Yiğidolar diyarındayız... Atatürk'ün 108 gün kaldığı, "Cumhuriyet'in temelini burada attık" dediği şehirde.

Âşık Veysel'in, Pir Sultan Abdal'ın memleketinde.



"Hayalleri ve hedefleri" olan Sivas'tayız.

Hoş geldik, hoş bulduk.

"SABAH Sivas'ta."

***



15 Temmuz... "Sivas ruhu"

Arkadaşlarla geziyorduk... Çarşı pazar, cadde sokak.

Osman Altınışık, bir işyerinin, "Camındaki yazıyı" gösterdi.



Yaşar Önel, "Duralım... Fotoğrafını çekelim" dedi.

İşyeri... "15 Temmuz Şehitler Pide Fırını." Sivaslı... 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokağa çıktı... Meydanda toplandı... Aslan gibi direndi.

"Dört yiğidosunu" şehit verdi... Münir Murat Ertekin... Sümer Deniz... Halil Kantarcı...



Muhammed Kerim Yıldız.

Demokrasiye âşık Sivas... Şehitlerini unutmuyor... 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda... "Mermerin üzerindeki" yazı... "Sivas ruhunu" yansıtıyor:

"Vatanınıza ihanet edeni asla affetmeyin."

***



Osman Yıldırım

Vali Salih Ayhan'ın, "Onun gibi beş kişi daha olsa Sivas'la kimse yarışamaz" dediği girişimci... Sanayici.

Sivas Savunma Sanayi ve İleri Teknoloji Üreticileri Derneği Başkanı.



ASELSAN ile "İşbirliği... Ortaklık" yapıyor.

1000 kişiye istihdam sağlıyor... Sivas'ı "Optik vadisi" yapmaya çalışıyor.

Avrupa'da... Amerika'ya "İleri teknoloji ürünleri" ihraç ediyor.



"Siyaseti... Erken seçimi" sorduk... Dedi ki:

- Aklımızda yok... Vatandaşın gündeminde yok... Türkiye'nin acil ihtiyacı, bir an önce toparlanmak... Odaklanmamız gereken şey yatırım, istihdam, üretim ve ihracat.

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Kirli Ahmet

Aslında tertemiz... İşyeri pırıl pırıl... "Marka" bir lokanta...

Sivas'ın ünlü köftecisi.

100 yıllık işletme.

Şimdi... Dördüncü kuşak iş başında... İshak Kaan usta.

"Kurucu dede" seyyar köfteciymiş... Ahmet.

"Beyaz önlük" giyermiş... Ara sıra da, elini önlüğüne silermiş... Önlük kirlenirmiş... Bu yüzden adı "Kirli Ahmet" kalmış.



Vali Salih Ayhan... Yazarımız Hilal Kaplan... Ve "Kirli Ahmet'in" sahibi İshak Kaan... Sohbet... Konu "İşler ne âlemde?" İshak... Dedi ki:

Korona öncesi, üç lokantamıza günde 2 binin üzerinde müşteri gelirdi.

Korona... Yiyecek, içecek sektöründe saat durdu...

Zor bir dönemdi.

1 Temmuz... Toparlanma başladı... Şimdi günde 600 müşteriye hizmet veriyoruz... Her gün işler biraz daha açılıyor.

- İshak... Sivaslı seçime, siyasete nasıl bakıyor?

- Aman abi... Hele dur... Seçimin zamanı mı? Millet yeni yeni nefes almaya, toparlanmaya başladı... Her şeyin zamanı var... Şunun şurasında 2023'e ne kaldı?

***



Sultan Şehir

Medreseler... Camiler... Asırlara meydan okuyan tarihi eserler.

Gök Medrese... Buruciye Medresesi... Çifte Minareli Medrese... Şifaiye Medresesi... Ulu Camii... Paşa Camii...

Kale Camii.

"Selçuklu ve Osmanlı'nın mirası, Cumhuriyet'in aklı" Sultan Şehir, Sivas'ı görmediyseniz... Gelmelisiniz... Gezmelisiniz.

Bu mevsimde... Tam da zamanı.

***



Kıştan yaza

Soğuğa sormuşlar... "Nerelisin" diye.

Soğuk... "Aslen Erzurumluyum" demiş... Ve eklemiş:

- Ama Sivas'ta yaşıyorum.

Sivas... Kışları buz gibi... Ayaz, tir tir titretir.

Kışın gelmiştik... Donmuştuk.

Şimdi... Hava güzel... Her yer yemyeşil.

Bayram hazırlığı... Bayram telaşı...

Şehir çok hareketli.

"Korona kısıtlamaları" kalkınca... İnsanlar sokakta... Çarşıda...

Lokantada... Kiminle konuşsanız aynı söz... "Oh, dünya varmış."

***



Çifte bayram hazırlığı

Nereye gitsek... Kiminle sohbet etsek...

Herkesin dilinde "Yüksek Hızlı Tren."



Sivaslı heyecanlı... "Yüksek Hızlı Tren" Sivaslı'nın söylemiyle... "Cumhuriyet döneminin en büyük yatırımı."

Şehirde... Her yerde... "Hızlı tren afişleri" asılı.

"Test sürüşleri" başlamış... Saatte "280" kilometre hız.

4 Eylül... Sivas Kongresi'nin yıl dönümü, "Kuruluş Bayramı."

Bu yıl, 4 Eylül'de "YHT seferleri" de başlayacak... "Çifte bayram" yapılacak.

***



Devamı yarın

Sivas'tan aktaracağımız çok şey var...

"Sivas destanı", SABAH'ın "Sivas çıkarması" bir günde biter mi?

Vali Salih Ayhan... Belediye Başkanı Hilmi Bilgin... Sivil toplum liderleri... Neler anlattılar? Yarın.