AYVALIK

Manisa, Muradiye, Menemen, Aliağa, Dikili, Altınova... Ve Ayvalık'tayız... Ege'nin turizm merkezlerinden.

Kuzey Ege Otoyolu... Bir kısmı bitmiş... MenemenÇandarlı arası otoyol... Büyük rahatlık.

Turizm... Eh işte... Bayramda biraz hareket olmuş... Şimdi düşük yoğunlukta.

Bölge halkı işinde gücünde... Bahçede tarlada... Zeytin, zeytinyağı bölgenin önemli gelir kaynağı.

Maske mesafe... Herkes kafasına göre... Alibey adasında (Cunda) dolaştık... Tenha... O eski halinden eser yok şimdi.

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Siyasetin fay hatları

Kahvaltı bahane... Sohbet ise şahane... Öğle saatlerine kadar.

- Cemil Bey... Devlet Bahçeli, Meral Akşener'e "Eve dön" çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bey'e hak verdi... Ne diyorsunuz?

Cemil Çiçek'in yanıtı:

Bunlar seçim sisteminin getirdiği zaruretler.

Bu da yeni dönemde partiler arasındaki ilişkileri, söylemleri, geleceğe dair politikaları belirleyen önemli bir faktör.

Türkiye siyaseten bir fay hattı üzerinde... Sadece deprem kuşağında değil, siyasette de fay hattı var.

Onun için de köklü parti oluşmuyor... En eskisi CHP... Görüyorsunuz, ondan da kaç parti çıktı.

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Muharrem İnce

Son günlerin kamuoyunda en çok konuşulan ismi... Muharrem İnce.

Soru:

- Ne yapar?

Cemil Çiçek:

- Tam bilemem... Ama CHP eskiden beri doğurgan bir parti... Muharrem İnce'nin söylemlerini biliyoruz... Ama henüz bir eylem yok.

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Yumurta vakası

Kahvaltı sürerken... Cemil Bey'le sohbet ederken... Masamıza yumurta geldi... Taze... Sıcak.

- Cemil Bey... Tokuşturmaya var mısınız?... Ütmecesine.



- Varım.

Tokuşturduk... Cemil Bey vurdu, bizim yumurta kırıldı...

Kaybettik.

Masada gülüşmeler başladı... Cemil Çiçek "Vurmanın da bir tekniği var" dedi:

- Siyasette de nasıl vuracağını bileceksin... Ben belden aşağı hiç vurmadım.

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Köy kahvaltısı

Kahvaltı... Organizasyon Cemil Çiçek'ten.

Mekân... Sural Çiftliği... Altınova yöresinde... Karayer mevkii.



Çiftlikte ne ararsanız var... Tavşan, bıldırcın, eşek, at, araba, ördek, tavuk... Domates, biber, salatalık... Kendin topla, yıka, ye.

Çiftlik... 25 film ve TV dizisine ev sahipliği yapmış... Babam ve Oğlum... Zeytin Tepesi... Kurşun Yarası... İstanbullu Gelin... Hanım Ağa'nın Gelinleri.

Mehmet Cemil... Cemil Çiçek'in torunu... Çiftlikte çok eğlendi.



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Konuşma vergisi

Çiftlikte... Çevreyi geziyoruz... Bizim gibi kahvaltı için gelenlerden biri, yanımıza yaklaşıyor:

- Erken seçim var mı?.. Ben işadamıyım... Bizi yakından ilgilendiriyor.

Soruyu... Cemil Bey'e pas ediyoruz...



Cemil Çiçek "Erken seçimin toplumda karşılığı yok" diyor:

- Kimse bu virüsün şokunu atlatamadı... Ne dünya, ne de Türkiye... Milletin gündeminde erken seçim diye bir şey yok.

- Ama konuşan da az değil... TV'lerde... Kulislerde.

- Konuşmadan vergi alınmadığı için konuşan çok... Varsın konuşsunlar.

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Şalvar ve smokin

Korona... Dolar... Euro... Altın... Herkes ekonomiyi konuşuyor... Kovit- 19'un ekonomiye etkileri sürüyor. Ama bir yandan da... Kurban Bayramı trafiği... Bodrum, Çeşme, Alaçatı... Antalya... Alanya... Vur patlasın çal oynasın... Lahmacun 120, ayran 60 lira... Ayılana limon bayılana gazoz... Rakı, viski tüketimi tavan yapıyor.

- Ne diyorsunuz Cemil Bey?

Cemil Çiçek "Türkiye her zaman hem kendisini, hem de başkalarını şaşırtan bir ülke olmuştur" diyor:

Bazen altımıza şalvar, üstümüze smokin ceketi giyeriz.

Kızım bayramda altın alacaktı... Torunumun yaş günü için... Tasarruf amacıyla... Altınoluk'ta, kuyumcuda altın yokmuş.

Türkiye az çalışıp çok tüketen, harcamayı seven, harcarken de eli ile cüzdanı arasında sağlıklı ilişki kuramayanlar ülkesi.

Onun için birkaç çelişkiyi bir arada görüyoruz... Görmeye de devam edeceğiz.