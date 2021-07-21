Orhan Tavlı... Muğla Valisi... Bayramlaştık ve sorduk:

-Nüfus ne kadar?

Gülmeye başladı:

-3 milyonu aştık... Bereket, bereket.

Muğla'nın... "Resmi" il nüfusu 1 milyon... "Bayram" nüfusu ise 3 katının üzerinde.

Sahillerde... Oteller dolu... Lokantalarda boş masa yok... Vali Orhan Tavlı'nın dediği gibi... Bölgeye "Bereket yağıyor."

***

HAYAT BODRUM'DA GÜZEL



Trafik... Trafik... Yine trafik...

Bodrum, Bodrum olalı ne böyle bir bayram yaşadı, ne de böyle bir trafik gördü.

Gündoğan... Torba... Yalıkavak... Gümüşlük... Sahiller... Hani ne derler "İnsan seli."

Gündüzleri... Kum, güneş, deniz.

Akşamları... Vur patlasın çal oynasın.

"Hayat Bodrum'dakilere güzel" desek yeridir.

Tabii... Fazla dolaşmamak, trafiğe takılıp kalmamak kaydıyla.

***

BODRUM... "DÜNYA MARKASI"



Hüseyin Tutkun'la buluştuk... Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı... Ve bayram sohbeti.

İlk soru... Bodrum'un nüfusu?







Tutkun, "Hangi nüfus" diyerek söze başladı:

Resmi nüfus... "181 bin."

"Pandemi süreci." Kış nüfusu 400 bin.

17 günlük "Kapanma" dönemi... 550 bin.

Temmuz başından itibaren nüfus patlaması... "900 bin."

"Bayram" nüfusu... 1.5 milyon. "Bayram"

Bodrum... Artık bir "Dünya markası." Başını almış gidiyor.

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ÖZLENEN TABLO



Belediye çalışıyor... Ama bu "Nüfus patlamasında" belediye nereye ve nasıl yetişsin?

Başkan Ahmet Aras, CHP'li... Çalışması ise "Siyaset üstü."

Ayın 3 gününü Ankara'da geçiriyor... "İlgili kurum ve kuruluşlarla" görüşüyor.

Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun anlattı:

-İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun... Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un... Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un, Bodrum'un sorunlarına yaklaşımları "Siyaset üstü."

İşte... Özlenen tablo.

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FİYATLARIN TEK RAKİBİ "THY"



Fiyat etiketleri... Sahiller... Lokantalar... Eğlence mekânları... "Rakamlar" uçuşta... Jet misali.

Akşam yemeği... Dört kişi... Balık... Hesap pusulasının altına "Tek rakibimiz THY" yazılsa yeridir.

Dedik ya... "Uçukluk... Uçuş" sınır tanımıyor.

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KORONA KARNESİ... "MASMAVİ"



Muğla'dan... Bodrum'dan verilecek en güzel haber;

Şehrin "Korona rengi" deniz gibi... Mavi, mavi, masmavi.

"Zorlama" yok... "Korkutma" yok... "Gönüllülük" esas.

Turizmciler aşılı... Şoförler aşılı... Kime sorsanız aşılı.

-Vali Bey... Muğla'nın "Aşı karnesi" nasıl?

-Yüzde 84... Cumartesi, Pazar... Bayram... Fark etmiyor... İsteyen herkese aşı yapılıyor... Halk, koşa koşa geliyor.

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KALE KONSERLERİ



Müzik ruhun gıdası... Ama "Müzikli mekânlar" bir âlem... "Asgari ücreti" hesap diye öde... Yine de yetmez.

Belediye çok iyi düşünmüş... "Kale konserleri... Ücretsiz."

20 Temmuz... Bayramın ilk günü... Dün... Yeşim Salkım... Bade Derinöz.

Ağustos'ta... Eylül'de... Konserler devam... Şevval Sam... Serdar Ortaç... Ferhat Göçer.....

Bravo... Keşke daha sık olsa.

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ÇEVRE YOLU... VE ÖTESİ



Çevre yolu... Şart... Olmazsa olmaz... Aksi halde Bodrum'un trafiği "Sürekli felç."

Bu iş... Yerel yönetimin işi değil... Vilayetin, belediyenin altından kalkması imkânsız.

"Ankara'nın" el atması gerekiyor... Doğrudan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Yüksek irade."

Fakat... Yine de "Çözüm yolu dikenlerle dolu."

Zira... "İstemezük lobisi" yarın sokağa dökülürse şaşırmayız.

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BEĞENDİK



Bodrum Kalesi restorasyonu... 2 yılda bitti.

Harcanan para... 100 milyon lira.

Gerekliydi... Çok iyi olmuş... Herkes memnun.

Teşekkürler... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a.

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ÇARE... "YİNE ERDOĞAN"



Sayın Cumhurbaşkanı'nın "Bu işe" el atması lazım.

Konu... Ankara'nın "Yerele" yolladığı kaynak.

Para "Nüfusa" göre veriliyor.

Ama... Bodrum'un... Çeşme'nin... Antalya'nın... Marmaris'in... "Tabela" nüfusları ile "Turizm sezonu" nüfusları arasındaki fark... Dağlar gibi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çözülsün" demedikçe... Bürokrasinin bu düğümü çözebilmesine olanak yok.

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REZERVASYONU OLMAYAN GELMESİN



Halil Özyurt... Bodrum'da "Otelcilik sektörünün" başkanıydı.

22 yıl başkanlık yaptı... Ve "23 Haziran'da" jübile... Kendi isteğiyle bıraktı.

Torba'da butik oteli var... Ama oteline gidemiyor... Trafik sorunu... Cumartesi günü gitmeye kalkmış... 1.5 saatte zor ulaşmış... "Mesafe 8 kilometre."

Halit Özyurt'u arayan arayana... Herkesin talebi aynı... "Ne olur bana bir oda."

Dün sohbet ettik... Özyurt dedi ki: "Kimseye gelmemesini söyleyemem... Ama rezervasyonsuz gelen açıkta kalır... Doluluk, tüm zamanların en yüksek doluluğu."

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YÜKSELEN TURİZM



Korona öncesi... 2019... Yurtdışından Bodrum'a uçak seferi... Rusya dâhil... "5 bin 400."

Ve... 2021... Yurt dışından gelmesi kesinleşen uçak sayısı... Rusya hariç... "7 bin."

İşte... Gün geçtikçe "Yükselen turizm."

Rakamları... Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'dan aldık.