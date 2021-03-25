Büyük Kongre... Manifesto... 2023 hedefi... Geçmişten geleceğe vizyon... Yapılanlar ve yapılacaklar... Yeni yönetim kadrosu... Bir kongre daha sona erdi.

AK Parti... Kongre işini çok iyi biliyor... Salonun dışı... Salonun içi... Oturma düzeni... Sağlık ve güvenlik önlemleri... Afişler... Ses ve ışık sistemleri... Görsellik... En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş.

Ve... Selamlama... Hayli ilginçti. Tayyip Bey, ilk kez farklı bir selamlamayla konuşmasına başladı.

Tek tek... 81 ili saydı... Her ile ayrı ayrı selam yolladı... İllerle özdeşleşen deyimleri, şiirleri, sloganları sıraladı.

Dünkü kongre ile birlikte görüldü ki...

1- AK Parti, gelişen şartlara göre pozisyonunu yeniliyor... Kendisini güncelliyor.

2- Haziran 2023, seçim süreci fiilen işlemeye başladı.

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İttifakta sızıntı yok

Geçen hafta... MHP kurultayı toplandı... Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'na vurgu yaptı."

İttifakın, 2023 Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyledi.

Dün... Erdoğan, kongre konuşmasında, Bahçeli'ye teşekkür etti.

"Bizimle yürüdükleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi... Ve ekledi:

- Türkiye'yi hedeflerine bu ittifak ulaştıracak.

Uzun lafın kısası, Cumhur İttifakı'nda çatlak da yok, sızıntı da.

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Manifesto

Erdoğan'ın konuşması...

Anlaşılıyor ki... Bir ekip çalışması... Üzerinde iyi çalışılmış.

Geçmişten bakarak, geleceğe yönelik bir yol haritası.

Erdoğan, "dün yapılanları" sıraladı... Sonra da "yarınlarda yapılacakları" anlattı.

Siyaset bir "iddia ve inanç" işidir.

Temennimiz, dün Tayyip Bey'in inançla ve iddiayla ortaya koyduğu vizyonu gerçekleştirmesi... Türkiye'nin buna ihtiyacı var.

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Tribünlere oynamadı

Düğün-bayram havasında geçen kongrede, "yüksek gerilime" gerek yok.

Tayyip Bey, uzun konuşmasında, "muhalefete taş atabilirdi."

Attığı taşlar, "alkış getirebilirdi." Ama... Erdoğan... Doğrusunu yaptı... Günlük polemiklere prim vermedi... Alkış uğruna ortamı sertleştirmedi.

Gerçi... 3 kez, "Bay Kemal" dedi. Ama... Uzatmadı. Birkaç cümle ile geçiştirdi.

Eh... Olacak o kadar.

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Anayasa

Erdoğan'dan... Yeni anayasa çağrısı:

Türkiye'yi bir asır taşıyacak yeni bir anayasa yapalım.

Açık ve şeffaf bir sürecin ürünü olsun.

Herkes ideolojik ve kişisel bagajlarını bir yana bıraksın.

Anayasa, 84 milyon insanımızı kucaklasın.

Darbeci ve dayatmacı değil, milletin anayasası olsun...

Ah... Keşke... Erdoğan'ın bu çağrısı karşılık bulabilse.

Türkiye, 2023'e, "sivil bir anayasa ile" girmeyi hak ediyor.

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Vites yükseliyor

Kongre... Genişletilmiş yönetim... Yeni kadro... Yeni kabine... Manifesto...

Anlaşılıyor ki:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vites yükseltiyor ve gaza basıyor." Bu temponun, Haziran 2023'e kadar devam edeceği görülüyor.

Zaten... Erdoğan, dün, bunun ipuçlarını da verdi.

Değişik illerin delegelerine, "Size de geleceğim" dedi.

Hatta... Zonguldak için tarih bile verdi. Ramazan ayı.

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Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "yastık altı" çağrısı:

- Evinizdeki altını ve dövizi ekonomiye kazandırın. Çağrının karşılık bulmasının, ekonomiye doping etkisi yapacağı kesin.

Dileriz, gerçekleşir.

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Aynı gemideyiz

Pandemi döneminden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak... Kesin.

Erdoğan, "salgın sonrasına yönelik" çalışmaların yapıldığından söz etti.

"Bu konu" hiçbir parti tarafından günlük siyaset malzemesi yapılmamalı.

Yarına dönük çalışmalara herkes katkıda bulunmalı...

Siyasetçi de, sivil toplum lideri de, kanaat önderi de, üniversite de. Bu memleket hepimizin.

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Dayatmaya geçit yok

İktidarda hangi partinin olduğu önemli değil... İşbaşında kim olursa olsun, Türkiye'nin, "bazı dayatmalarla" karşılaşacağı kesin.

Menderes'ten Demirel'e, Ecevit'ten Erbakan'a... Dayatmayla karşılaşmayan Başbakan yok ki.

Erdoğan... Yıllardır... "Dayatmalara karşı direniyor."

Fakat... "Dayatmalara geçit yok."

Erdoğan, dün bunu açık açık söyledi:

- Dayatmalar Türkiye'yi yolundan döndüremez... Tuzakları yıkıp geçen bir Türkiye var.

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Kifayetsiz muhterisler

Ekonomi... Tayyip Bey'in söylemiyle... "Yandık, bittik, battık, öldük" diyen çok.

Erdoğan, "Böyleleri" için... Dedi ki:

- Kin ve nefret ile kötüleme yarışına göre kifayetsiz muhterisler.

Ve devam etti:

- Dövizdeki dalgalanma, Türkiye gerçeğini yansıtmıyor... Her türlü şoka dayanıklı olduğumuzu defalarca ispatladık.