Uzatmalı bayram tatili sona erdi... Yola devam... Nasıl olsa "Yollar yürümekle aşınmaz."

Sabah... Saat 05.30... Ankara uykuda... Hani ne derler, "Erken kalkan yol alır."

Teker döndü... Direksiyonda "Ergin kaptan."

Araç komutanı... Hüseyin Yayman... AK Parti Hatay Milletvekili... "Çalışkanlık ödülü" verilse yeridir.

Ve biz... Editörümüz Yaşar Önel ile birlikteyiz.

"Akıllı yola" girdik... Ankara-Niğde... Daha önce defalarca geçmiştik... Pahalıydı... "Şimdi ucuzlamış."

Darısı... Osmangazi Köprüsü'ne... Bursa-İzmir otoyoluna.

***

ŞEKERPINARI MOLASI



Saat 08.00'e yaklaşıyor... Kahvaltı zamanı.

Otoyoldan çıktık... "Eski yola" girdik.

Ve... Ortaçağ köprüsünde... 833 yılından kalma Akköprü'de mola verdik... "Şekerpınarı Köprüsü" diye bilinir.







Köprü... Adana'ya uzanan demiryolunun hemen yanında.

Çakıt Nehri... Dağdan çıkan su nehre karışıyor... Su, buz gibi... Açık buzdolabı... İçinde kavun, karpuz dolu... Al, kes, ye... "Sudan ucuz." Kahvaltı...

Her şey organik...

"Mekânda" satış da yapılıyor... Tulum peyniri... Zeytin... Isırgan özlü şampuan... Ardıçlı, keçi sütlü sabun... "Kazık" yok... Her şey ucuz... "Hediyesi" bile var... Bedava.

***

GÖSTERGE



Şekerpınarı'na veda... Pozantı- Ankara otoyolundayız.







Otoyol 3 şerit... Ve 3 TIR yan yana... Ortadakinin arkasında "Ay-yıldız."

Yol... Kamyon dolu... TIR dolu... Ekonomide "Canlanma" göstergesi... Sevindik.

***

ADANA HAVASI



Çay molası... Savaş Çokduygulu... 5 Ocak Gazetesi sahibi... "Bu sıcakta çay içilmez" dedi:

- Lahmacun yiyek... Yanında şalgam içek... Üstüne de bici yiyip, serinleyek.

- Savaş... Yolumuz uzun... Sen biraz Adana'yı anlat.

- Nesini anlatayım? Adana yanıyor... Hava çok sıcak... Ekonomiyi sorarsanız, toparlanma başladı.

Sonra... Savaş, "Geceyi Adana'da geçirin" dedi ve ekledi:

- Geceleri, şehir davul zurna sesinden geçilmiyor... Acayip düğün var... Evlenen evlenene... Düğün ekonomisi piyasaya canlılık getirdi.

***

DEMİRSPOR BAYRAMI



Savaş Çokduygulu, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da da yönetici.

Bizleri "Şampiyonluk kutlamasına" davet etti:

- 6 Ağustos'ta Beşiktaş geliyor... Özel, dostluk maçı... Sizler de gelin... Bayram yapacağız.

Adana Demirspor, şehrin gururu... Hoca Samet Aybaba "Şehrin çocuğu."

Şehirde... Adana Demirspor denilince... "Akan sular duruyor."

***

NUTUK MESAJI



Hüseyin Yayman bir ara yine, "Ergin, yavaşla" dedi... Kaptan yavaşladı.







Önümüzde bir TIR... 33 ZF 833... Yayman, cep telefonunu çıkardı... Ve fotoğraf çekti.

TIR'ın arkasındaki yazı:

"Nutuk atanların değil, nutuk yazanların peşindeyiz."

Geçerken... TIR şoförüne el salladık.

"Biz de... Biz de" diye seslenerek.

***

MEHMET ALİ BİLİCİ



Turgut Özal döneminin Anavatan Partisi Milletvekili... Çiftçi... Sanayici... Turizmci.

Bin 400 kişiye istihdam sağlıyor.

Avrupa'ya "Tekstil" ihraç ediyor... 9 ülkeye... Yılda 70 milyon dolar ihracat.

Adana'dan geçerken... Yılların dostu Mehmet Ali Bilici'nin kahvesini içmemek olmaz.







"Ne var ne yok?" diyoruz... Bilici dökülüyor:

Korona sürecinde millet l.5 yıl bir kot ile dolaştı... Ya da eşofmanla... Şimdi hareketlilik başladı.

AVM'ler kapalıydı... Piyasa çökmüştü... Şimdi talep patlaması yaşanıyor... Düğün patlaması var... Çarşı dolup taşıyor.

Tekstilde Türkiye çok iyi... Tarımda ise ah gübre pahalı olmasa.

- Ya politika... Partiler... Erken seçim? Adanalı ne diyor?

- Bakın ne diyeceğim... Vallahi halkın gündeminde bu söylediklerinizin hiçbiri yok... Millet seçim istiyor diyen varsa inanmayın... Millet iş, aş peşinde... Hem söyler misiniz Allah aşkına, erken seçim ne getirecek? Neyi değiştirecek?

***

MELEK GİRMEZ'DE GÜNDEM



Adana'nın en hareketli yerlerinden... Ağırlık "Ortadirek."

Mardin'de, Diyarbakır'dan, Hakkâri'den, Şırnak'tan göç alan bir semt.

Esnafı ziyaret ettik.

Müşterileri dinledik.

Ve bir ara... "Seçimi, siyaseti" sormak istedik.

Çamaşır, çorap, gömlek satan bir esnaf dedi ki:

- Gardaş ne seçimi? Korona belimizi büktü... Hele dur bi, kendimize gelek.

***

SOSYAL MEDYA DEĞİL KAMYON KASASI



Yolda... Yine "Dikkatimizi çeken" bir kamyon.

68 ACD 624... Kamyonun arkası "Mesajlı."

Kamyoncu, "Sosyal medya... Twitter... Instagram... Facebook... Linkedin" nedir, bilmiyor.







"İçinden geçenleri" kamyon kasasının arkasında paylaşıyor:

"Kimse adalet öğretmesin bize... İhanet edene merhamet edilmez bizde." Plakanın altında...

Sağda... Bir "Paylaşım" daha var:

"İnsanın bir tane randevusu var, o da ölüm."

Yolun açık olsun kamyoncu... Sağlıklı ve uzun ömürler.

***

MÜSLÜM BABA



Allahaısmarladık Adana... Ver elini Gaziantep.

Otoyola çıktık... Hüseyin Yayman yine "Ergin yavaşla" dedi.







Ve... Önümüzdeki TIR'ın fotoğrafını çekti.

63 ABS 292... Arkada... Müslüm Baba... Ve yanında şu yazı:

"İnsanlar sahte olduktan sonra biz gerçekleri yazsak ne yazar evlat."

Yarın... Merhaba Gaziantep.