Önlenemiyor... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın söylemiyle... "Bir kişi iyileşirken, iki kişi Kovid-19'a yakalanıyor."

Kayseri... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya... Günlerdir hastanede.

Osmaniye... Son 10 günde, koronadan can kaybı 21.

Balıkesir... Günde 700 yeni vaka... Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy koronayı atlattı... Ama... Babası koronadan sizlere ömür.

Rize... Gazeteci Bayram Ali Kavalcı, apar topar Konya'ya gitti... Koronadan yatan oğlu Ali'nin yanına.

Ankara... Bizim Osman Altınışık... Hastanedeydi... Eve çıktı... İyileşemedi... Şimdi Şehir Hastanesi'nde.

Bodrum... Önceki Belediye Başkanı Mehmet Kocadon hastaneden çıktı... Evde... Fizik tedavi devam ediyor.

Aydın... Adnan Menderes'in köyü (şimdi mahalle) Çakırbeyli'de Dudu Onat... Koronaya yakalandı... Hastaneye gitmek istemedi... İkna edildiğinde ise çok geçti... Allah rahmet eylesin.

Nereye baksak... Hani meşhur, "Makber" bestesi var ya... "Her yer karanlık" diye başlar... Bugün de o misal... "Her yer kırmızı."

***



Aşıya rağmen

Prof. Dr. Mustafa Cesur... Maske, mesafe, temizlik... Öylesine dikkatli ki.

2 doz aşı... Antikor testi... Her şey normaldi.

Buna rağmen koronaya yakalandı.

10 gün hastane... Şimdi evinde. Dinleniyor... Yeni alışkanlıklar ediniyor... Şiir bile yazıyor... Şiirden bir mısra: "Ağlamayın ardımdan." Yapma, etme Hocam... Bize lazımsın.

***



Beypazarı

Ankara'nın tarihi ilçesi... Hafta sonları dolup taşıyordu... Turizm bereketi.

Geçenlerde gittik... "Mavi mavi masmavi" idi.

Esnaf... Yerli turist... Çok dikkatliydi.

Ama... Beypazarı 10 gündür, "Kırmızı." Nedenine gelince...

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan dedi ki:

- Ev ziyaretleri... İnsanlar bir türlü bu alışkanlıktan vazgeçemiyorlar.

Bir de, "cemaat meselesi" var.

Caminin içinde herkes dikkatli... Maske, mesafe, temizlik tam puan.

Ama namaz öncesi... Namaz sonrası... Cemaat cami avlusunda sohbette... Mesafe ise hak getire.

***



Trabzon

Ergun Ata... Murat Taşkın...

Hasan Kurt...

Üçü de gazeteci. Üçü de... Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı.

Ve üçü de... Korona oldu... Neyse, atlattılar.

Şehrin sevilen doktoruydu...

İlhan Demirel... Koronadan, sizlere ömür.

Dr. Mahmut Haydar Ustaoğlu... Korona... Geçmiş olsun.

Dün Ergun'la konuşuyorduk... "Kırmızı hafif kalır" dedi:

- Şehir koyu kırmızı... Bütün önlemler alınıyor... Ana yol üzerindeyiz... Gelip geçen çok... Onlardan bulaşıyor.

Unutmadan... Emin Karaman... Trabzonspor yönetiminden... O da yakalandı.

***



Kütahya

İhsan Tunçoğlu... Gazeteci...

25 yıl Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı.

Kütahya neden kırmızı?.. İhsan, "İki neden" saydı:

1. Gençler... Kahvede, maskeye- mesafeye dikkat etmiyorlar.

2. Kadınlar... Ev günleri devam ediyor... Bir salonda 10-15 kadın...

Ne maske var ne mesafe.

CHP'nin eski İl Başkanı Makbul Sarı... AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Göksu... Eski Belediye Başkan Yardımcısı Kerim Kök... Eski Fen İşleri Müdürü Necati Yılmaz... Korona... Allah rahmet eylesin.

***



Manisa

Belediyecilik yönünden Türkiye'nin şanslı şehirlerinden.

Kişi başına düşen yeşil alan derseniz... Türkiye ortalamasının üzerinde.

Cengiz Ergün... Büyükşehir Belediye Başkanı... Kent Park... Sümer Park... Ve daha pek çok park yaptı.

Mehmet Çerçi... Metropol ilçe Yunus Emre'nin Belediye Başkanı... Yunt Dağı eteklerine mesire alanları yaptı.

Ömer Faruk Çelik... Metropol ilçe Şehzadeler'in Belediye Başkanı... Öyle bir park yaptı ki... Masal dünyası gibi... Millet ailece geliyor... Şehzadeler Parkı.

Yeşil alan... Maalesef, koronayı artırdı.

Cumartesi... Pazar... Parklar...

Mesire alanları... Dolu.

İzmir'den bile gelenler vardı.

Manisa... Korona rengi sarıydı... Şimdi turuncu.

***



Tablo

Adalet ve Kalkınma Partisi... TBMM'de en büyük gruba sahip parti... 289 milletvekili.

Test... Pozitif... Tam 95 milletvekili.

93'ü iyileşti...

İlyas Şeker... Evinde... Karantinada.

İsmail Tamer... Karantina... Hastanede.

***



Aman dikkat!

Aşı olabilirsiniz... Koronaya yakalanıp iyileşebilirsiniz... Kovid 19, "ikinci kez" kapınızı çalabilir.

Siyasetten... AK Parti'den örnek.

1. Vahit Kiler... Bitlis Milletvekili...

İkinci kez korona geçirdi.

2. Kadir Aydın... Giresun Milletvekili... O da iki kez yakalandı.

Aman dikkat, "Bu işin" şakası yok...