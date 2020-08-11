Esma Erdem... 87 yaşında... Gazeteci... 38 yıldır yayınlanan HALIKENT gazetesinin sahibi... Yazarı.

Bugüne kadar 11 gazete çıkardı.

Yeşil Simav... 1954.

Demirci'nin Sesi... 1961.

Gerçek... 1963.





Milliyetçi Vatan... 1976. İlk gazeteyi eşiyle birlikte çıkarmış... Evlerinin, matbaa haline getirdikleri odasında... Eşi ölünce... İş başa düşmüş.

Şimdi... HALIKENT'i oğlu Cengizhan Erdem ve torunu Namık Kemal Erdem'le birlikte çıkarıyorlar.

Demirci'de "Yılın annesi" seçilmiş.

Yenilikçi... Yükselen Türkiye sevdalısı... Cumhuriyetçi... Demokrasi aşığı.

Türk basınının Nene Hatun'u... Kovit-19 falan demedik... Kucaklaştık... Allah sağlıklı ömür versin.

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Çan

Ertuğrul Aytaç... Manisa Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı... Manisaspor Başkanlığı da yaptı.

Demirci'de tutturdu "Çancı Mustafa'ya gidelim" diye.

Mustafa Sabancı... 71 yaşında... 50 yıldır çan yapıyor... Baba mesleği.



Koyun, kuzu, keçi çanı... Deve çanı.

Tamamen el yapımı... 30 çeşit çan... Hepsi farklı ses çıkarıyor.

15 liralık çan da var, 2 bin liralık çan da.

Müşteri sorunu yok.

Çan Amerika'ya, İngiltere'ye, İspanya'ya, İsviçre'ye gidiyor... Nasıl mı?... Çancı Mustafa'yı dinleyelim:

-Yonan (Yunanistanlı tüccar) geliyor, çanları alıyor, götürüyor... Öteki ülkelere satıyor.

Gelmişken... Demirci'den çan aldık.

***



Anıt Çınar

Demirci'nin Tekeler köyü... 140 hane... Muhtarı Abdurrahman Ünlü.

Kavunu meşhur... Yerli tohum... "Çıtır kavun."



Hava sıcak... Yorgunuz... 2 bin yaşındaki çınar ağacının altında dinlendik... Çay içtik, kavun yedik.

Ağaç... Gövdesi yere yayılmış... Ev gibi... Köylü onu koruyor... Üzerinde nüfus cüzdanı (Tescil Belgesi) asılı.

"Yaşı 2 bin... Boyu 18 metre..." Öyle görkemli ki, gölgesi yüzlerce metrekarelik alana yayılıyor.

***



Demirci kebabı

Süleyman Demirel ile ne zaman Manisa'ya gitsek... Bir gün önceden Sümer Oral'a tembih ederdi:

- Öğle yemeğinde Demirci kebabı olsun.

Turgut Özal da Demirci kebabını çok severdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gitti... O'na Demirci'den kebap gönderildi.

Et, kemiği ile kaynatılıyor.

Kemik, etten ayrılıyor... Sonra et, elde parçalanıyor... Ve bir siniye yayılıyor... Börek gibi.

Kemiğin suyu etin üzerine dökülüyor.

Ve... Doğruca fırına... Su iyice çekilene kadar.

Artık kebap hazır... Börek gibi dilimlenip, servis ediliyor...

Afiyet olsun.

Unutmadan... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Demircili.

Geldik... Gezdik... Çok sevdik... Allah'a ısmarladık Demirci.

***



Selami

Demirci'de... Kahvede... Dört kişi sohbet ediyor.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk bizi onlarla tanıştırıyor... Gülerek.



Gülmesinin nedeni... Dördünün de adı Selami.

Eski ANAP Milletvekili Abdullah Akarsu "Demirci'de her 100 erkekten 10'unun, 12'sinin adı Selami'dir" diyor.

Nedendir?.. Kimse bilmiyor.

***



Bahar rüzgârı

Nurettin Kelem... Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Kovit-19'dan yakınıyor:

Otel halıcılığı... Önemli sektör... Korona, işleri yüzde 70 düşürdü.

Halı dokundu, teslim edilemedi...

Teslim edilenin de parası tahsil edilemedi.

Neyse ki diğer sektörlerde işler iyi.

Ayasofya'nın halısı bizden gitti... Demirci'de bir bahar rüzgârı estirdi.

"Başkan" dedik... Seçim, siyaset, yeni parti... Halk ne diyor?

Nurettin Kelem "Yok öyle bir gündem" yanıtını verdi:

-Gündem ekonomi... Dış politika... Sanayi... İhracat.