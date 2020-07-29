ERZURUM



Önümüz Kurban Bayramı... Erzurum'a "Kurbanlık piyasasını... Kurbanlık fiyatlarını... Kurban pazarlıklarını" görmeye geldik.

Fakat... Uçaktan iner inmez... "Bayram havasında bir Erzurum" gözledik.

Şehir Türk bayraklarıyla... Erzurumspor bayraklarıyla süslenmiş.

Afişler... Pankartlar... Geceleri ışıklı tablolar... Erzurumspor formasıyla dolaşan insanlar.

Erzurumspor... Süper Lig'de... Hayırlı olsun.

Erzurum... Çifte bayram yaşıyor... Kutlu olsun.

***



Nabız



Taşhan... Terminal Caddesi... Gürcü Kapı... Yavuz Sultan Selim Bulvarı... Cumhuriyet Caddesi... Taş mağazalar... Tebriz Kapı... "Erzurum'un nabzının attığı yerler."

-Ey Dadaşlar... Gündeminiz nedir?... Siyaset?... Erken seçim?... Partiler?

Erzurumlular... "Geç bunları beyim" dediler.

Ve "Yeni normalin gündemini" söylediler:

1. Bayram alışverişi... Kurban... Çocuklara yeni kıyafet.

2. Erzurumspor... Yüzümüzü güldürdü.

3. Korona... Yüce Mevlam bir an önce bu derdi bitire.

4. Ekonomi... Piyasa... Çarşı pazar.

5. Kışları... Sis basar... Uçak inemez... Şimdi yeni sistem kuruluyor... Eylülde bitecek... Kötü hava şartlarında bile uçaklar inecek.

***

Başkan



Mehmet Sekmen... Erzurum'a "Sınıf atlatan" Büyükşehir Belediye Başkanı... Başarılı.

15 Temmuz Millet Bahçesi... Aziziye Millet Bahçesi... Olimpiyat Millet Bahçesi... Tam 12 millet bahçesi... Yemyeşil.

Kentsel dönüşüm... Kale eteklerinde kamulaştırma... Kültür yolu.

10 bin gecekondu yıkılmış... TOKİ ile Belediye, 10 bin konut yapmış.

Eğer Erzurumspor Süper Lig'e çıktıysa... Mehmet Sekmen'in desteği büyük.

Başkan bize "Forma" hediye etti... Erzurumspor forması.

***



Acun Ilıcalı ile Nusr-et



İkisi de Erzurumlu... Acun Ilıcalı "Erzurum-merkezden."

Nusret Gökçe... Şenkaya ilçesinden.

İkisinin de Erzurum'da "Karşılığı" var... Seviliyorlar.

Nusret... Ana baba diyarına... Şenkaya'nın Kayalı beldesine... "Hayır işi" yaptırmış.

Acun... Erzurum'u unutmamış... Gelmiş gitmiş... Garibana yardım etmiş.

Şimdi... Erzurumlu... Bize dedi ki:

-Bu 2 hemşehrimizi de çok seviyoruz... Erzurumspor'a desteklerini bekliyoruz.

***



Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz



Futbolda... Umduğunu bulamayan suçu, kusuru "Hakemde, federasyonda, şunda bunda, siyasetçide" aramasın.

Erzurumspor... Tam 11 "Kovit 19'a... Pozitif vakaya" rağmen Süper Lig'e çıkıyorsa...

Ona buna çatmayı bırak... Sahaya çık, adam gibi futbol oynamaya bak.

***



Futbol demek...



Futbol... Süper Lig... Erzurum'un "Tanıtımı" demek.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın... Diğer takımların "Erzurum'a gelmeleri" demek.

"Ekonomiye katkı" demek... Otel... Cağ kebap... Hediyelik eşya... Oltu taşı takı... Forma ve kaşkol satışı.

Erzurum'daki "Süper Lig coşkusunu" görünce... "Kitap" aklımıza geldi:

"Futbol Asla Sadece Futbol Değildir... Simon Kuper."

***

Slogan



Korona... Yeni dönem... Ve Erzurumspor taraftarının yeni sloganı:

"Maske, mesafe, şampiyon."

Erzurum'da... Nereye gitseniz... Erzurumspor'u dinlersiniz.

Eee... Bir takım "6 yılda 4 kupa" alıyorsa... Erzurumlu slogan da atar, sevinç gösterisi de yapar.

3. Lig'den, 2. Lig'e yükseliş... Birinci kupa.

2. Lig'den, 1. Lig'e yükseliş... İkinci kupa.

Süper Lig'e çıkış... Üçüncü kupa.

Süper Lig'den düşüş... Sonra düştüğü yerden kalkış... Ve yeniden Süper Lig'e yükseliş... Dördüncü kupa.

Ve... Bütün bunların hepsi... Son 6 yılda.

Yolun açık olsun Erzurumspor.

***



Kış... Kapıya dayandı



Erzurum'da bir söz var:

"7 ay beyaz... 5 ay ayaz... 2 ay da yaz."

Yaz... Geçti geçiyor... Kış yaklaşıyor.

Bayramdan sonra... Erzurum'da... "Kış hazırlığı" başlıyor.

***



Yarın... Kurban pazarlığı



Erzurum'a yakışan modern bir tesis:

Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı.

Yarın... Kurbanlıklar... Ve kurban pazarlığı.