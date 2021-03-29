Dünyada... Demokrasi üzerine yazılmış kitap çok.

Hastane günlerinde, "O kitaplardan biri" arkadaşımızdı.

Hani... "Bir kitap okudum, hayatım değişti" derler ya... Biz de, "O kitabı" okuduk... "Kafamız karıştı."

Kitabın adı... Düşük Yoğunluklu Demokrasi (Low Intensity Democracy)... Samir Âmin... Noam Chomsky... Andre Gunder Frank... Alan Yayıncılık-1994.

Kitapta, "Yeni dünya düzeni" anlatılıyor.



ABD... Demokrasi ihracı...

CIA... Darbeler... Ve daha neler neler.

"Büyük patron" demokrasinin yaygınlaşmasını istiyor... Düşük yoğunluklu demokrasi.

Ancak... Bir koşulla:

-Dediklerimi yapacaksın... IMF ne diyorsa dinleyeceksin, uygulayacaksın...

Yoksa... Kafanı koparırım.

Koparıyor da... İç karışıklık... Kriz... Darbe... Aklınıza ne gelirse.

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Umudumuz IMF (!)

Düşük yoğunluklu demokraside... Temel ilkelerden biri... Kitaptaki ifadeyle:

"Sermaye hareketlerinde ULUSLARÖTESİLEŞMENİN önündeki engelleri kaldırmak."

Yani...

IMF politikalarına yeşil ışık yakmak.

Kitap... Sayfa 18:

"Birçok borçlu, anaparayı birkaç kat fazlasıyla geri ödemesine karşın, sürekli borç ödemesi manzarasından kurtulamadı."

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Derin manevra

Cümle uzun... Ama çok önemli... Virgülüne dokunmadan sunalım...

Sayfa 20:

"IMF'nin kemer sıkma ve liberalizasyon politikaları, ekonomik verimlilik adına gerçekte ekonomik düzensizliği yaygınlaştıran, toplumsal ve siyasi kargaşayı kışkırtan ve dolayısıyla gelecekteki bir YÖNETİM KRİZİNİN tohumlarını eken ideolojik bir manevra."

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CIA'nın hışmı

"Yerli ve milli." "Büyük patron" böyle şeyleri sevmez.

İsterseniz... Yine kitaba göz atalım... Sayfa 26:

"Ulusalcı rejimleri yıkıp, yerine uysal otoriter rejimler" getirmek için;

1953'te... İran'da Musaddık, 1954'te... Guatemala'da Arbenz, 1965'te... Endonezya'da Sukarno, Ve 1973'te... Şili'de Allende, "CIA'nın hışmına uğradı." İsteyen... Bu listeye ekleyebilir.

Türkiye... l960... Darbe... 1971... Muhtıra... 1980... Darbe...

Menderes... Demirel...

Post modern darbe... Erbakan...

Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, ne demişti?

-1971 muhtırasının arkasında CIA vardır.

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Denetimli ve alternatifli

Güney Kore'de...

Güney Amerika'da...

Ortadoğu'da... Her yerde demokratikleşme.

Fakat:

"ABD denetiminden çıkmadan demokratikleşme." Aksi halde...

"Kitaptan" kelimesi kelimesine:

"Bir alternatif olarak ordu, her zaman hazır bekleyecek."

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Desteğin bedeli

Kitaptan bir alıntı... Sayfa 18.

ABD, yeni demokratik hükümetleri sevinçle karşılıyor ve bunları kilometre taşları ve zafer olarak selamlıyor.

Fakat... Desteği karşılıksız değil.

Yeni rejimler, ABD ile ilişkilerin pürüzsüz devam etmesini istiyorlarsa, belli koşulları yerine getirmelidirler.

ABD, bu hükümetlere karşı sürekli denetim ve baskı uyguluyor.

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Pembe şafak

Kitap... Sayfa 44... Noktasına virgülüne dokunmadan...

Körfez savaşı, güya YENİ DÜNYA DÜZENİNİN pembe şafağının habercisiydi.

Fakat ABD ve müttefiklerinin, ekonomik ve stratejik çıkarlar ulu sunağında hızla kurban ettikleri demokrasiydi... Hem Kuveyt'te hem de Irak'ta.

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Katil... Kiralık katil

Mart 2021... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Başkanı Vladimir Putin'e, "Katil" dedi.

Putin de ABD'ye, "Kiralık katil" derse... Ne olacak?

"Kitabı" okurken... Bunlar aklımıza geldi... Neden mi?

Kitap... Sayfa 118:

"... ABD dünyanın KİRALIK POLİSİ olacaktır ve hizmeti karşılığında bol para alabilecektir... KİRALIK KATİL terimi daha az iltifatlı, fakat daha uygunu olur."

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Demokrasi cihadı

Amerika'nın... Demokrasi aşkı ve ülkesi dışında demokrasiyi teşvik etme yeteneği konusunda... Kitapta yüzlerce örnek sıralanıyor.

ABD... "Demokrasiyi" ve "Değişimi" savunuyor... Ancak...

Bu, "Düşük yoğunluklu demokrasi" olacak.

Kitaptan, sayfa 31 okuyalım:

1. Düşük Yoğunluklu Demokrasi kırılgan bir sistemdir.

2. Ordu... Değişimin ölçüsü üzerinde sessiz bir veto yetkisi kullanır.

Özetle... Kitaptaki ifade ile... ABD, gerektiğinde, "Demokrasi cihadına" girişir.

Demokrasi cihadının içeriğinde... Her şey var... "Devlet destekli cinayet"..."Terör" dâhil.

Bütün bunlar... ABD'ye kim kafa tuttu ve nasıl cezalandırıldı, kitapta tek tek anlatılıyor.

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Sözün özü

Yaşam standardı... Çok önemli.

Kitap... Sayfa 125:

"Amerikan yönetimi, ABD yaşam standardını korumak için dünya piyasalarına petrol akışını güvenceye almak niyetinde." Uzatmayalım... Son bir alıntı ile noktayı koyalım...

Kitap, sayfa 23:

"Batılı güçler demokratikleşmeyi geliştirme konusunda daha az coşkulu, kendi çıkarlarını korumaya daha isteklidirler."