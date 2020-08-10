Zaferler ayında geldik... Manisa'nın "Manisa'ya en uzak" ilçesi... 165 kilometre.

Rakımı... "En yüksek" ilçesi... 850 metre.

Sırtını Demirci Dağları'na dayamış... Evliya Çelebi'nin "Yedi dere ve yedi tepeye kurulmuş" dediği, cennetten bir köşe.

Yiğidin harman olduğu coğrafya.

Kurtuluş Savaşı'nda "Kesintisiz Yunan işgali altında kalmayan" tek bölge.

Halıcılık... Önemli gelir kaynağı... Cami halısı... Otel halısı.

Ayasofya'nın halısı... 2 bin 535 metrekare... Demirci'den gitti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin... Edirne- Selimiye, İstanbul- Süleymaniye, Ankara- Ahmet Hamdi Akseki camilerinin halısı... Demirci'den.

İyi ki geldik.

***

İşte böyle bir yer



Demirci sokaklarında araçlar... Çoğunun arka camında "Yazı" var.

Birinde... "Önce Vatan" yazıyor.

Diğerinde... "Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor."

45 PP 575... Renault:

"Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım."

Demirci... İşte böyle bir yer.

***

Saklı bahçe



Demirci'nin fazla bilinmeyişi, tanınmayışı doğal.

Gözlerden ırak.

İzmir'e 200, Bursa'ya 220, Kütahya'ya 180, Balıkesir'e 131, Uşak'a 125 kilometre.

Bozulmamış... Ancak işi olanın gittiği bir "Çıkmaz sokak... Saklı kent... Gizli bahçe... Korunmuş kent."

***

Akıncılar



Yunan işgali... 21 Temmuz 1920.

Demirci Kaymakamı İbrahim Hakkı "Gelin yiğitlerim" demiş.

Halkı örgütlemiş... "Akıncılar."

İçlerinde kadınlar da var... En başta "Gördesli Makbule."

Yunan gelmiş, Demirci direnmiş.

Bugün... "Direnişin" heykeli bile var... Önünde fotoğraf çektirdik... Belediye Başkanı Selami Selçuk'la.

Demirci... Zaferler ayında gezilecek yer.

***

Gündem



Nereye gittiysek, kimi ziyaret ettiysek... Duvarda "Tabanca... Tüfek... Kılıç."

Kurtuluş Savaşı'ndan kalma.

Abdullah Akarsu'yu ziyaret ettik... Eski ANAP Milletvekili... 1995-1999.

Duvar... "Tabancalı, tüfekli."

"Gündemi" sorduk... Dedi ki:

Erken seçim... Halkın böyle bir talebi yok.

Yeni partiler tutmaz... AK Parti'den 1-2 puan alır, CHP'ye kanalize ederler... Amaç sorun çözmek değil, Erdoğan'a zarar vermek.

Muharrem İnce... CHP'ye sıkıntı yaratır... İnce, kahvelerde konuşuluyor.

Eskiye, parlamenter sisteme dönülmez... Başkanlık Sistemi'nin aksayan yönü varsa, düzeltilir.

***

Başkan



Selami Selçuk... Belediye Başkanı...

"İkinci dönem."

"Türkiye'nin... Cami, otel, öğrenci yurdu halı ihtiyacının yüzde 70'ini Demirci karşılar" dedi... Yün halı.

Eskiden... "El dokumacılığı" imiş.

Şimdi... "Makineye" dönülmüş... El dokuması yine var... Ama az.

Halk çalışkan.

Rusya'ya, Avrupa'ya, Arap coğrafyasına kiraz satılıyor.

Uzakdoğu'ya ise... "Hünnap."

Bir "Erik cinsi" var... "Figani Eriği... Duymuş muydunuz?"

Tazesini... Ya da kurusunu yiyin... 2-3 tane... "Kabızlığa son." Sanki ilaç.

Hiç duymamıştık.

***

İstiklal madalyası



Sorduk... "Ey Demirci halkı... Ankara'dan bir isteğiniz var mı?"

"Var" dediler.

Yine sorduk... "Nedir?"

Yanıt, Demirci Akıncıları Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı'dan geldi:

- İlçemize "İstiklal Madalyası" verilmesini istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım.

Madalya, Demirci'nin hakkı... Zaferler ayında Demirci'ye bu müjdeyi verin.