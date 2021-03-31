Video Haber Yavuz Donat | Makber-2021... ‘Her yer kırmızı’

Yavuz Donat | Makber-2021... ‘Her yer kırmızı’

Yavuz Donat | Makber-2021... ‘Her yer kırmızı’
31.03.2021 | 14:26

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Yavuz Donat'ın 31.03.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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