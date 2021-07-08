Yavuz Donat | Teşekkürler ‘sağlıkçılarımız’
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Dilek Güngör | Şeytani dolandırıcılık! 07.07.2021 | 15:55
Yavuz Donat'ın 08.07.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...