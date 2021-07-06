MALATYA

Malatya'da gezerken... İlçeleri dolaşırken... O kadar çok "hayır işi" okul, hastane, cami, öğrenci yurdu gördük ki... Hayran kaldık.

İnsan var... Para, pul, şöhret sahibi olur... Doğduğu "ili, ilçeyi, köyü" unutur.

İnsan var... Yükseldikçe... "Geldiği" yeri... "Ata, baba" memleketini unutmaz.

Malatya'nın ekmeğini yiyen, suyunu içen... Çocuk yaşta gurbete çıkan... Ve... "Büyük adam" olunca... Baba diyarına okul, hastane yaptıran çok "insan" var... Alkışlanacak.

"Büyükler... Türkiye'nin ilk 500... Bin zengini", böyle hayır işlerini akıllarına getirse pek çok sorun çözülür.

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Mehmet Ali Aydınlar

Güzelliği... Konakları... Havası, suyu anlatılır gibi değil... Arapgir.

Bir zamanlar kartalmış.



Akkoyunlular, İlhanlılar, Danişmendiler döneminde "devlet merkezliği" yapmış.

Dolaşırken... "Hayır eserleri" gördük.

Hepsini de "aynı hayırsever" yapmış... Mehmet Ali Aydınlar... Acıbadem Hastaneleri sahibi.



Kazada kaybettiği evladı adına... Kerem Aydınlar Fen Lisesi... 20 öğretmen lojmanı... 500 öğrencilik yurt... Spor salonu.

Annesi adına... Samime Aydınlar Kültür Merkezi.

Babası adına... Hami Aydınlar Anadolu Lisesi.

İki cami... Mezarlık... Ve daha neler neler.



Rastlantı... Olursa bu kadar olur... Mehmet Ali Aydınlar da Arapgir'deydi... Annesinin elini öpmeye gelmiş... İstanbul- Arapgir bin 140 kilometre.

"Konağının bahçesinde" kahve içtik.

Konak... 14 bin metrekare bahçe içinde... Dallar kayısı dolu.

Yıllara meydan okuyan bir yapı.

Mehmet Ali Bey anlattı:

- Dedelerimiz 1884'te yaptırmışlar... Maliyeti bin kırmızı lira imiş... Bugün değer biçilemez.

Aydınlar'ı kutladık.

"5 yaşında ayrıldığı" Arapgir'den kopmadığı için.

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Ahmet Çalık

Yeşilyurt'u gezip de "Çalık ailesinden" söz etmemek olmaz.

Baba, oğul... Mahmut Çalık, Ahmet Çalık.



Doğdukları ilçede izleri de var, tozları da.

Tekstil fabrikaları... Hastane... Anadolu Lisesi... Cami... Öğrencilere burs.

Vefalı Yeşilyurt... Tekstil müzesine "onların" adını verdi:

"Mahmut Çalık-Ahmet Çalık Tekstil Müzesi." Hemşerileri... Onlarla gurur duyuyor.

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Vahap Küçük

Doğanşehir... 40 bin nüfuslu.

Gezerken...

"Vahap Küçük" yazılı yapılar dikkatimizi çekti.



Turgut Özal Üniversitesi Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu.

Yeni hastane binası... İnşaatı bitmiş... Yakında açılacak.

Öğrenci yurdu.

Cami.

Okullar.



Vahap Küçük... Eski Belediye Başkanı... Geçen yıl öldü.

Belediyeyi "borçlu" devraldı.

Öldüğünde, "kasa" para doluydu.

İki dönem başkanlık yapan... Görev sırasında maaş almayan, makam aracının yakıt parasını kendisi ödeyen Vahap Küçük... Hemşerilerinin kalbinde yaşıyor.

Oğulları... Mustafa ve "Baba adını taşıyan" Vahap, "hayır işlerine" devam ediyorlar.

Malatya'da... Babaları adına "Hayır Çarşısı" kurdular.

"Garibanları" doyuruyorlar, giydiriyorlar.

Unutmadan...

"LC Waikiki" bu aileye ait.

Allah... Daha fazlasını versin.

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Metin Emiroğlu

Anavatan Partisi kurucularından... Turgut Özal'ın bakanlarından.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı.

Arapgirli.



"Kökeni" Buhara'ya uzanıyor.

"Danişmendlilere." "Ata, dede" mirası konağı var... 1805'te yapılmış.

Henüz 5 yaşında iken Arapgir'den ayrılan Metin Emiroğlu... Doğduğu yöreden kopamıyor.

Konağını (Hacıemiroğulları Konağı) müze yapmış.

Müzeyi... Yanındaki evi... Bahçelerini... "Devlete bağışlamış."

Gezdik... Hayran kaldık.

Ve Metin Emiroğlu'nu kutladık.

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Vites yükseltince

Trabzon... Rize... Sonra İç Anadolu... Aksaray... Ardından Malatya...

Vites yükseltince, hız artırınca...

Doğanşehir'de... "Teklemeye" başladık.

İstikamet... Doğanşehir Devlet Hastanesi.

Başhekim... Dr. Haşim Özdemir...

Hastanenin bütün imkânlarını seferber etti.

Dr. Ayşe Atabay... Hemen "ateşimize, nabzımıza, boğazımıza, kalbimize" baktı.

Sağlıkçılarımız... Sağ olsunlar... İyi ki varlar.