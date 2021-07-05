MALATYA

Anayurt Bulvarı... Millet Bahçesi... Yüzüncü Yıl Parkı... Dünya Kayısı Merkezi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı tebrik ettik.



Büyükşehir'de, Belediye Meclisi kararları oybirliği ile alınıyor.

ile alınıyor. Başkan uzlaşma odaklı çalışıyor.

Kazanan Malatya oluyor.

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Müjde

Malatya'ya her gelişimizde yazarız... "Çevre yolu acil ihtiyaç."

Yeni yollar, bulvarlar açılıyor ama... Trafik, hala büyük sorun.

Başkan Selahattin Gürkan, müjdeyi verdi... Sevindik.

İki çevre yolu birden olacak.

Kuzey kuşak yolu... Güney kuşak yolu.

Kamulaştırma bitmiş.

Dileriz yol yapımı da kısa sürede biter.

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Kutan'a vefa

Günümüzde... Vefasızlık yaygın, vefa İstanbul'da bir semt adı.

Yeni dünya düzeni... Menfaat dünyası.

Milli şair Mehmet Akif, boşuna söylememiş:

"Vefa semaya çıkmış, namı gezer cihanda..."

Ama... Malatya'da "Vefayı" gördük.



Recai Kutan Barajı.

Recai Kutan Caddesi.

Recai Kutan Parkı. Bitmedi... Kutan'ın adını taşıyan bir okul.

Vefalı Malatya... "Evladını" unutmuyor.

Recai Kutan'ı aradık... Gördüklerimizi anlattık.

Çok duygulandı.

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Çarşı-pazar

Fiyat etiketleri... Siyaset... Anket... "Öncelikli" konumuz.

Malatya... Sebze-meyve çarşısı.



1. Milletin derdi... Ekonomi... Kovid-19... Ekmek... İş.

2. Siyaseti, seçimi soruyorsunuz... Esnaf ya da müşteri, ters ters bakıyor.

Fiyat etiketleri... İşte liste.

Zaman zaman "Millete kazık atılıyor" dememiz boşuna değil.

Malatya'da... Kazık yok.



5 kilo patates... 10 lira.

3 kilo soğan... 5 lira.

Kabak 3, patlıcan 3.5 lira.

Taze fasulye 5, salkım domatesin kilosu 10 lira.

Duble... Çift sarılı yumurta... 30 tanesi 16 lira.

Beyaz peynir 17.5... Tulum peyniri 18... Köy peyniri 25... Örgü peynir 30 lira.

Çarşı-pazar temiz... Esnaf saygılı... Üslup:

- Almanız şart değil... Tadına bakın... Buyurun, ikramımız.

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Müzekent

Yeşilyurt... Metropol belediye... Başkan Mehmet Çınar. Nereye baksanız... Müze.

Tekstil Müzesi.

Çoban Müzesi.



Cezaevi Müzesi.

Gastronomi Müzesi.

Kent Hafızası Müzesi.

Kahve Müzesi.

El Sanatları Müzesi.

Savaş Makineleri Açık Hava Müzesi.

Müzeler... Lezzet Caddesi... Görülmeye değer.

Yeşilyurt... Çok değişmiş.

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44 yıllık hatır

Mehmet Çınar, restore edilen bir konakta, tulumbanın başına geçti.

Kuyudan su çekti... Buz gibi... İçtik... Elimizi yüzümüzü yıkadık.



Ardından... Gelsin "Kayısı çekirdeği kahvesi."

Başkan... "44 yıl hatırı var" dedi... Malatya'nın plakası.

İlginç... Değişik bir damak tadı... Hoşumuza gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da içmiş... Beğenmiş... Hatta Külliye'ye istemiş.

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Arapgir... Sakin şehir

Tarihi İpek Yolu üzerinde...

Kültürün, birlikteliğin diyarı.



Her kapı, bir ayrı tarih.

Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile birlikte gezdik.

Binlerce yıllık tarihin kadim bekçisi Arapgir, sanki açık hava müzesi.

Necati Çetinkaya'nın "Överek anlattığı" kadar var.

Eski Vali... Eski Milletvekili... Necati Çetinkaya... Arapgir'de kaymakamlık yapmıştı.

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Kanyon seni bekliyor

Akçadağ... 29 bin nüfuslu ilçe.

Nereye baksanız kayısı bahçesi.

Herkes işinde gücünde... Bahçede.

Seçim, siyaset, yeni parti...

Halkın "Kapsama alanı dışında." Akçadağ'a gelip de... Levent Vadisi'ni... Levent Kanyonu'nu gezmemek olmaz.



Dünyanın ikinci büyük kanyonu...

28 kilometre... Mağara dolu.

Geçmişte... İçinde insanlar yaşamış.

"Adrenalin sporları için" bulunmaz bir yer olmalı ki... Dünyanın her yerinden gelen var.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile gezdik.

Bölgeye "Yatırım yapılıyor." Yerli ve yabancı turistler için "Tesisler." Böyle muhteşem bir doğa harikasını biz yeterince bilmiyoruz ama...

"Yabancı" biliyor... Geliyor...

Amerikalı... Japon... Rus... Alman.

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Pandemi Sonrası Gençlik Forumu

Düzenleyenler... Kentsel Gelişim Derneği ile Yeşilyurt Belediyesi.

Katılımcılar... 81 genç... Yurdun her yerinden.



3 gün konuştular, sordular, araştırdılar.

Yeni dönem... Siyasal ve sosyal katılım... Eğitim, istihdam, girişimcilik...

Gençler... Maşallah... Ateş parçası.