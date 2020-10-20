

Sıfır kilometre ya da ikinci el... Yerli veya yabancı... Otomotiv sektörü canlı.

Üretici memnun... Satıcı mutlu.

Darısı... Diğer sektörlere. Bugün...

Otonomi gözlemleri... Otomobil ile ilgili her şey.

***



Antika... Daha pahalı

Antika araçlar... Sıfır kilometreden pahalı.

Chevrolet Impala... 1976 model... 8 silindirli... Spor... Sedan.



Otonomi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı otomobil.

Chevrolet Bel Air... 1957 model... Üstü açık.

Chevrolet Impala... 1959 model... 8 silindirli.

Bu araçlar dolarla satılıyor... Ya da euro ile.

***



Jest

Audi... 2016 model... 1400 motor... Otomatik... Benzinli.

- Niyazi Bey... En son kaça olur?

- 345 bine satıyoruz... Ama size bir jest yaparız.

***



Sıfır araç

Mercedes... BMW... Sıfır kilometre... "Almak zor."

Sipariş edeceksiniz... Peşinat vereceksiniz... Ve birkaç ay bekleyeceksiniz.

Fiyat garantisi yok... Fiyat, aracın teslim tarihindeki euro kuruna göre.

***



Almak şart değil

Bir araç beğendik.

Skoda Octavia.

2017 model... 1600 motor... Dizel... Otomatik.

72 bin kilometrede.

230 bin lira.

Gözümüz bir başka araca takıldı.

Seat Arona.

1600 motor... Sıfır kilometre... Otomatik.

- En son kaça olur?

- 276 bin.

Gezmeye devam.

Sıradaki araç 2017 Volkswagen Passat.

1600 motor... Dizel... 84 bin kilometrede.

Fiyatı... 299 bin lira.

Yorulduk... Dönme zamanı.

Aydın Erkoç:

- Dünyada bırakmam... Yemek yiyeceğiz.

- Teşekkürler... Çayınızı içtik, yeter... Tekrar geliriz.

Otonomi... Maske, mesafe, temizlik... Herkes dikkatli.

Esenboğa Havalimanı'na 5 dakika.

Araç almak şart değil... Gezmelisiniz.

***



Ticaret ve yaşam merkezi

Otonomi... 375 bin metrekare.

680 oto galerisi.

Teknik servisler... Bankalar...

Noterler.

Yedek parça satıcıları...

Akaryakıt istasyonu... Trafik tescil bürosu.

Ekspertiz merkezi.

Lokantalar... Kafeler... Sosyal tesisler.

Otonomi... Avrupa'nın en büyük otomobil ticaret ve yaşam merkezi.

***



Marka marka

Cumartesi... Pazar... Otonomi ana baba günü.

Sıfır... Ya da ikinci el... Talep çok.

Clio... Megane... Egea... Fiorino... Fiesta... Ford Focus... Transit... Doblo... Alan alana.

***



Yabancı

Yabancı markalar... Volkswagen Passat... Alıcısı çok.

Japon araçlarında... Tercih Toyota... Honda.

Mercedes... En çok arananlar... C 200... E 200.

BMW... Erkekler 320 ile ilgileniyorlar... Ya da 520.

Kadınlar... 116'yı seviyorlar.

***



Hacı Murat... Anadol

Murat 124... Halk arasındaki adı... "Hacı Murat."

Otonomi'de... 10 bin liraya da Murat 124 var, 50 bin liraya da.

Bir Anadol gördük... "50 bin lira" dediler.

***



İlk gözlem

Aydın Erkoç... Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı.

Bizi galeri galeri gezdirdi.



İlk gözlem:

En çok rağbet "50 bin ile 150 bin lira arasında satılan" araçlara.

***



Durum raporu

Aydın Erkoç... Ve galericiler... Dediler ki:



Kredi faizleri düşünce, sektör altın devrini yaşadı... Satış patladı.

Eylül başında... ÖTV yükseldi... Satış düştü.

Şimdi... Fena değil... Ama ağustosta... Otonomi, bayram yeri gibiydi.

***



Alıcı olduk

Aydın Erkoç ile birlikte Onur Galeri'ye gittik.

Otomobil çok... Yerli yabancı.

Volkswagen Passat... Dizel... 1600 motor... Konfort paket.

37 bin kilometre.

Galeri sahibi Niyazi Berktaş... "325 bine bırakırım" dedi.

***



Bekir Coşkun

Ayvalık... Cunda... Ertuğrul Aytaç'la birlikteydik...

11 Ağustos Salı.

Bekir Coşkun'u aradık.

Cunda'da ise ziyaret edecektik.

radığımıza sevindi. "Kemoterapideyim" dedi.

"Cunda'ya 20 gün sonra geleceğini" söyledi.

Son konuşmamızdı.

Az sonra elektronik posta mesajı geldi:

- Aradığına öyle sevindim ki... Özlemiştim.

Geçen hafta... Emin Özgönül aradı.

"İyi değil" dedi...

Kader ağlarını örüyordu... Son günleriydi.

Allah rahmet eylesin. Sevgili eşinin... Sevenlerinin... Başları sağ olsun.