Bugün... Adalet ve Kalkınma Partisi, 7. Büyük Kongresi'ni yapacak... Maskeli ve mesafeli bir kongre olacak.

Dünden bugüne AK Parti... Ve son 20 yılın kısa özeti:

14 Ağustos 2001'de kuruldu... Girdiği ilk seçimde (3 Kasım 2002) tek başına iktidar oldu.

2002-2021...

O gün bugün iktidarda... Bu bir rekor.

Sevseniz de sevmeseniz de... Oy verip vermeseniz de... "Gerçek" bu.

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Erdoğan gerçeği

Recep Tayyip Erdoğan...

AK Parti'nin kurucusu, lideri, lokomotifi...

Yasaklandı... "Muhtar bile olamaz" denildi... 3 Kasım 2002'de partisini iktidara taşıdı... Ama... Kendisi, "Meclis'e giremedi."

Sonra... Yasağı kalktı... 9 Mart 2003... Yenilenen Siirt seçimi...

Erdoğan, "Milletvekili."

11 Mart 2003'te, "hükümeti kurmakla" görevlendirildi... 14 Mart'ta da, "59.

Cumhuriyet Hükümeti'ni" kurdu.

O gün bugün... Önce Başbakan sonra da Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin lideri... Bu da bir "rekor."

Hem de öyle bir rekor ki... Bundan sonra, "kırılması" olası değil.

Sevseniz de... Öfkelenseniz de... Alkışlasanız veya nefret de etseniz... Gerçek bu.

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CHP... Muhalefete abone

Cumhuriyet Halk Partisi... "Değişmez anamuhalefet."

AK Parti iktidara geldiğinde, CHP'nin oyu yüzde 19.3 idi.

Aradan bunca yıl geçti... 24 Haziran 2008 seçimleri... Yüzde 22.6.

CHP, yerinde saydı... Kaplumbağa hızında.

"Söylem çok" ama değişen bir şey yok.

"Aboneyim abone" şarkısı gibi... CHP de, "anamuhalefete abone."

İşte bu da bir, "Türkiye gerçeği."

AK Parti ve Erdoğan'ın, bunca yıldır, "her maçı farklı kazanmasının" arkasındaki gerçek.

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İlk manifesto

Dinleyeceğiz... Erdoğan, kongre salonunda neler söyleyecek?

Dilerseniz... Kongre saatini beklerken...

"Eski deftere" bir göz atalım.



Tarih... 18 Mart 2003.

Erdoğan, "Başbakan olarak" TBMM kürsüsünde... "59. Cumhuriyet Hükümeti'nin programını" okuyor.

Erdoğan'ın, "ilk manifestosu." Birkaç alıntı:

Siyaset bir uzlaşı alanıdır.

Toplumsal alandaki çeşitlilik ve farklılığı siyasal alanda da kabul ediyor ve siyasetin taraflarını her zeminde uzlaşıya davet ediyoruz.

Toplumsal mutabakattan güç alan bir siyaset anlayışından yanayız.

Yeni dönem, evrensel standartla ve hukukun üstünlüğü içinde milletimizin iradesine ve gelişme arzusuna dayalı yeni anlayış, kavrayış, tutum ve yöntemlerle siyaseti inşa edenlerin dönemi olacaktır.

Hukuki meşruiyetin kaynağı, hiç şüphesiz ki, milletin siyasal var oluşunun ifadesi olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'dır.

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Hedef 2023

Artık... Bütün planlar, projeler, hazırlıklar 2023'e endeksli... 2023 seçimlerine yönelik.

2 kere 2'nin 4 ettiği kadar kesin gerçek...

Erken seçim, "Yok... Yok... Yok." Geçen hafta, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de üstüne basa basa söyledi: Seçim zamanında... 2023 Haziran'ında.

Ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunları 40 defa tekrarlamıştı.

Kurultaylarla belirlenen kadrolar... Partileri, 2023 seçimlerine taşıyacak olan kadrolar.

2023... Sosyal medyanın artılarıyla, eksileriyle çok etkileyeceği... Tarihi bir seçim olacak.

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Kabine değişikliği

Âdettendir... Kongrelerde, parti yönetiminde değişikliğe gidilir.

Parti iktidarda ise... Bu defa bakan değişikleri de gündeme gelir.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, dün, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ekibiyle birlikte yeni bir düzenlemeye gidecektir... Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" dedi.

Mahkeme kadıya mülk değildir.

Koltuklar... Kimseye babasından miras kalmamıştır.

Siyasette gelmek de vardır, gitmek de.

Gelince... Havalara uçmamak, şımarmamak, tevazuyu elden bırakmamak lazım.

Gidince de... Küsmeye, darılmaya, karalar bağlamaya gerek yok.

Siyaset bir maraton koşusudur. 100 metre yarışı değildir.

Geçmişte... Aktif görevde olmadığı için darılan... Gemiyi terk eden... Hırsına hâkim olamayan... Hatta işi yeni parti kurmaya kadar vardıran... Çok siyasetçi gördük.

Sonuç... Şarkı sözü gibi... "Hüsran, yine hüsran..."

Unutmadan, Merkez Bankası Başkanlığı'ndan ayrılan Naci Ağbal'ın veda mesajı... Son dönemlerin örnek alınacak bir davranışı. Söyledikleri Naci Ağbal'ı küçültmedi, yükseltti... Siyasette bir kalite gösterisi.