KARS-ARDAHAN

Kovit-19... Test negatif... Yola devam... İstikamet Kars-Ardahan.

Çeşme'de hava sıcak... Sahiller cıvıl cıvıl... Yaz devam ediyor.

Çeşme'nin bin 900 metre doğusunda, Ardahan'da, gece yorganla yatılıyor.

Bölgede, kış hazırlığı yapılıyor.

Bugün... Serhat diyarından... Kars'ın, Ardahan'ın dağından taşından, uçan kuşundan, meradaki çobanından manzaralar.

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Çoban türküleri

Meralar... Uçsuz bucaksız. Koyunlar... Büyükbaş hayvanlar... Sayısız. Öylesine ki, hayvanlar merada sıkılıp, yolumuza çıkıyorlar.

Duruyoruz... Kaval sesini, çoban türkülerini dinlemek için.



"Çobanın elinde kaval, Arkasında sürü davar." Ya da... Bir başka türkü:

"Çoban kızı suya gider, su testisi elinde,

Sudan gelir yaş eteği belinde."

Fakat... Ne kaval sesi var, ne de çoban türküsü.

Çobanın Türkçe'si kıt... Çat pat... Çoban Afgan.

Çobanın adı ya Rashid, ya Samir, ya da Fazal.

İşsizlik yaygın... Ama insanımız iş beğenmiyor... 5 bin lira maaş, ama çobanlık yapmak istemiyor.

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Şantiye

Korona "Yol yapımını" etkilemiyor.



"Bölünmüş yol inşaatları" devam ediyor.

İş makineleri dağları deviriyor. İşçilere "Kolay gelsin" diyoruz... Yola devam ediyoruz.

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Kuru ot... "Çok önemli"

Kars ile Ardahan arası 90 kilometre.

Yol boyunca traktör görüyoruz... Kuru ot yüklü... Kış için... Hayvan yemi.



Meralarda insanlar... Balya yapıyorlar... Kuru ot balyası... Yine kış için, yine hayvan yemi.

Çamçavuş köyündeyiz... Nereye baksak "Kuru ot yığını."

Hayvancılık... Bölgenin önemli gelir kaynağı.

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Ahmet Arslan

Susuz ilçesindeyiz... Eski adı Cilavuz.

Yemyeşil... Yayla... Tertemiz... Tarihi bir yerleşim yeri.

Herkes maskeli.

Ahmet Arslan Caddesi'nde yürüyoruz.

Eski Bakan Arslan'ın "Bölgede" hizmeti çok... Kars-Ardahan "Onunla gurur duyuyor."

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Hasköy

Sakaltutan Geçidi'ni (3.212 metre) aşıyoruz... "Ardahan sınırına" giriyoruz.

Yarım saat "Çay molası."

Hasköy'deyiz... Eski adı Höçvan.

Burası... Hülya Avşar'ın köyü.



Köylü işinde gücünde... Tarım, hayvancılık... Kaşar peyniri... Bal.

İnsanlar çalışkan.

Çayı Avşar Dinlenme Tesisleri'nde içiyoruz.

Tesis büyük... Avşar Lokanta... Avşar Pansiyon.

"Avşarlar" büyük aşiret.

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İbrahim Avşar

Hülya Avşar'ın amcası... 70 yaşında.

8 çocuğu var... 3'ü kız.

Başında şapka... Şapkada "Ay yıldız... Ne mutlu Türküm diyene" yazısı.

Geçen yıl geldiğimizde İbrahim Avşar böyle "Kilolu" değildi.



Biz "Bunu" söyleyince... Hülya Avşar'ın amcası "Lokantayı açınca 6 kilo aldım" dedi... Şimdi 116 kilo.

Lokantada ne isterseniz var.

Ezogelin çorba 7 lira.

Köfte... Tavuk pirzola... 15 lira.

Pilav 8 lira.

İbrahim Avşar "Yemeğe kalmamız... Gece Hasköy'de yatmamız için" ısrarcı.

Soruyoruz:

-Hasköy... Seçimde ne yaptı?

-Ekseriya şeye oy verildi... Adı neydi?.. HDP... Bir de CHP ile AK Parti'ye.

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Kadına şiddet... "Ayıp"

Sohbet sırasında... Sedat Avşar yanımıza yaklaşıyor... Hülya Avşar'ın kuzeni.

İstanbul'dan izinli gelmiş... Babasına (İbrahim Avşar'a) kış hazırlığında yardım için.

Soruyoruz:

-İşler nasıl?

İbrahim Avşar "İşler iyi" diyor:

Allah'a şükür...

Şükretmesini bileceksin.

Allah devlete millete zeval vermesin.

Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.

Allah bugünü aratmasın... Memlekette huzur, dirlik, düzenlik olsun. Vedalaşma öncesi son soru:

-Boşanma... Kadına şiddet... Buralarda durum nasıl?

-Boşanma... İllaki... Her yerde olur... Bizde az... Kadına şiddet ayıptır, Allah çarpar.

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Yarın... Serhat Ardahan

Taşlıtarla ve Çamlıçatak köylerini geçiyoruz.

Uzaktan Ardahan görünüyor.

Yarın... Serhat Ardahan.