Doğal güzellik... Tarihi kale... Cami... Kilise... Köprü... Çeşme... Şapel... Hamam... Kule... Temiz hava... Bal... Peynir... Çıldır Gölü... Kula Nehri... İşte Ardahan.

Faruk Demir... Belediye Başkanı... CHP'li.

Çalışıyor... "Ankara bana engel oluyor" gibi laflar etmiyor.

Ardahan'a "Yatırımcı" çağırıyor...



"Teşvik çok."

300 kişinin çalışacağı tekstil fabrikasının inşaatı devam ediyor.

Serhat şehrinde herkes işinde gücünde.

Seçimi, siyaseti konuşanı görmedik.

***



Acil ihtiyaç

Nüfus... İl geneli... İlçeler, köyler... 100 bin.

Büyükbaş hayvan sayısı... 422 bin.

Türkiye'de "Nüfusa oranla" en fazla büyükbaş hayvan Ardahan'da.

Küçükbaş da var... 40 bin civarında.

"Kurbanlıklar" iyi para etmiş... Halk memnun.

Ardahan'ın "Et entegre tesislerine" ihtiyacı var... Çok önemli.

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Kadın

Ardahanlı kadın... Çalışkan... Kaz yetiştiriyor.

Vali Hüseyin Öner "140 bin kaz var" dedi.

Kazın geliri... "Kadınlara."

Ardahan'da... Boşanma "Türkiye ortalamasının altında."

Kadına şiddet... "Yok" denecek ölçüde.

***



Kovid-19'a rağmen

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile "Projeleri" konuştuk.

Ilgar Tüneli... Ardahan-Posof arasında... Yapımı devam ediyor... Bu yol Gürcistan'a gidiyor.



Çıldır... Âşık Şenlik Tüneli... Bu yol da Gürcistan'a uzanıyor... İnşaat devam.

Ardahan-Şavşat-Artvin bağlantısı... Sahara Tüneli... Bitince, Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli olacak... Proje aşamasında.

Kovid-19... Yatırımları etkilemiyor... Yol yapımı... Tünel yapımı... Sevindik.

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Sokağın sesi

Şehirde kiminle konuşsak aynı istek...

Ardahan'dan Ankara'ya mesaj var:

- Doğu Ekspresi... Kars son durak... Kars'tan Ardahan'a uzanmalı... Demiryolu hattı istiyoruz.

Demiryolu demek... Kış turizminin "Uçması" demek.

***



Bal şerbeti

Dağlar... Yüksek mi yüksek.

Dağlarda... Bin 800 çeşit çiçek. Öyle olunca... "Dağlardan bal akıyor."

Balın kilosu 100 lira.

Kız istemeye gidilince, "Gelin adayı", erkek tarafına "Kahve pişirmiyor."

"Bal şerbeti" ikram ediyor... Biliyor muydunuz?

***



Bal terörü

Faruk Köksoy... Eski Belediye Başkanı... 2009-2019... "Balcı... Dördüncü kuşak."

"Türkiye'de bal terörü var" dedi:

Bakanlık iyi niyetli... Ama bal terörü zinciri çok kuvvetli... Mücadele zor.



Market balı... Çoğu, çeşitli balların karışımı... Raf ömrünü uzatan katkı malzemeli.

Pancar şekerinin şerbetini arı kovanının önüne koy... Al sana bal... Pek çok markette böyle bal satılıyor.

Arının kursağından geçirilmiş mısır şurubu, halkımıza bal diye yediriliyor.

Faruk Köksoy doğru söylüyor.

"Hakiki bal" Ardahan'da 100 liraya satılırken... Ankara'da, İstanbul'da... Markette... "60-70 liraya" satılan bala "Hakiki" demek mümkün mü?

***



Öğrendik

Öğrenmenin yaşı yok.

Soğuk bal şerbeti "İshali kesiyor."

Ilık bal şerbeti "Kabızlığı gideriyor."

Ardahan'da... Bal, reçetesiz ilaç.

***



Allah razı olsun

Nuri Vatan... "Vatan Bilgisayar"ın kurucusu... Yönetim Kurulu Başkanı.

Hopa doğumlu... Ama gençliği Ardahan'da geçmiş.

Nuri Vatan, şehir merkezindeki 6 odalı evini "Belediye'ye kiraya verdi... Kira bedeli ayda 1 lira...

Yanlış okumadınız, bir lira."

Burası... "Kadınlar evi" olacak.

Köylü kadın... Sabah minibüsle şehre geliyor... Hastaneye... Çarşıya.

İşi bitiyor... Köyüne dönecek... Ama minibüs akşam kalkıyor.

Kadın, akşama kadar sokakta ne yapsın?.. Hele de kış aylarında.

Nuri Vatan'ın evi... İşte bu kadınlar için vakit geçirme yeri olacak. Allah razı olsun.