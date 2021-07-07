Türkiye'nin gül bahçesi... Güller şehri... Nereye baksanız gül.

Türküleri bile "güllü."

"Girdim yârin bahçesine, Güller açmış güle güle." Vali Ömer Seymenoğlu dedi ki:



Dünya gülyağı üretiminin yüzde 65'i Isparta'dan.

Gül yağı... Parfüm sektörünün olmazsa olmazı.

4 ton gül çiçeğinden çıkan gülyağı... Sadece 1 kilo.

Kıymetli... Kilosu 5 bin 500 Euro... 2016'da 12 bin Euro'ya kadar çıktı. Sektör... Halinden memnun.

***



Cenazeyi TMSF (ayağa) kaldırdı

Isparta'ya... "Bayram" için geldik... Şöyle ki:

Kentin kalbinde bir "ucube" vardı... Temeli 25 yıl önce atılan... Isparta Kültür ve Ticaret Merkezi (IKTM).

Yıllarca... Alay konusu oldu... "Ömür biter, IKTM bitmez."

Gençler... Otomobillerinin arka camına... Duvarlara "slogan" yazdılar: "Aşkımız sonsuz olsun... IKTM gibi... Hiç bitmesin."

Yılan hikâyesi... Müteahhit batmış... Konu mahkemelik olmuş... Ardından FETÖ işin içine girmiş... Proje, kaderine terk edilmiş.

Kentin merkezinde bir çirkinlik abidesi... Millet "illallah" demiş.

Ve 2019... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı: "Böyle iş olmaz... Bu bina derhal bitirilecek."

Belediye... TMSF... "Ortak akıl... Birlikte hareket..." Ve mutlu son... "IKTM'nin kurdelesi" pazartesi günü kesildi.

***



Hayaldi... Gerçek oldu

Ayrıntı... Çok önemli.

IKTM... Bir külliye... Cami... AVM... Kültür merkezi... Sergi salonu... Kütüphane... 4 sinema.

52 bin metrekarelik alan.

Kapalı alan... 160 bin metrekare.

Cami... Kadir Gecesi ibadete açıldı.

Pazartesi... Kültür Merkezi'nin açılışına katıldık.

AVM... Yakında açılacak...

"Markalar" geliyor.

Törende... Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, neredeyse ağlayacaktı... Mutluluktan:

- Bitmeyen bir hayaldi... Gerçek bir eser oldu.

***



Elma... Kiraz

Biliyor musunuz? Vali Ömer Seymenoğlu söyledi:

- Türkiye'deki her dört elmadan biri Isparta'dan.

Elma... Bir yıl saklanabiliyor...

Kalitesi bozulmadan.

Soğuk hava deposunun kapasitesi... 450 bin ton.

Elma... İyi para ediyor.

Uluborlu kirazı...

Hasat sürüyor... İhraç... Kilosu 18-20 liradan.

***



Mobilyanın altın çağı

Muhiddin Gülal'e sorduk:

- TMSF'nin kaç AVM'si var? Başkan, "Bu üçüncüsü" dedi:

- İstanbul ve Antalya'da birer AVM'miz var... Isparta'daki en büyüğü.



TMSF... Günümüzde "büyük patron." TMSF bünyesindeki "en büyük" ise...

Erciyes Anadolu Holding.

"TMSF döneminde" yüzde 144 büyümüş.

"Mobilya pazarının" yüzde 60'ı Erciyes Anadolu Holding'de... İstikbal... Bellona... Mondi.

Üretim... İhracata... İç piyasaya.

Başkana takıldık:

- Mobilya alacağız...

Peşin... Ne zaman teslim edersiniz?

Muhiddin Gülal, gülmeye başladı:

- 4 haftada teslim ediliyordu... 1 Temmuz... Açılım... Düğün... Talep patladı... En erken 8 hafta sonra teslim edebiliriz.

***



Toprak Ana

Akşam yemeğini "Tepede" yedik... Kirazlıdere...

"Seyir terası." "Aşağılarda" seralar gördük.



"Masadakilere" sorduk... "Ne seraları?" diye.

Ispartalı vekillere... TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç... Recep Özel... Mehmet Uğur Gökgöz... Ve Vali Ömer Seymenoğlu'na.

Aldığımız yanıt:

- Karanfil.

Vali Bey, "Kesme çiçekte... Karanfilde iddialıyız" dedi.

Toprak verimli... Bereket fışkırıyor.

***



Maske

Dikkatimizi çekti...

"Maske" tam puan.

Kültür merkezi... Tören salonu... "Herkes maskeli... Protokol... Davetliler."



Açılış... Kurdele kesildi...

Yine "herkes maskeli."

Vali Ömer Seymenoğlu...

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen... Sürekli "maske, mesafe, temizlik" kontrolünde.

Şehir... "Yöneticilerinin" izinde.

***



Gündem

İçerisi kalabalık... Tören salonu.

Dışarısı daha kalabalık... Çoğu da kadın.

Şehir bandosu... Konser.

"Anket" için uygun ortam.



- Analar, bacılar...

Arkadaşlar... Ispartalılar...

Erken seçim... Siyaset...

Yeni partiler... Ne diyorsunuz?

Yanıtlardan birkaç satırbaşı:

Erken seçim muhalefetin gündemi... Bizim gündemimiz değil.

Seçim zamanında... 2023'te... Gerisi boş laf.

***



Orda bir köy var uzakta

Keçiborlu... Kuyucak Köyü... İnanılır gibi değil. 5 bin dekar arazi... "Lavanta."

Temmuz başı "çiçek açıyor." Hasat... Ağustos ortasına kadar.

Türkiye'nin lavanta üretiminin yüzde 90'ı...

"Bu köyden." Unutmadan...

Lavanta bazlı ürünler... Reçetesiz ilaç...

Romatizma... Kas ağrısı... Uyku bozukluğu...

Sakinleştirici... Sinir yatıştırıcı... Say say bitmez.

