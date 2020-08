AKÇADAĞ

İstanbul Sözleşmesi... Bodrum aşkları... Erken seçim... Ukraynalı top modelin Çeşme'de darp edilmesi... Kurultay... Muharrem İnce'nin kuracağı parti...

"Gündem yoğun."

Kamuoyu yoklaması hangi partiyi önde gösteriyor?.. "Kafalar karışık."

Ya Anadolu?.. Anadolu ne söylüyor?

Akçadağ... Malatya'nın ilçesi.

Ergün Eryılmaz... Turgut Özal'ın (Anavatan Partisi) Malatya İl Başkanı.

Dedi ki:

Muhalefet zayıf... Laf çok, projesi yok.

Yeni partiler... Toplumda öyle bir rüzgâr esmiyor.

Siyasi anketler... Hangisine inanacaksın?.. Daha önceki anketi doğru çıkan da var, yanlış çıkan da... Ama anketi yanlış çıkan, hala oturduğu yerde anket yapıyor.

Gerçek gündem ekonomi.

***

Sultansuyu



Malatya-Kayseri yolu üzerinde.

Malatya'ya 27 kilometre.

Osmanlı... Burada "Sultansuyu Çiflikat-ı Hümayun"u kurdu.

Ordunun "At ihtiyacını" karşılamak için.

Şimdi... Modern bir tesis:

"Sultansuyu harası." 27 bin 500 dönüm arazi.

400 at var... Safkan Arap.

Ana at... Kısrak... 120 tane.

Baba at... Aygır... 16 tane.

Diğerleri 0-3 yaş arasında.

Hara'nın girişinde 3 yazı:

1. At, Türk'ün kanadıdır... Kaşgarlı Mahmut.

2. Âlimlerin bindiği atın ayağından üstümüze sıçrayan çamur, şerefimizdir... Yavuz Sultan Selim.

3. At insanlığa bir Hüdavendigar'dır... Arap Atasözü.

***

Şampiyonlar



Meraklıysanız... 2 yaşındaki atı alıyorsunuz.

Antrenör... Atı yetiştiriyor.

4 yaşına gelince koşuyor... Yarışıyor.

Özgünhan... 5 yılda 38 koşu... 26 birincilik.

Karayağız... 2 yılda 17 koşu... 7 birincilik.

Onurkaan... 3 yılda 21 koşu... 14 birincilik.

Tüm Özbey... 6 yılda 60 koşu... 21 birincilik.

***

At işi, şans işi



Sultansuyu Harası'ndan 9 bin liraya aldığınız atı... Yıllar sonra, yine Sultansuyu'na satıyorsunuz... 750 bin liraya.

Tabii... Atınızın "Sicilinde" birincilikler varsa.

O at... Şimdi... Damızlık... Baba.

Yavruları... Yarının şampiyonları.

***

Bilmiyorduk



Biliyor muydunuz?

Bütün atlar Kahverengi doğuyorlar.

Sonra... Kimi beyaz oluyor, kimi siyah... Kimi de kahverengi kalıyor.

Atın hamileliği 11 ay.

At, doğumdan 15 gün sonra yine hamile kalabiliyor.

***

Hikmet Karaman



Harayı... Yaşar Öncan ve Hikmet Karaman'la birlikte gezdik.

Sonra... Çay... Sohbet.

Söz siyasete gelince Hikmet Karaman Hoca dedi ki:

- Ben şunu bilirim, şunu söylerim... AK Parti kadroları, Tayyip Bey'in çalıştığının yarısı kadar çalışmıyorlar.

***

Levent Vadisi



Kanyon... 28 kilometrelik vadi... "Vahşi Batı" filmlerindeki gibi.

Mağaralar... Uçurumlar... Kaya mezarlar... Kayalara oyulmuş kiliseler... "Küresel miras."

Vadi tabanına 240 metre yükseklikte "Camdan" seyir terası bile var.

Dünyanın her yerinden turist geliyor... Ama... Şu "Körolası korona" yok mu?

***

Nokta



Hikmet Karaman... Kanyonu geziyor... Sonra yemeğe geliyor.

Sohbete katılıyor.

"Halkın gündeminde seçim meçim yok" diyor.

- Tayyip Bey oldukça... AK Parti.

Sonra...

Ergün Eryılmaz söze giriyor:

- Yeni partiler, daha ışık veremeden söndüler.

Ali Kazgan... Sohbete noktayı koyuyor:

- Halk şuna bakıyor, kim yerli ve milli?.. Batı'ya göz kırpana, IMF'den medet umana sıcak bakmıyor.

***

Başkan



Levent Vadisi'nde öğle yemeği... Çevrede "Kamp kuran" çok.

Değişik yerlerden... "Ziyaretçi" çok.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile sohbet... İki dönemdir Başkan... Eski AK Partili... Şimdi bağımsız.

Diyor ki:

Gündem ekonomi... Siyaseti konuşan yok.

Ayasofya... İyi oldu... Türk siyaseti böyle şeylerden korkmamalı.

Libya... Büyük başarı... Çevrede olup biteni seyrederek büyük devlet olamazsın.

Partisine küsen AK Partili, alternatif bulamıyor... Nereye gideceksin?.. HDP'nin gizli ortağı CHP'ye mi?