Zülkif Dağlı... Düzce Valiliği'nden Samsun Valiliği'ne atandı... 18 Haziran'da Samsun'da göreve başladı... İlk gün... Makam aracından "Maskeyle" inmiş.

Yine ilk gün... Makam şoförüne talimat vermiş:



1. Kırmızı ışıkta durulacak... Valinin aracı geçiyor diye trafik kesilmeyecek.

2. Eskort aracı kullanılmayacak.

Şehrin valisi kurallara böyle duyarlı olunca... Diğer idarecilerin uymaması mümkün mü?

Zülkif Dağlı'yı kutluyoruz.

1. İlk gün araçtan maskeyle indiği için... Maske dersi verdiği için.

2. Kırmızı ışıkta durduğu ve eskort aracı istemediği için.

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Karın ağrısı

Kredi... Teşvik... Konut satışları artmış... Konuştuğumuz bir müteahhit dedi ki:

- Konutta "Balon" vardı... "Stok" birikmişti... Bu konu bizim karın sancımızdı... Kredi kolaylığı ile stokları erittik... Karın ağrımız geçti. Konut sektöründe canlılık var... Yeni inşaatlar... Ekonomi açısından iyi gelişme.

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Gönül işi

Samsun... Belediyecilik bakımından Türkiye'nin şanslı şehirlerinden... Gaziantep gibi... Eskişehir gibi... Kayseri, Konya gibi... Manisa gibi.

Belediyecilik gönül işi... Particilik işi değil... "Lafı bırak icraata bak."

Mazeret üretme iş yap.



Eskişehir'de... Prof. Yılmaz Büyükerşen... CHP'li.

Gaziantep'te Fatma Şahin... AK Partili.

Manisa'da Cengiz Ergün... MHP'li.

Onları "TV'de... Sosyal medyada... Kişisel reklam peşinde" göremezsiniz... Onların aklı fikri "Hizmette."

Samsun bugün "Örnek, modern, pırıl pırıl" hale geldiyse... Bunda Yusuf Ziya Yılmaz'ın "Payı, rolü, emeği, alın teri" çok... Eski Büyükşehir Belediye Başkanı.

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Vefa

Samsun'un şehidi çok... Gazisi de.

461 şehit... Bin 56 da gazi. Vali Zülkif Dağlı... Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir... Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgileniyorlar.

Samsun... Bu konuda çok duyarlı.

Devlet-halk dayanışması... Bu ülke için canını verenlerin geride kalan emanetleri için... Ve yaralananlar için her şey yapılıyor... Ama "Reklamsız... Kimseyi incitmeden."

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CANİK-55

Karadeniz denilince akla... Fındık gelir... Hamsi gelir... Futbol gelir... Ve elbette tabanca gelir.

Karadeniz'de "Tabanca fabrikaları" var.

Bunlardan biri de Samsun'da.

Tabanca "Canik-55."

Canik... Osmanlı döneminde "Canik Sancağı" vardı... Başkenti Samsun.

55... Samsun'un plakası.

Canik-55'in Amerika'ya ihraç edildiğini biliyor muydunuz?

ABD'li pek çok polisin belindeki tabanca... Samsun'dan.

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Lokum

Seneler önce Samsun'dan lokum almıştık... Çok güzeldi.

Bu gelişimizde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'na sorduk:

- O lokum fabrikası hâlâ duruyor mu?

- Evet... İşi büyüttü... Yabancı ortağı var... İngiltere'ye lokum ihraç ediyorlar.

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Can Azerbaycan

Azerbaycan... Libya... Ege... Dış ilişkiler... Ulusal konular... "Samsun çok duyarlı."

Giresun da böyleydi... Ordu da.

Çarşıda... Pek çok işyerinde... "Bayrak asılı."

1. Halk... "Bu konularda" hemen kenetleniyor... Parti farkı yok... Çatlak ses yok.

2. Ulusal konuların günlük siyasetin malzemesi yapılması halkı rahatsız ediyor.

3. Azerbaycan... Can Azerbaycan... Evine işyerine Azerbaycan bayrağı asanlar var.

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Veresiye... Sizlere ömür

Yabancılar Çarşısı'nı dolaşıyorduk... Eski adı "Rus Pazarı."

Bazı dükkânlarda "Başınız sağ olsun... Veresiye öldü" yazıları asılıydı.



Sorduk:

- Eskiden veresiye vardı... Şimdi neden yok?... Bu yazı da neyin nesi? Aldığımız yanıt:

- Koronavirüs... Salgın... Yarına kimin sağ çıkacağı belli değil... Ya veresiye mal sattığımız müşteri koronadan ölüverirse?

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Terminal

Samsun... Havayolu deseniz var... Demiryolu var... Denizyolu var... Karayolu var... Türkiye'de "Böyle şehir" sayısı çok değil.

Ama... Havayolu demişken bir konunun altını çizmek şart.

Mevcut havalimanı terminali... Yetersiz... Eski... Küçük... Samsun'a yakışmıyor.

Tıpkı Gaziantep Havalimanı gibi... Adana Havalimanı gibi.

Yenilenmesi lazım...

"Diyarbakır Havalimanı" gibi.