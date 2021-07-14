Siyaseti, seçimi, gündemi konuşacaksanız... Ekonomiyi soracaksanız... Şehrin nabzını tutacaksanız... Gideceğiniz en uygun yerlerden birisi... "Kelleci."

Kelleciler... "Kerim Çavuş Caddesi'nde."







Sabah namazından sonra açılır... Saat 09.00'da kapanır.

Biz saat 06.00'da gittik... Yaşar Önel ve Osman Altınışık ile birlikte.

Daha sonra pek çok arkadaş sitem etti... "Bizi neden götürmediniz?" diye.

***

MUAMMER KANTAR



Muammer Usta... 40 yıldır kelle satıyor.

Müşterileri arasında kimler yok ki... Vali Salih Ayhan... Belediye Başkanı Hilmi Bilgin... Şehrin ileri gelenleri.







İstanbul'dan... Günübirliğine... Kelle yemeye gelen bile var.

- Usta... Korona döneminde işler nasıldı?

- Bizim için fark etmedi... Sivaslı, kahvaltıda kelleyi sever... Herkes evine sipariş etti... İşler, şimdikinden bile iyiydi.

- Günde kaç kelle satıyorsun?

- 80 olur, 100 olur... 130'a çıktığı bile olur.

***

YÜZLERCE YILLIK GELENEK



Biliyoruz... "Kahvaltıda kelle yenir mi?" diyenler olacaktır.







Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da... Kahvaltıda nasıl "ciğer" yeniliyorsa... Gaziantep'te "beyran" içiliyorsa... Sivas'ta da, kahvaltıyı "kelle" ile yapmak... Yüzyıllardır süren gelenek... Alışkanlık.

Kelle tatlısı bile var.

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İSTEĞE GÖRE SERVİS



Fırından yeni çıkan, sıcacık kelle... Pul biber ve kekikle yenir.

Yanında... Çay içilir.

İsterseniz... Muammer Usta, kelleyi "ayıklayıp" önüne koyar.

İsterseniz... Kelleyi getirir, siz ayıklayıp yersiniz.

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ÇAVUŞOĞLU KARDEŞLER



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun iki abisi...

Hasan Çavuşoğlu... Alanyaspor Başkanı.







Sivas'a, takımla birlikte geliyor... Ahmet Çavuşoğlu da... Kardeşini yalnız bırakmıyor.

Maç günü... Seher vaktinde... İstikamet "kelleci."

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'DERWALL DE MÜŞTERİMDİ'



Muammer Usta... "Şunlar da müşterim... Bunlar da sık sık gelir" diye anlatırken...

Sivas Milletvekili... TBMM eski Başkanı, eski Bakan İsmet Yılmaz'ın, "Devamlı müşterisi olduğunu" söylerken... "Derwall" diye devam etti. Araya girdik:

- Galatasaray'ın, Alman Teknik Direktörü Derwall mi?

- Evet... Sivas'a, maça gelmişlerdi... Kelleye bayıldı.

***

GÖBEK TAŞI



Sivaslı'nın biri... Dedi ki:

- Aaah, ah! Nerede o eski günler... Muammer Usta'dan kelleyi alırdık... Doğru hamama... Kahvaltıyı göbek taşında yapardık.

Diğer müşteriler... "Evet" diye onayladılar:

- Hamamda kelle ile kahvaltı... Sonra da bir güzel kese... Oh, canıma değsin.

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E-KELLE TİCARETİ



İstanbul, Ankara, İzmir'den... Bursa'dan... Antalya'dan "sipariş" geliyor.

Muammer Usta, "dondurulmuş kelle" yolluyor... "Mikrodalgada" ısıt ye.

Not... Kellenin "12 saatte" istenilen yere ulaşması şart... Yoksa bozulur.

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GARDAŞLIK KÜLTÜRÜ



Muammer Usta'nın lokantasında... Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ile karşılaştık... "Sivaslı misafiri sever" dedi... Anlattı...

İstanbul'dan misafiri gelmiş... Sivaslı demiş ki:

- Gardaş, seni kahvaltıya götürem... Kelle kırdıram.

- Yok... İstemem.

- Hamama götürem... Kese attıram.

- Hayır... Teşekkür ederim.

- Öyleyse... Etli ekmek döktürem.

- Sağ ol... Yemem.

- Bari karpuz kesem.

- Hiç iştahım yok.

- Gardaşım... Böyle olur mu? Hiç olmazsa ayakkabılarını çıkar... Boyatam.

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KİMLER YOK Kİ?



Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz... Hocası... Rıza Çalımbay... "Kelle hastası."

Muammer Usta, başladı saymaya: Ticaret Odası Başkanı... Borsa Başkanı... Sanayici Osman Yıldırım... Profesörler... Doktorlar... İçlerinde kadınlar da var.

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RAMAZAN BEREKETİ



Kahvaltı sonrası... Caddedeki diğer "kellecileri" dolaştık... Sohbet ettik.

Hepsi de "halinden memnun."

Hele de Ramazan'da... İşler "tavan yapmış."

Kelle... Öğle vakti sipariş ediliyor... "İftar" için.

İftar zamanı... 100- 150 müşteri... Sıraya giriyor... "Kellesini" almak için.

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REÇETESİZ İLAÇ



Sivaslı'ya göre... Kelle... Bağışıklık sistemini güçlendirir... Göze iyi gelir... Unutkanlığı giderir... Tansiyonu, kan şekerini düzenler.

Kelleciler "Ağustos'u" bekliyorlar... Dört gözle.

Ağustos'ta... "Gardaşlık Festivali" var... Nüfus "ikiye" katlanacak. Tabii bilançolar da.

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İDİLİKA



İdil Çimrin... SABAH'ın "gurmesi."

Aslında... "Avukat" ama... "Yemek yazıları" yazmayı seviyor. İzmir'de yaşıyor.

İdilika, "yüklü"... "Karnı burnunda."

"Aslan" için gün sayıyor... Evet, oğlu daha doğmadan "Galatasaraylı."

Doktoru... Sivas'a gelmesine izin vermemiş.

Saat erken... İdilika uyuyor olmalı... Kıyamadık, aramadık... "Sipariş" verdik, "Dondurulmuş kelle" yolladık...

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SEÇİM ZAMANINDA



Veda zamanı... Sormadan gitmek olmaz:

- Ey kelleciler... Ey Muammer Usta... Erken seçim istiyor musunuz?

- Gözünün yağını yiyek Yavuz Bey... Hayat pahalı... Geçim zor... Milletin derdi, ekonominin bir an önce düzelmesi... Yürüyen tekere çomak sokulur mu? Bu ortamda seçim olur mu? 2023'ü bekle... İki yıl sabretmek çok mu zor?

***

HAMAM



Kellecilerden çıktık... Aracımıza bindik... Şoför sordu:

- Beyim... Kurşunlu hamamına mı gideceksiniz?

- Ne hamamı? Otele gideceğiz.

- Efendim... Kelleden sonra hamama gidilir de.