Samsun... Kovid 19 "vaka sayısında" zirvede... 81 il içinde ilk sırada.

Vali Zülkif Dağlı... Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir... Emniyet Müdürü Ömer Urhal... Gecegündüz çalışıyorlar.

İçişleri Bakanlığı, "takviye ekipler" yolladı... Şehir 7/24 kontrol altında.

Çarşı-pazar... Cadde-sokak... Maske, mesafe, temizlik... Mükemmel.

Öyleyse... Samsun neden "koyu kırmızı?"

Vali Zülkif Dağlı dedi ki:

- İki önemli nedeni var... Samsun çok hareketli... Yol güzergâhı... İkinci nedene gelince... Ev buluşmaları... Özellikle de hafta sonları.Samsun... Kovid 19 "vaka sayısında" zirvede... 81 il içinde ilk sırada.

***



Giresun

Korona sıralamasında dördüncü...

Artış önlenemiyor Vali Enver Ünlü... Bütün önlemleri alıyor... Bütün gün ayakta... Çırpınıyor.

Maske, mesafe, temizlik...

Herkes dikkatli... Maskesiz sokağa çıkan yok.

Öyleyse... Son 1 ay içinde, "vaka sayısı" neden tırmanışta?

Vali Enver Ünlü'nün yanıtı:

- İki önemli nedeni var... Giresun, transit yol üzerinde... İkinci neden ise ev buluşmaları... Özellikle de hafta sonları.

***



Korona buluşması

İlginç... Samsun Valisi de, Giresun Valisi de "aynı şeyi" söylüyorlar:

"Ev buluşmaları... Ve özellikle hafta sonları."

"Konuyu" araştırdık... "Olay" şu:

Karadeniz... "Aile bağları çok güçlü."

Cuma akşamı... Samsun'daki... Veya ilçedeki... Komşu şehirdeki, "Ana... Baba... Kardeş... Yeğen... Dayı... Amca" köye çıkıyorlar... Yayla evine.

Cumartesi, pazar... Aile buluşması... Birlikte yemek... Sohbet... "Hasret gideriyorlar."

Sonuç... Hoş geldin korona.

***



AK Parti'nin gazileri

AK Parti'de, "korona ile tanışan" 95 milletvekili... İsim isim:

M.Naci Bostancı, M.Emin Akbaşoğlu, Ahmet Salih Dal, İsmail Bilen, Ahmet Akay, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, Ziver Özdemir, Orhan Yeğin, Hasan Turan, Vedat Demiröz, Vahit Kiler, Osman Boyraz, Hacı Ahmet Özdemir, Binali Yıldırım, Şeyhmuz Dinçel, Süleyman Karaman, Çiğdem Koncagül, Zeynep Gül Yılmaz, Vahit Kiler, Cevdet Yılmaz, Akif Çağatay Kılıç, Hamza Dağ, Hüseyin Yayman, M.Levent Karahocagil, Yasin Uğur, Tülay Kaynarca, Orhan Atalay, Vildan Yılmaz Gürel, Mustafa Demir, Eyüp Özsoy, Osman Ören, Rizgin Birlik, Ahmet Özdemir, Burhan Çakır, Metin Gündoğdu, Tamer Akkal, Husret Dinç, Yelda Erol Gökcan, Arzu Aydın, Kadir Aydın, Refik Özen, Ahmet Çolakoğlu, Tuba Vural Çokal, Çiğdem Erdoğan Atabek, Süreyya Sadi Bilgiç, Cemal Bekle, Pakize Mutlu Aydemir, Selahattin Minsolmaz, Ali İhsan Yavuz, Yusuf Beyazıt, Hakan Çavuşoğlu, Arife Polat Düzgün, Serkan Bayram, Atay Uslu, Yusuf Başer, Ahmet Çakır, Ahmet Büyükgümüş, Mehmet Özhaseki, Sabri Öztürk, Hacı Özkan, Osman Mesten, Mehmet Akif Yılmaz, Muhammet Müfit Aydın, Meliha Akyol, Semra Kaplan Kıvırcık, Bayram Özçelik, Ahmet Demircan, Celalettin Güvenç, Şenel Yediyıldız, Muhammet Avcı, Mustafa Yel, Selami Altınok, Rıza Posacı, Mehmet Yavuz Demir, Metin Yavuz, Ceyda Bölünmez Çankırı, İbrahim Aydın, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Polat Türkmen, Ekrem Çelebi, Belgin Uygur, Özlem Zengin, Yakup Taş, Feyzi Berdibek, Şamil Ayrım, Mehmet Cihat Sezal, Selman Özboyacı, Kadir Aydın, Mehmet Erdoğan, Nevzat Ceylan, Aziz Babuşçu, İlyas Şeker, İsmail Tamer.

***



CHP'de 23 vekil

Anamuhalefet... CHP... 136 milletvekili var.

Parti merkezinde... Grupta... Herkes dikkatli... Kurallara uyum eksiksiz.

Ama... Bütün önlemlere rağmen... CHP'nin 23 milletvekili... Korona gazisi.

İsimlerini yazalım...

Veli Ağbaba, Emine Gülizar Emecan, Bayram Yılmazkaya, Aziz Aydınlık, Gürsel Erol, Tuncay Özkan, Özcan Purçu, Yüksel Özkan, Serkan Topal, Cengiz Gökçel, Orhan Sümer, Gürsel Tekin, Baha Ünlü, Faik Öztrak, Onursal Adıgüzel, Mehmet Güzelmansur, Ahmet Kaya, Ahmet Akın, Tufan Köse, Faruk Sarıaslan, Ahmet Önal, Tahsin Tarhan, Oğuz Kaan Salıcı.

***



Rahmetle

Orhan Ağaçlı... 88 yaşında... O bir, "Aksaray markası." Kanaat önderi... Şehrin ağabeyi... Vergi rekortmeni... Hayırsever.

Karı-koca korona geçirdiler.

Orhan Ağaçlı... İyileşti... Ayağa kalktı. Ama... Eşi Hale Hanım... İyileşti iyileşmesine de ayağa kalkamadı... İlaçlar ağır geldi... Sizlere ömür... Önceki gün Aksaray'da toprağa verildi.

Başın sağ olsun Aksaray... Başın sağ olsun Orhan Abi.