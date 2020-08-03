Acemi kasap cephesinde değişen bir şey yok... Eski tas, eski hamam... Yaralanan, hastanelik olan çok.

Bayramın ilk günü yazmıştık... "3 çeşit insan var" diye.

1. Bilenler.

2. Bilmeyenler.

3. Bilmediğini bilmeyenler... Bilmediği şeyi, bildiğini zannedenler.

Örnek de vermiştik.

Kasaplıktan anlamadığı halde, bayram sabahı, kasaplığa heves edenler.

Önceki yıl... Geçen yıl... Bu yıl... Tencere tava, hep aynı hava.

Yine acemi kasaplar... Ve yine binlerce yaralı.

***

2017



Bayramın ilk günü... Saat 16.00'ya kadar... Tam 3 bin 704 acemi kasap, hastaneye gitti.

Ankara... Acemi kasap kazası... 650.

Bursa... 550.

Karaman 180... Konya 100... Erzurum 65.

Bizde... Her konuda... "Bilmediğini bilmeyen" o kadar çok ki.

***

2018



Kurban Bayramı'nın ilk günü... Saat 14.15'e kadar... Durum raporu:

Adana 120... Sakarya 100... Samsun 83... Adıyaman 75... Tokat 85... Kocaeli 70... Erzurum 55... Amasya 57... "Acemi kasap kazası."

Hepsinde de... "Neden" aynı:

- Ben bilirim.

***

2019



Türkiye geneli... 7 bin 364 acemi kasap kazası.

Bunun 5 bin 341'i... Kurban Bayramı'nın ilk günü.

Kahramanmaraş... Kadir Ceyhan... 2018'de sağ elini kesmişti... 2019'da sol elini kesti... İstikamet "Necip Fazıl Hastanesi."

Uşak'ta 56, Denizli'de 103, Manisa'da 70, Aydın'da 60 yaralı.

Sadece İstanbul'da bin 999 acemi kasap "Hastanelik."

Adıyaman... Gerger... Mehmet Yeşilkaya... Yere yatırmak istediği boğanın altında kaldı... Ağır yaralı.

Tarsus... Yusuf Bulden... Koyunu keseyim derken, elini kesti.

Rize... Havva Öksüz'ün boğası... Kesileceği sırada kaçtı... Çay bahçesine girdi... Yakalamak isteyenlere saldırdı... 2 gazeteci yaralandı... Boğa, uyuşturucu iğne ile bayıltıldı.

***

Ve 2020



Kurban Bayramı'nın ilk günü... 5 binin üzerinde acemi kasap, hastanelik oldu.

Erzurum... Muhlis Vekar... Kaçan kurbanlığı yakalamak isterken... Parmağı kırıldı... Eli alçıda.

Kocaeli... Kurbanı keserken, acemi kasabın elini arı soktu... Yüksel İnce, bıçakla arıyı uzaklaştırmak istedi... Ve kendi kolunu kesti... Derhal acil servise.

Trabzon... 8 kişi boğayı yere yatırdı... Boğadan bir boynuz darbesi... Ve bir kişi yaralı.

Malatya... Kurbanlık, kaçmaya çalıştı... Mehmet Aybek telaşlandı... Sonuç: Bıçak eline saplandı.

İstanbul... Acemi kasap şampiyonu... Bin 153 yaralı... 7'sinin durumu ağır.

Bursa ikinci... 301 yaralı.

Ankara 190... Mersin 100... Kocaeli 163... Gaziantep 147... Malatya 164.

Gelecek yıl, "Durumun" değişeceğini hiç sanmıyoruz.

***

"İnadım inat"



Bayramdan hemen önce Erzurum'daydık.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen "9 noktada" kurbanlık kesimi için "Merkez" oluşturdu.

"Randevulu" kurban kesimi.

Önceden başvur... Randevu al... Kurbanın kesilsin... 6 parçaya bölünsün... Poşetlere konulsun.

Organizasyon... Dört dörtlük.

Ama... Buna rağmen... "Ben bilirim... İnadım inat... Kurbanımı kendim keserim" diyen çok.

Sonuç hep aynı... Ambulans... Ve... Hastane.

***

Gevaş modeli



Van'ın ilçesi... Kurban, mahallede, "Birlikte" kesiliyor.

"Model" şöyle işliyor;

Kurbanlıklar... Bir araya getiriliyor.

Kasap, belediyeden.

Kurban kesen, kesmeyen "Toplanıyor."

Kesilen kurbanlar... "Parçalanıyor."

Mahalle halkına "Eşit olarak" dağıtılıyor... Kurban kesene de, kesmeyene de.

Gel de bu modele itiraz et.

Bravo Gevaş.

***

Bu kaza başka kaza



Kurban Bayramı sabahı... Savaş Çokduygulu ile bayramlaştık... Adana 5 Ocak gazetesinin sahibi... Yazarı.

"Yaralıyız" diye söze başladı:

- Hem de ağır yaralı.

"Hayırdır" dedik:

- Geçmiş olsun... Acemi kasap kazası mı?

- Hayır... Süper Lig kazası... Yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik... Ama Karagümrük'e penaltılarla yenildik... Bayram bize zehir oldu... Süper Lig'e yükselemedik.

***

Van Valisi



Mehmet Emin Bilmez... "Doğrusunu yaptı."

Van merkezde... Ve 13 ilçede... Sokağa maskesiz çıkmayı "Yasakladı."

Van... Korona konusunda... "İyi gidiyor."

Bahçede... Aile arasında toplantı... "O bile yasak."

Bahçede taziye... "Kesinlikle yasak."

Vali Mehmet Emin Bilmez "Yasak" diyor... Vanlı... "Valisini dinliyor."