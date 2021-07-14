Video Haber Yavuz Donat | Kelleci; şehrin nabzının attığı yer

Yavuz Donat | Kelleci; şehrin nabzının attığı yer

Yavuz Donat | Kelleci; şehrin nabzının attığı yer
14.07.2021 | 15:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yavuz Donat | Kelleci; şehrin nabzının attığı yer 06:42
Yavuz Donat | Kelleci; şehrin nabzının attığı yer 14.07.2021 | 15:53
Başkan Erdoğan'dan Bartın – Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 15:16
Başkan Erdoğan'dan Bartın – Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 14.07.2021 | 15:48
FETÖ'nün mahrem imamından çok konuşulacak PKK itirafı | Video 14:09
FETÖ'nün mahrem imamından çok konuşulacak PKK itirafı | Video 14.07.2021 | 14:38
FETÖ'nün 'mahrem imamı' örgütün yurt dışında PKK ile iş birliği yaptığını anlattı | Video 02:55
FETÖ'nün 'mahrem imamı' örgütün yurt dışında PKK ile iş birliği yaptığını anlattı | Video 14.07.2021 | 14:28
Engin Ardıç | Atatürk solcu muydu? 04:19
Engin Ardıç | Atatürk solcu muydu? 14.07.2021 | 13:09
Kerem Alkin | Lojistik, mobilite ve dijitalleşme 04:18
Kerem Alkin | Lojistik, mobilite ve dijitalleşme 14.07.2021 | 12:58
Salih Tuna | Sulandırma!.. 05:54
Salih Tuna | Sulandırma!.. 14.07.2021 | 12:52
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 32:27
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 14.07.2021 | 12:43
Başkan Erdoğan Projelerimizi sahiplenmelerine karşı dikkatli olmalıyız 05:01
Başkan Erdoğan "Projelerimizi sahiplenmelerine karşı dikkatli olmalıyız" 14.07.2021 | 12:33
Başkan Erdoğan CHP'nin skandallarını saklamak için başlattığı karalama kampanyasını başlarına geçireceğiz 13:06
Başkan Erdoğan "CHP'nin skandallarını saklamak için başlattığı karalama kampanyasını başlarına geçireceğiz" 14.07.2021 | 12:24
SON DAKİKA: Hrant Dink davasında gerekçeli karar açıklandı! 02:23
SON DAKİKA: Hrant Dink davasında gerekçeli karar açıklandı! 14.07.2021 | 11:10
Halk TV'de CHP'li Atila Sertel'den canlı yayında skandal sözler! Müslümanlara Dolar - Euro hakareti Camide tesbih çekerken... 03:05
Halk TV'de CHP'li Atila Sertel'den canlı yayında skandal sözler! Müslümanlara Dolar - Euro hakareti "Camide tesbih çekerken..." 14.07.2021 | 10:56
Şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun babası oğlunun odasını SABAH’a açtı “Rabbim birini aldı, birini bağışladı” 02:18
Şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun babası oğlunun odasını SABAH’a açtı “Rabbim birini aldı, birini bağışladı” 14.07.2021 | 09:13
Burhanettin Duran | Beşinci yılında 15 Temmuz 04:42
Burhanettin Duran | Beşinci yılında 15 Temmuz 13.07.2021 | 17:05
Salih Tuna | Şimdi hiç susmuyor! 03:49
Salih Tuna | Şimdi hiç susmuyor! 13.07.2021 | 16:56
Polis memurunun vurduğu Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu. İşte ilk görüntüler | Video 00:31
Polis memurunun vurduğu Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu. İşte ilk görüntüler | Video 13.07.2021 | 15:33
SON DAKİKA: Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e makamında silahlı saldırı! Hayatını kaybetti 00:48
SON DAKİKA: Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e makamında silahlı saldırı! Hayatını kaybetti 13.07.2021 | 15:04
Mahmut Övür | Muhalefetin ıskaladığı gerçek 04:28
Mahmut Övür | Muhalefetin ıskaladığı gerçek 13.07.2021 | 14:27
Hasan Basri Yalçın | ABD, Afganistan’dan çekiliyor 03:25
Hasan Basri Yalçın | ABD, Afganistan’dan çekiliyor 13.07.2021 | 14:25
Haşmet Babaoğlu | 15 Temmuz ve milletin teyakkuzu 03:03
Haşmet Babaoğlu | 15 Temmuz ve milletin teyakkuzu 13.07.2021 | 14:21

Yavuz Donat'ın 14.07.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA