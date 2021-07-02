Varsa kayısı, yoksa kayısı... Nereye baksanız kayısı.

Konakladığımız otel:

Ramada Altın Kayısı.

Otobüs firması:



Kayısıkent.

Taksi durağı:

Kayısı Taksi.

Bulvar:

Altın Kayısı Bulvarı.

Gazoz:

Kayısı Kola.

Kadim şehir Malatya... Kayısı ile yatıyor, kayısı ile kalkıyor.

***



Altın sektör

Battalgazi... Akçadağ...

Hekimhan... Kale... Yazıhan... Doğanşehir... Darende...

Millet işinde gücünde, kayısı bahçesinde.



Suriyelileri gördük... Sığınmacılar... Çoğu "kayısı sektöründe."

Vali Aydın Baruş'u ziyaret ettik... Dedi ki:

100'den fazla ülkeye kayısı ihraç ediliyor.

2020 iyi geçti... Üretici memnun, tüccar memnun.

Yılda 100 bin ton civarında kuru kayısı... Geçen yıl ihracatımız 90 bin ton.

Her yıl 300 milyon lira dolayında kayısı geliri... Malatya ekonomisi için çok önemli.

***



Şire Pazarı

Bülent Göçmez...

"Kayısı sektörünün" büyüklerinden.

Yılda "6 ton kuru kayısı üretimi."

ABD'ye... Almanya, İngiltere, Rusya'ya... 80 ülkeye kayısı satılıyor.



İhracat... Kilosu, ortalama 4 dolar.

Kayısı Pazarı... Meşhur Şire Pazarı... Yerel ekonominin nabzının attığı yer...

Metin Emiroğlu, Bülent Göçmez, Yaşar Öncan ve Yaşar Önel'le birlikte dolaştık.

Çarşının beklentisi... Ekonominin iyileşmesi... Piyasaya sıcak para girmesi.

Dükkânlarda... Yeni mahsul henüz tezgâha gelmemiş... "Geçen yılın ürünleri" satılıyor.

Pandemi... "Kayısı piyasasını" çok etkilememiş.

***



Gündem ekonomi

Çarşıya gidiyoruz... Esnafla konuşmaya... Kayısıcılarla. Yolda...

"Çanta, bavul" satan Firuz Alpay... Bizi durdurdu... Hal hatır sordu.



Biz de ona "Gündemi" sorduk... Erken seçimi... Siyaseti.

Firuz... Dedi ki:

- Ne seçimi?.. Hayatımız ekonomi... Gerisi boş laf.

***



Seçim barajı

Hamit Bak...

"Bezirgân Giyim." Çarşının eskilerinden.

Kahvesini içtik... Sohbet ettik... Dedi ki:



Ahım şahım bir iş yok... Pandemi... Piyasa durgun.

Ama doğru çalışırsan Allah rızkını veriyor.

Siyasetçiler erken seçimi konuşuyorlar...

Oysa çarşı, şu süreçte seçime karşı.

Baraja gelince... Yüzde 5'e inmesini isteyen çok... Bence inmemeli... Hatta yüzde 20'ye yükseltilmeli.

100'den fazla parti var... Bu durumda yönetimde istikrar olur mu?

Yüzde 20'ye yükselt... 2 partili demokrasi... En iyisi.

***



Kuyumcu umutlu

Çarşıda... Kuyumcuya uğradık... İrfan Kösem... Yılların dostu.



Altın... Kredi kartı ile satılıyor.

Pandemi yasakları sona erdi... Nişan, kına, düğün serbest... Sektör canlanıyor.

Gurbetçiler bekleniyor... Avrupa'daki Malatyalılar.

Piyasanın eski tadı tuzu yok... Ama sonbahara kadar rahatlama bekleniyor.

***



Ayakkabı profesörü

Mehmet Ceyhan... Çarşının "renkli" simalarından.



Google'a girin... "Ayakkabı profesörü" yazın... Malatyalı... Ayakkabı tamircisi... Mehmet Ceyhan karşınıza çıkar.

Mehmet'in felsefesi:

- Boş duranı Allah sevmez... Meslek meslektir... Çalışacaksın... Ekmek parasını çıkaracaktır.

***



Devamı... Pazartesi

Malatya notlarımız devam edecek... Akçadağ izlenimleri... Arapgir... Yeşilyurt... Doğanşehir...

"Bölgeyi... Sorunları... Beklentileri" anlatacağız.

Bugünü... "Çarşı notları" ile noktalayalım.



Kirada oturan, kira ödemekte zorlanan var.

"Seçimin zamanını ekonomi belirler" diyen var.

"Pandemi teşviklerinin" bir süre daha devam etmesini isteyenler var.

Özetle... Var oğlu var.