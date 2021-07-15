ÇUKURKUYU

Niğde'deyiz...

Bor'da... 15 Temmuz hain darbe girişimini önleyen sembol isim, "Yiğit... Şehit" Ömer Halisdemir'in baba ocağında... Çukurkuyu'da.

Şehidimizin ağabeyi Doğan Halisdemir.

Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir.



Aksaray Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Celil Acar ile birlikteyiz.

Yurdun her yerinden gelenler...

"Kahramanın" ruhuna Fatiha okuyanlar.

Herkes aynı duygu içinde.

Kahrolsun darbe... Yaşasın demokrasi.

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Allah rahmet eylesin

Gelmişken... Bazı "hemşerileri" sorduk... Çukurkuyu'nun yaşlılarını.

Bazıları... Sizlere ömür... "Korona kurbanı."

Hepsi de 65 yaş üstü... Yedi vefat... Mekânları cennet olsun.

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İsmet Genç

Çukurkuyu'da öğretmendi.

Emekliye ayrıldı... Ankara'da oturuyordu... Ama Çukurkuyu'dan hiç kopmadı.

Koronadan öldü... "Ailesi" adını "Bir hayır işinde" yaşatmak istedi... Belediye de destek verdi.

Ortaya pırıl pırıl...

Çukurkuyu'ya yakışır bir "eser" çıktı:

"Öğretmen İsmet Genç Sosyal Tesisleri."

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Teşekkür

Çukurkuyu "Ömer Halisdemir Parkı", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eseri.

Kapalı pazaryeri... Konya- Selçuklu Belediyesi'nin hediyesi.

Konya-Ereğli Belediyesi...

Kamyon göndermiş...

Yine Konya... Emirgazi Belediyesi... Vidanjör yollamış...

Düğün salonu... Taziye evi... Belediyenin girişimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği.

"Şehidin diyarına destek verenlere" teşekkürler.

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Şehidin emanetleri

Şehidimizin gözü yaşlı eşi... Hatice Halisdemir.

Ve iki yavrusu... Diş Hekimliği okuyan, 21 yaşındaki Elifnur. 18 yaşında, üniversite hazırlıktaki Ertuğrul... Zaman zaman baba topraklarına geliyorlar.

"Kendi evlerinde" kalıyorlar.

Onlar... Şehidin emaneti... Çukurkuyu'nun "Sevgilileri..." Bütün Türkiye'nin.

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Makam aracı

Çok düşündük... Yazsak mı yazmasak mı?

Arkadaşlar... Şehide dua edenler. "Yazın" dediler.

Çukurkuyu'yu... Ahmet Halisdemir ile birlikte... "Bizim aracımızla" dolaştık.

Zira... Başkanın, "makam aracı" yok.

İhtiyaç; yabancı marka, zırhlı, lüks otomobil ya da minibüs değil.

İkinci el bir yerli araç... Yeter de artar bile.

Kime söylesek acaba? Mansur Yavaş'a mı? Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç dostumuza mı? Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'e mi?

Biz yazıp, onların bilgisine, ilgisine sunalım.

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Ana-oğul

Yılda birkaç kez geliriz.

Çukurkuyu'nun... "Fahri" hemşerisiyiz.

Şehitlik tertemiz... Gül bahçesi gibi.

Ömer Halisdemir için dualar okuyanlar, az ileride yatan annesinin... Fadimana Halisdemir'in kabrini de ziyaret ediyorlar.

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Mansur Başkan'ın dikkatine

Ankara, İstanbul ve İzmir Belediye Başkanları'na bir çift sözümüz var. Çukurkuyu'ya "kepçe" lazım... İş makinesi... Acil ihtiyaç.

Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'le tanışmıyoruz.

Ama... Mansur Yavaş... Dostumuz. Bizi, Beypazarı fahri hemşerisi yapmıştı. Mansur Başkan... Çukurkuyu "ilginizi, desteğinizi" bekliyor... Envanterinizde "ihtiyaç fazlası" kepçe varsa... Yollarsanız... Çok dua alacaksınız.

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Yardım yarışı

Çukurkuyu'ya her gelişimizde...

Sorarız:



- Bir ihtiyacınız var mı? Sizin için ne yapabiliriz?

Dinleriz... Sonra "ilgilileri" ararız.

Bir defasında, Mehmet Özhaseki'yi aramıştık... Sağ olsun... "Kendi cebinden" bazı talepleri karşılamıştı.

Yine sorduk... "Ankara'yı" aradık... Ve gördük ki... "Çukurkuyu... Ömer Halisdemir" denilince, herkes elinden geleni yapmak için yarışıyor.

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Niğde ve Bor desteği

Niğde'yi aradık... Vali Yılmaz Şimşek... Belediye Başkanı Emrah Özdemir.

Sonra... Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz ile Belediye Başkanı Serkan Baran.

Çukurkuyu'dan "desteklerini" esirgemiyorlar... Maddimanevi destek.

Sağ olsunlar.

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Şehit çok, hain de

Çukurkuyu'da... İnanılmaz bir duygu seli.

"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, Bir hilal uğrunda Yarab ne güneşler batıyor." Ömer Halisdemir... Ve diğer şehitlerimiz... Bir başka âlemde...

Derin uykuda... Dualarla anılıyor...

Ama... Hainler... Darbeciler...

Ruhlarını bir dolara kiraya verenler... Neredeler?

Kimi "içeride" yatıyor, kimi "dışarıda" kaçak yaşıyor... Lanetle anılıyorlar.

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Tiyatro diyenler nerede?

Şehidin mezarının başında... Nevşehir'den gelen bir kadın... Emekli öğretmen... Bizi görünce sesini yükseltti:

- Yavuz Bey... 15 Temmuz alçak darbe girişimine "Tiyatro" diyenler... Söyler misiniz, şimdi neredeler? Cesaretleri varsa "O sözü" bir de burada söylesinler.