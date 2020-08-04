BODRUM

Elimiz boş gelmedik... Ali Şen'e bayram hediyesi... Türkiye Futbol Federasyonu'nun maskesi.

Yanında da "Bonus", Trabzonspor'un maskesi ile kaşkolü. Efsane Başkan... Dedi ki:

Trabzonspor'un eline 36 yıl sonra büyük bir fırsat geçti.

Şampiyonluğa bu kadar yaklaştıktan sonra... Trabzon, şapkayı önüne koymalı... Düşünmeli.

Ve kendi kendine şunu sormalı: Nerede hata yaptık?

***

Şampiyon



Taraftarı çok... Taraftar, şampiyonluğa susamış.

Ali Şen ile Bodrum turu...

"Ne olacak Fenerbahçe'nin hali" diye soran... Yok.

"Bu sezon şampiyon olacak mıyız" diyen... Çok.

Etrafımızı soranlara Ali Baba dedi ki:

Kadroya bak kadroya.

Teknik Direktörü Erol Bulut.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu.

Kaleci antrenörü Volkan Demirel.

Ve şampiyonluğa aç, Başkan Ali Koç.

Fenerbahçe neden şampiyon olmasın?

Kalabalıktan yükselen ses:

- Şampiyon!.. Şampiyon!.. Şampiyon!..

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Çağrı



Taraftara çağrı:

- Evlerinize gidin... Buruşmuş Fenerbahçe bayraklarını çıkarın... Şampiyon olacağız... Ya olacağız, ya da olacağız... Şampiyonluğu birlikte kutlayacağız.

Gözlemimiz:

1. Taraftar, şampiyonluk özlemiyle yanıp tutuşuyor.

2. Taraftarın morale ihtiyacı var.

3. Ali Şen şampiyonluktan söz edince... Taraftar coşuyor.

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Erol Bulut



Taraftara soru:

- Trabzonspor'u 2-1 yenip, şampiyon olduğumuz maçta... Aykut'a gol pasını veren futbolcumuz kimdi?

- Hatırlayamadık Başkanım?.. Kimdi?

- Erol Bulut... Yeni Hocamız... Takımın ona emanet edilmesi doğru karar.

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Emre Belözoğlu



Yalıkavak senin, Gümüşlük benim... Dolaştık.

Sonra... Ali Baba Çiftliği'nde kahve... Ve sohbet.

Ali Şen'i dinledik:

50 yıldır aynı şeyi savunuyorum... Futbolu, futbolcular yönetmeli.

Fener'e başkan oldum, futbol şubesinin başına Necdet Niş'i getirdim... Eski futbolcu.

Yıllar sonra yine başkan oldum... Aynı göreve Rıdvan Dilmen'i getirdim.

Emre'ye güvenim tam... Doğru zamanda, doğru yere getirildi... Başarılı olacaktır.

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Volkan Demirel



Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin eski file bekçisi.

Ali Şen'e göre;

Volkan, yıllarca ünlü Hocalar ile çalıştı.

Kaleci antrenörlüğüne devam etmeli... Mutlaka.

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Ruh



Heyecan... İnanç... İddia... Moral... Özeti "Ruh."

Ali Şen "Çok önemli" dedi:

Fenerbahçelilik ruhu... Yakalamak şart... Yakalıyoruz.

Aslında geçen yıl da kadro fena değildi... Ama... Olmadı... Yapamadık.

Büyük takımlara şampiyonluk hep zor sezonda, zor yılda gelmiştir.

Bu sezon işte o sezon... Bu yıl işte o yıl.

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Kader



Vedalaşırken... Ali Şen bize "Karpuz" verdi.

Ali Baba Çiftliği'nin karpuzu.

Biz de ona "Üçüncü maskeyi" hediye ettik.

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor maskesi.

Ali Şen sordu:

- Başka maske var mı?

- Çok... Hatayspor... Adana Demirspor...

Saymaya devam edecektik... Ali Baba araya girdi:

Sezon başında... Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş bana geldi.

Çok iddialıydı... Şehir arkasındaydı... Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen destek verdi... İnandılar ve Süper Lig'e çıktılar.

Hatayspor da öyle.

Adana Demirspor'a gelince... Karagümrük de, Adana Demirspor da çok çalıştılar... Ama futbol bu... Penaltı da, futbolda bir kader.