Valilik bahçesinde... Köy garajında... Organize sanayi bölgesinde... Havalimanında... İki AVM'de... "Kovid-19 Aşı Uygulama İstasyonu" var.

"Dört dörtlük" çadır aşı merkezi.

"Kayıt" görevlileri... Doktorlar... Hemşireler.



08.30... Valiliğin önündeki "istasyonda" buluştuk. Dr. Gülen Kale ile Nejan Özden, aşı randevumuzu kontrol ettiler, kaydımızı yaptılar.

Vali Ömer Seymenoğlu... Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Nazif Aydın... Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun Ruşen Keskin... Başhekim Yardımcısı Dr. Arzu Tığlı... Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Sever... Hemşireler Funda Cingöz ile Aysun Vergili... Bizimle birlikteydiler.



Üçüncü aşımızı olduk... BioNTech.

Teşekkürler Sayın Valimiz... Sağlık çalışanlarımız.

Allah, yokluğunuzu göstermesin.

***



Aşıda engel yok

Aşıdan sonra... Vali Ömer Seymenoğlu... Ve sağlıkçılar, "15 dakika buradasınız" dediler. Vali Bey'in odası... Çay... Kovid-19 sohbeti.

Isparta... Sağlık altyapısı tam puan.

Mobil aşı ekipleri var... Köylere gidiyorlar. Yaşlıların, hastaların, engellilerin ayağına... Vali Bey, "Yeter ki, aşılanmak istesinler" diyor.

Günde 10 bin kişiye kadar aşı yapılıyor.

***



Bu ne sevgi ah...

Aşıdan sonra kahvaltı için yola çıktık... İstikamet, merhum Şevket Demirel'in evi... "Aile" bizi bekliyor.

Eğirdir Gölü kenarındaki eve daha önce de gitmiştik... Yemek yemiştik... "Salonda."

Bu defa... Hava çok güzel... Kahvaltı bahçede.



Anne Sezen Demirel... Kızları Nihan Demirel Atasagun, Neslihan Demirel. Ve biz.

Bir de "İsimlik ve fotoğraf." Şevket Demirel'in ismi ve fotoğrafı...

Masada, "Her zaman oturduğu yerde." Aile, "Babamız her zaman bizimle" diyor.

Sohbet... Süleyman ve Şevket Demirel kardeşler üzerine.

Ağabey Demirel, "anıt mezarda", kardeş Şevket Bey, İslamköy'deki mezarda yatıyorlar...

Rahmetle anıyoruz.

***



Yaşam felsefesi

Sabır... Süleyman Demirel'in dilinden düşürmediği bir sözdü. Bir fötr şapkayla, altı defa gidip yedi defa gelmek... Gerçekten sabır işi.

Kahvaltıda biz bunu söyleyince...

Sezen Hanım, "Şevket de sık sık aynı sözü söylerdi" dedi.

Sonra... Nihan Demirel... "Babasının yaşam felsefesini" özetledi:

- "Sabırlı ol, cesur ol, ümitli ol."

***



Göz nuru lezzetler

Sezen Demirel'in yaptığı, el emeği, göz nuru lezzetler...

Başta gül... Kayısı, erik, çilek reçelleri.

Peynirler... Çeşit çeşit.

Süleyman Demirel'in Güniz Sokak 31'deki... Ve Çankaya Köşkü'ndeki kahvaltı masası da böyleydi.

Zira... "Yiyecekler" Isparta'dan gelirdi.

Şevket Demirel gönderirdi.

Aslında... Kahvaltı bahane, sohbet şahane... Bizim bir şey yemediğimizi gören Nihan Hanım, çatalı kayısı reçeline batırdı ve ağzımıza uzattı.

Sezen Hanım önce, "Nihan... Yavuz Bey'i rahat bırak" dedi... Ve sonra da gülerek ekledi:

- Babasını da böyle eliyle beslerdi.

***



Demirel izleri

Demirel'in anıt mezarı... Külliye... Müze... Kütüphane...

Binlerce belge, fotoğraf... Hatıralar...

Nihan ve Neslihan Demirel ile gezdik.

Kalabalıktı... Değişik illerden gelen ziyaretçiler... Kadınerkek...

Her yaştan.



Sonra... Demirel'in doğduğu köy evine girdik.

Bu evden... İki, "yüksek mühendis" çıktı.

Biri... Başbakan... Cumhurbaşkanı... Süleyman Demirel.

Diğeri... Nikâh şahitliğini Celal Bayar'ın yaptığı...

Önce Demokrat Parti, sonra da Adalet Partisi Isparta İl Başkanı... Sanayici Şevket Demirel.

Saatler geçiverdi.

Veda zamanı... "Aile"nin hediyesi... Kendi bahçelerinden kiraz, kayısı, şeftali ve salatalık.

Teşekkürler... Söz verdik... Sonbaharda yine geleceğiz.

***



Ekonominin nabzı

Mustafa Tutar... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Ahmet Adar... Ticaret Borsası Başkanı.

Isparta'ya her gidişimizde buluşuruz... Derin sohbet... Normalleşme süreci... Tarım, hayvancılık... Ekonomi... Siyaset.

Onlar anlattı, biz not ettik...

Birkaç satırbaşı:



2021... İlk altı ay... Makine ve aksamları ihracatı... 49 milyon dolar.

Tekstil... 22 milyon dolar ihracat.

Madencilik... Mermer ihracatı... 37 milyon dolar.

Yaş sebze, meyve ihracatı... Elma, kiraz, domates... 49 milyon dolar.

2020, toplam ihracat 327 milyon dolar... 2021 hedef 420 milyon... 2023'e bakış 500 milyon.

Korona yaralısı sektörler... Lokanta... Kafe... Öğrenci servisi... Halı saha işletmesi... Sinema... Otel... Kırtasiye... Beklenti, teşviklerin devam etmesi.

Erken seçim, siyaset... Gündemde yok... Mustafa Tutar: Seçim olsa ne değişecek ki?

Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar'dan sohbete nokta: Önce önümüzü görelim... Toparlanma iki yıl sürer... İşte o zaman seçim yapılır.

***



Başarılı Başkan

Şükrü Başdeğirmen... Belediye Başkanı.

Önceden... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı idi...

Maske yaptırdı... Hemşerilerine 5 milyon adet dağıttı.



Belediyenin önünde "Maske masası" var... 24 saat hizmet... Gelip geçene, isteyene maske... Üç tane, beş tane, istediği kadar.

Cezaevlerine kolonya yaptırdı... 150 bin şişe... Halka dağıttı.

Başkan, halkın içinde... Çalışkan... Becerikli.

Kutladık.