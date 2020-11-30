Ankara Şehir Hastanesi... 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alan... 3 bin 711 yatak kapasitesi... Avrupa'nın en büyüğü... Dünya sıralamasında üçüncü.



4 bin 100 doktor... 5 bin 300 hemşire... 3 bin diyetisyen, fizyoterapist, diş hekimi, eczacı, yardımcı personel.

Aslında... Hastane demek yanlış... Doğrusu, "Sağlık Kent."

İyi ki yapılmış... Şu korona sürecinde tam bir "Cankurtaran."

***



"Girmek yasaktır"

Şehir Hastanesi'nde, "9 hastane binası" var... 1 koordinatör başhekim... 9 Başhekim.

Binalardan ikisi... Bin 200 yatak... "Korona için."

Doluluk... Yüzde 80.



Doktor... Hemşire... Uzay gemisindeki insanlar gibi... Kıyafetleri ayda yürüyen astronotları akla getiriyor.

Bu iki bina/hastane, "Özel koruma altında."

Doktor ve hemşire dışında, "Kimse giremez."

Hasta yakını, koronalı hastaya bir şey getirebilir... Giyecek gibi... Görevlilere bırakır.

Giyecek hastaya ulaştırılır.

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Gerçekten... Şehir gibi

Hastaneye İbrahim Çeçen ile birlikte gittik... Hastaneyi inşa eden, "IC... CCN... Yönetim Kurulu Başkanı."

Bu dev "Sağlık şehri" 42 ayda yapıldı.

Dünyada örneği yok... Zira... İnşaat zamana yayılmamış... "Bir defada" tamamlanmış.



Ankara'daki 6 hastane... Şimdi burada... Numune... Yüksek İhtisas... Atatürk Eğitim ve Araştırma... Zekai Tahir Burak Doğumevi... Dışkapı Çocuk... Ankara Fizik Tedavi.

Sağlık Bakanlığı da burada.

Kamu personeli 12 bin... Sağlık Bakanlığı personeli 5 bin 500... IC Holding personeli 5 bin... Dedik ya, şehir gibi... Doktor, hemşire, sağlık personeli, memur, yönetici... 22 bin kişinin üzerinde.

Günde gelen-giden... 100 bin kişilik bir trafik.

10 bin metrekare ticari alan... Market... Lokanta... Kafe... Büfe... Tekstil mağazası... Berber... Bankalar... Ayakkabıcı... Kuru temizleme.

Yeter mi?.. Daha sayalım mı?

***



"İsimsiz"

Türkiye'nin her yerinden hasta geliyor.

Ayrıca... Almanya'dan... İngiltere'den... Hollanda'dan... Türki Cumhuriyetler'den... Afrika'dan... Arap ülkelerinden.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olarak tedavi edilen yabancı devlet adamları da var.

Hasta haklarına saygı... Devletin kuralları... "İsim ve koronadan yatanlar konusunda ayrıntı" vermiyoruz.

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Hoş geldin bebek

Ankara Şehir Hastanesi'nde... 21 ay içinde;

4 milyon 500 bin muayene.

Yatan hasta... 200 bin.

135 bin ameliyat.

70 bin endoskopi... Kolonoskopi.

Kardiyolojik girişimsel işlem... 25 bin.

Rakamlar... İnanılır gibi değil.

Günde 800 ameliyat yapılabiliyor.

Türkiye'nin en büyük kadın doğum hastanesi... Yine burada... Günde 60 doğum, "Hoş geldin bebek."

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Alkışlıyoruz

Koronadan yatanlar... Çoğu, "30- 59" yaş kuşağında.

Gençler de var... Yüzde 12.



"65+" fazla değil... Ama "Risk grubu."

Sağlık ordusu... Doktorlarımız... Hemşirelerimiz... Canlarımız, ciğerlerimiz... Büyük bir özveri içinde çalışıyorlar... Ne geceleri var ne de gündüzleri.

Alkışlıyoruz... Avuçlarımız kızarana kadar.

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Uydu laboratuvarı

Biyokimya... Hormon... İdrar... Analitik... Mikrobiyoloji... Genetik... Patoloji... Tüberküloz... Doku tipleme... Ve daha pek çok tıbbi terim... Günde "200 bin test" yapabilecek bir kapasite.



Test... "Uydu laboratuvarlarında."

Ankara Şehir Hastanesi... Anlatılır gibi değil.

Gezmelisiniz... Fakat... Allah düşürmesin... Aman sağlığınıza dikkat.

Ayrıca... Turistik bölge olmadığını da söylemeliyiz.

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Acil servis

Günde 8 bin acil muayene yapılabilecek bir kapasite.

500 ambulans girebilir... 2 helikopter.

Acil servis merkezinin, "240 bin metrekare büyüklükte" olduğunu söyleyelim... Gerisini siz düşünün.

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Evet... İyi ki...

Ankara Şehir Hastanesi... Ve diğer şehirlerdekiler... Yapılırken nasıl da karşı çıkılmıştı... Muhalefet edilmişti.

"Bu eserlerin" değerinin anlaşılabilmesi için... Korona denen illet mi gerekliydi?

Evet... İyi ki yapılmış... Ya olmasaydı?