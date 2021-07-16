Hain darbe girişimi... 15 Temmuz 2016 gecesi... Darbecilerin ana karargâhı Ankara-Akıncı Üssü'nde, "Biri siyahi kadın, diğeri beyaz erkek... İki Amerikalının ne işi vardı?"

Aradan yıllar geçti... Fakat... Bu konu hâlâ "karanlıkta."

"Dost... Müttefik... Stratejik ortak" Amerika, Türkiye'ye demokrasi getirme sevdasından vazgeçsin de... "Günün sorusuna" yanıt versin.

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HAZİRAN-2017



Sincan... Darbeciler yargılanıyorlar... Genelkurmay Çatı Davası... Mahkeme başkanı, "sanığa" soruyor:

- Darbe gecesi Amerika, Belçika ve İngiltere büyükelçiliklerini telefonla aramışsın... Neden? Ve neler görüştün?

Darbeci... Eski kurmay albay... "Aptalı" oynuyor.

- Ben görüşmedim?

- Ama görüşme senin telefonundan olmuş.

- Bilmiyorum... Başkası konuşmuş olabilir.

İşte bu "Soru/konu"nun cevabı da hâlâ karanlıkta.

"ABD, Belçika ve İngiltere üçgeni", darbe girişiminin neresinde?

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DÜNÜ UNUTMA



Tarih, 6 Mart 1922... TBMM... Gizli oturum tutanakları.

Kürsüde... Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa:

- "Efendiler!

Düşmanların Türkiye üzerindeki sonu gelmeyen isteklerinin ne kadar önceye dayandığını açıklamak istiyorum."

Yabancıların... Dost sandıklarımızın... Türkiye üzerindeki "oyunları" yeni değil.

Dün vardı, bugün de var.

Ve... Acı ama gerçek... "İçimizde", onlara hizmet eden, "Uşak... Hain" çok.

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ASIRLIK GECE



Darbe hazırlıkları, kimler tarafından nerede ve nasıl yapıldı?

Ankara'yı bombalayan uçakların pilotlarına, kim talimat verdi?

Kahraman Ömer Halisdemir, darbeci General Semih Terzi'yi nasıl etkisiz hale getirdi?

Darbe başarılı olsaydı, Türkiye nasıl bir sabaha uyanacaktı?

Bunlar... Ve benzeri... Yüzlerce soru.

Yanıtları... Ayrıntılarıyla "Kitapta."

Gün gün... Saat saat... İsim isim.

Kitap... "Asırlık Gece... Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi... Hüseyin Aydın... Turkuvaz Yayınları."

Darbe girişimine, "Tiyatro" diyenler... "Kontrollü darbeden" söz edenler... Bu kitabı okumalılar.

"Hainleri... İşbirlikçileri... Perde arkasındakileri" görecekler... Kim bilir, belki içlerinde, "Tanıdıkları" da çıkabilir.

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HANGİ NATO?



Darbe girişimi... Kimlerin kimlerle, "iş tuttuğunu" ortaya serdi.

NATO'nun da... "Medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar" Batı'nın da.

NATO'da görevli, "Türk subayların yarısı FETÖ'cü çıktı."

NATO ne yaptı?

"Hainleri... Darbecileri" korudu... Kolladı... Kol kanat gerdi.

Şimdi... Gel de NATO'ya güven... Güvenebilirsen.

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FESADİYE KALINTILARI



Kurtuluş Savaşı yılları... Mustafa Kemal Paşa... Milli mücadele... Kahramanlık destanı... Ulusun şahlanışı.

Bu süreçte... İstanbul'da, askerlikten atılanlar, Milli Mücadele'ye karşı olanlar, "Cemiyet" kuruyor:

"Askeri Nigehban Cemiyeti" (Askerlerin Bekçileri.)

Mustafa Kemal Paşa'nın... Nutuk'taki söylemiyle... "Heyeti Fesadiye."

Yani... "Fitne-fesat peşinde koşanlar... Ortalığı karıştıranlar..."

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında bunları... Askeri Nigehban Cemiyeti'nin "artıklarını" milletçe gördük.

Bugün... Hâlâ... "Heyeti fesadiye kalıntıları" var... Aramızdalar.

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ATA'NIN SÖZLERİ



Demokrasiden söz eden, ancak, "halksız demokrasi" isteyenler.

Darbe karşıtı görünüp, darbeciye, "örtülü destek" verenler.

Dış güçler tarafından, "beslenenler."

"Yabancı hayranları... Teslimiyetçiler."

Büyük Atatürk... Nutuk'ta... "Böyleleri" için diyor ki:

"Hayvan... Hain... Alçak... Ebleh."

Ata'nın sözleri dün gibi taze... Ve bugün için de geçerli... Ortalıkta, "bu çeşitler" o kadar çok ki.

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GÜLEN ÖTÜVERSE



Washington Post, geçen yıl yazmıştı:

"Fetullah Gülen'in iadesi için Türkiye, ABD'ye 85 koli dolusu belge gönderdi."

Bunca belgeye rağmen ABD, Gülen'i, "Niçin" iade etmiyor?

"En anlamlı" yanıt, TBMM eski Başkanlarından Mehmet Ali Şahin'in sözleri olsa gerek:

- ABD... Gülen'i, Türkiye'ye teslim ederse "öteceğinden" korkuyor.

Gülen bir ötüverse... "Demokrasi havarisi" Amerika'nın cilası dökülüverecek.

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ALMANYA KORUYOR, KOLLUYOR



Batı için FETÖ'cü veya PKK'lı, fark etmiyor... "Darbeciyi" de bağrına basıyor, "teröristi" de.

Koruyor... Besliyor.

Amerika da böyle, Almanya, Belçika da... NATO da.

Hatta... FETÖ'cü ile PKK'lıyı, "aynı çatı altında" barındırıyor.

Örnek ister misiniz?

Çok... Birini yazalım.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin, Donauwörth kentinde "Sığınmacı yurdu" vardı; Ankerzentrum.

İşte bu yurtta... Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler ile PKK'lılar, birlikte kalıyorlardı.

"Kardeş kardeş."

Çok da iyi anlaşıyorlardı.

Günün birinde... 10 ve 11 numaralı binalarda misafir edilen FETÖ'cüler ile 5 numaralı binanın misafirleri PKK'lılar arasında kavga çıktı.

Almanlar... Ne yaptı?

Sığınmacı yurdu kapatıldı.

"İsteyen, istediği eyalete, kente gitsin" denildi.

Teröristler... Şimdi... Almanya'nın her yerindeler.

Almanya'nın, "koruma, kollama, besleme" şemsiyesinin altında.

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SAHTE DEMOKRATLAR



Türkiye... Darbelerden çok çekti.

Ve bütün darbelere... Muhtıralara... Türkiye'yi bölme girişimlerine, "Batı" örtülü, örtüsüz destek verdi.

"İçimizdeki" Batı hayranlarıyla, sahte demokratlarla birlikte.

Onları tanıyorsunuz... Kimi, darbecilere, "akıl verdi", kimi de 15 Temmuz hain darbe girişimine, "Tiyatro" dedi.

Unutmadık...

Unutmayacağız...

Unutturmayacağız.