." ESMEK (Erzurum Meslek Edindirme Kurslarında) maske üretiliyor.

Ama... "Maske, mesafe" olayı... Sıkıntılı.

Herkes... Bildiğini okuyor.

Kimi maskeli, kimi maskesiz... Kimi el ele, kimi kol kola.

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Sevindik



Kredi... Teşvik... Konut satışı canlı.

İnşaat halinde daire... 3+1... Doğalgaz... Kalorifer... 250 bin ile 450 bin lira arasında.

Piyasada para dönmesi... Sevindirici.

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Özetle



Geldik... Gezdik... Gördük...

Özetleyecek olursak... Bekir Sıtkı Erdoğan'ın dediği gibi:

"Yediden yetmişe tek vücut tek can,

Erzurum bir sevda Erzurum vatan."